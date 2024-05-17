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Bublik1
Глава Ростеха: Инженеры НАТО не смогли удивить российских специалистов, изучивших трофеи СВО
Пока найти в танках и броневиках стран НАТО ничего поражающего воображение не удалось.

За последние несколько лет в руки российских инженеров попало больше вооружений стран НАТО, чем за все годы ведения Холодной войны. Известно, что многие европейские политики требовали от украинской армии ни при каких условиях не отдавать русским передовые технологии, но одно дело обещание дать, а совсем другое его исполнить. Во время реального боя случиться может что угодно, а экипаж старается сохранить прежде всего свою жизнь, и только находясь в безопасности начинает думать о судьбе подаренных танков и артиллерийских установок. Стоит учитывать, что за это время американские инженеры получили немало российского вооружения, но в целом информации на этот счёт крайне мало. В честь 79-й годовщины Дня победы на Поклонной горе в Москве были выставлены многочисленные экземпляры техники НАТО. Присутствовали все машины, которые должны были обеспечить украинской армии преимущество, но в итоге оказались в числе трофеев. На эту тему уже было написано слишком много, поэтому сосредоточимся на теме данного материала. 

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Сегодня любопытное заявление сделал глава Ростеха. По словам Сергея Чемезова, российские инженеры уже успели познакомиться с передовыми вооружениями стран НАТО. Увы, но специалисты сильно разочаровались, ведь ничего интересного внутри найти не удалось. Оказывается, инженеры тщательно изучили каждую деталь, но в итоге вынуждены констатировать, что иностранные разработчики не придумали ничего необычного и в целом сильно разочаровали российских специалистов. Чемезов добавил, что пока информацию о продвинутых механизмах американского Abrams он предоставить не может. В настоящее время российские инженеры тщательно изучают все детали, поэтому окончательную оценку танку пока он дать не может. Добавим, что в числе трофейных был Leopard 2, который долгое время считался чуть ли одним из самых лучших танков на планете. В ходе СВО выяснилось, что машина не имеет защиты днища и сильно уязвима от ударов с помощью беспилотников. Также она не обладает дополнительной активной системой защиты бронирования, а всё это крайне негативно сказывается на живучести техники. Российские специалисты отмечают, что не могут составить полное впечатление о той или иной машине, поскольку перед отправкой в Украину производители часто снимают считающиеся современными компоненты. 

Например, Abrams лишился урановой брони, тогда как с других машин убираются действующие системы связи НАТО. Делается это с целью обеспечить скверность наиболее современных компонентов, ну а в итоге украинская армия получает лишь тень от широко разрекламированного оружия. В прессе также приводится мнение украинских военнослужащих, которые крайне недовольны Западной техникой. Оказывается, советские пушки способны стрелять из одного ствола в 2 раза дольше, чем европейские, ну а это требует постоянного подвоза комплектующих. Иногда партнёры просто забывают выдать нужное количество деталей, а обслуживание наиболее современных боевых единиц сопряжено с большими рисками. Техника нуждается в особом подходе и может выйти из строя от незначительного загрязнения. В условиях украинского бездорожья и обильных грязевых ванн обеспечить такой подход бывает крайне трудно. Часть техники и вовсе приходит после исчерпания жизненного цикла, а многие броневики стояли на складах несколько десятилетий и никогда не проходили техосмотр. 

И всё же, иногда ВСУ получают действительно интересные и современные единицы техники. К примеру, в 2022 Эстония поставила несколько единиц THeMIS (UGV). Это беспилотная машина, которая способна передвигаться по пересечённой местности, выполняя те или иных задачи в зависимости от модификации и требований заказчика. Наземный дрон передвигается на гусеничном шасси и способен без проблем справляться даже со сложной местностью. Известно, что Украине передали не меньше 14 THeMIS, из которых половина предназначена для эвакуации раненых, тогда как остальные машины оснащены средствами для разминирования дорог. Существуют и другие варианты, а после начала СВО эстонского производителя буквально завалили контрактами. Долгое время платформа не попадалась в руки российских военнослужащих, а в результате Центр анализа стратегий и технологий предложил бойцам, которые доставят технику, выплатить 1 миллион рублей. После этого сумма была скорректирована до 2 миллионов, ну а сегодня представители Центра подтвердили готовность выплатить все указанные средства. Фотографии THeMIS уже расходятся по сети, но эстонский производитель предпочитает от комментариев воздерживаться. Какая именно модификация попала в руки российских военнослужащих, пока неясно, но со временем эта информация станет известна прессе. 

Эксперты отмечают, что устройство обладает целым рядом инноваций и интересно ещё и потому, что его ставят на вооружение многие страны НАТО. Благодаря тому, что российские бойцы смогли получить трофей, удастся узнать всё о технике, которая ещё только начала поставляться потенциальным противникам России. Внутри THeMIS скрывается электрический мотор, который приводится в действие от аккумуляторного блока и дизельного генератора. Это позволяет машине работать даже после значительных повреждений. Полезная нагрузка не превышает 750 килограмм, а скорость движения по дороге достигает 20 км/ч. Как правило, добиться такой скорости по бездорожью невозможно. Одного заряда аккумулятора хватит на полтора часа бесперебойной работы, но благодаря гибридному расположению двигателей THeMIS способна выполнять задачи целых 8 часов. Длина машины достигает 2.4 метра, ширина – 2 метра, и высота -1.15 метра.  

#сво #военные технологии
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ВС РФ захватили в качестве трофея редкую роботизированную платформу THeMIS
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