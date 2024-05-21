Одноплатный компьютер NMS-SBC-BKLT на процессоре Baikal T1000 запущен в производство и имеет широкую область применения.

Несмотря на бурное развитие технологий и появления многочисленных стартапов, самым популярным одноплатным компьютером остаётся Raspberry Pi. Идея создания компактного процессора пришла в голову нескольким энтузиастам ещё в 2006 году, но реализовать план было не так легко. Только в 2012 году стартовала серийное производство, ну а уже к концу 2019 удалось продать больше 30 миллионов процессоров. С тех пор появился международный стандарт ISO 7810, определяющий размеры одноплатного компьютера в рамках: 85.6х54 миллиметра. На самом деле Raspberry Pi Pico ещё меньше, но в данном случае важно лишь то, что такой стандарт существует, а количество конкурентов растёт. Попытки выйти на международный рынок предпринимают китайские компании, но пока убедить европейских и американских энтузиастов в своей ценности этим стартапам не удалось. Высоким спросом Raspberry Pi пользуется и в России, но есть все основания полагать, что вскоре на отечественном рынке появится собственный аналог.

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Как стало известно, недавно в Академгородке Новосибирска стартовало производство российских одноплатных компьютеров. За выпуск и разработку отвечают сотрудники технопарка Академпарк, планирующие масштабировать производство. К сожалению журналистам так и не удалось узнать, какие именно модели процессоров используются, а значит пока остаётся только догадываться. Отметим, что в России уже существуют модели одноплатных компьютеров, использующих процессоры с самыми разными архитектурами (не только ARM). Так, INMYS выпускает одноплатный компьютер NMS-SBC-BKLT, построенный на процессоре Baikal T1000. В данном случае речь идёт об архитектуре MIPS, созданной специалистами «Байкал Электроникс». Инженеры Fastwell предлагают компьютер CPC1401, который основан на процессоре Baikal-M, но в данном случае речь уже о более традиционной архитектуре ARM. Есть несколько моделей одноплатных компьютеров на процессорах «Эльбрус», а проблема лишь в том, что все чипы не выпускаются на территории России. Ранее их производством занималась TSMC, но тайваньская компания присоединилась к санкциям и заблокировала поставки.

Где именно будут брать процессоры инженеры Академпарка, пока неясно. Не исключено, что какое-то количество процессоров уже находится на складах, где уже много лет пылится без дела. В любом случае без доступа к массовому производству процессоров инициатива обречена на провал, поскольку рано или поздно процессоры закончатся. Пока же правительство Новосибирской области отмечает, что инженеры не только наладили разработку, но и сами занимаются сборкой компьютеров. Специалисты полагают, что устройства найдут применение в самых различных сферах. Например, они будут полезны для создания сложной измерительной техники. Также одноплатные компьютеры будут полезны в рамках автоматизация промышленного производства. Область применения можно расширить для использования в транспортных и авиационных системах. За счёт крошечного размера они подходят для создания охранных приборов, а также в системах умного дома. В будущем на основе таких компьютеров может работать медицинское оборудование и многое другое. Известно, что указанные выше одноплатные компьютеры получили совместимость с аппаратной платформой Arduino. Внутри находятся полностью российские микроконтроллеры, которые были выпущены силами зеленоградской «Микрон». К слову, это единственная компания в РФ, способная выпускать ограниченное количество чипов по 65-нм технологическому процессу.

Подчёркивается, что все компоненты являются российскими, что позволяет снизить давление санкций в указанных выше областях разработки. Отдельно указывается, что аппаратная платформа Arduino широко используется для создания различных высокотехнологичных прототипов и в робототехнике. Совместимость с этой платформой значительно расширяет возможности применения новосибирских одноплатных ПК и делает их доступными для разработчиков всех возрастов. Поскольку платформа пользуется популярностью, то с помощью российского одноплатного компьютера энтузиасты могут создавать самые различные приспособления. Это может быть как робот, умеющий выполнять сложные команды, так и автоматическая кормушка для собак и кошек. Российские одноплатные компьютеры понравятся ведущим кружков радиотехники, а также энтузиастам. Как уже было сказано выше, проблема заключается только в доступе к процессорам, поскольку «Байкал электроникс» и «Эльбрус» полностью полагались на зарубежных партнёров. Могли бы помочь китайские полупроводниковые компании, но сегодня в Поднебесной достаточно собственных проблем. Что до российской полупроводниковой отрасли, то до ввода санкций планировалось создать литографы, которые смогут выпускать чипы по 16-нм узлу к 2030 году. Насколько сегодня такие планы реальны, остаётся только догадываться.