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Bublik1
ASML повысила цены на литографы на 80%, сделав их слишком дорогими даже для тайваньской TSMC
Полупроводниковый гигант отказался закупать сканеры High-NA EUV по такой высокой стоимости

Долгое время казалось, что освоение новых технологий приводит к удешевлению производственного процесса и способствует снижению стоимости отдельных компонентов. Несколько десятилетий так и было, пока разработчики не столкнулись с чрезвычайно высокой сложностью выпуска полупроводников. Потребовался совершенно новый подход, ну а наиболее удачливой оказалась ASML. Компания, расположена в Нидерландах и долгое время балансировала на грани банкротства. Исследователи годами пытались убедить производителей полупроводников в ценности собственных разработок, но в какой-то момент выбора у последних не осталось. С тех пор аналитики начали рассказывать о том, как дорого обходится переход на новый технологический узел, сетуя на необходимость окупить затраты на покупку более современных литографов. В последнее время мы видим, как стремительно дорожают видеокарты, тогда как настольные процессоры пока удерживаются на относительно невысоких значениях. 

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При этом довольно быстро лидирующие позиции на рынке заняла TSMC, которая является самым крупным контрактным производителем полупроводниковой продукции в мире. Тайваньская компания получает больше заказов, чем может обслужить, а очередь на некоторые технологии может достигать года. Например, уже в 2023 Apple выпустила процессоры на базе 3-нм технологических норм, тогда как AMD получит доступ к данному узлу только в конце 2024 года. За прошлый год TSMC чистыми заработала около 7 миллиардов долларов, а в будущем доходы будут расти. Вполне возможно, что всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд, ведь монопольное положение нидерландской компании уже вызвало волну недовольства у потенциальных клиентов. Похоже, первой пойти на демарш решила именно TSMC, отказавшаяся закупать у ASML оборудование, оснащённое высокоэффективной цифровой апертурой (High-NA). В настоящее время тайваньская компания удерживает за собой больше половины всего рынка полупроводников, ну а озвученное решение может привести к замедлению разработки новых технологических узлов. По информации Bloomberg, новые литографы High-NA EUV обладают более продвинутыми возможностями по сравнению с находящимся в распоряжении TSMC оборудованием. Теоретически, они способны обеспечить до 70% более высокую плотность транзисторов, но тайванцы таким предложением не заинтересовались. 

По словам старшего вице-президента TSMC, стоимость сканера непомерно высокая, а в результате закупка подобного оборудования приведёт к резкому снижению прибыли. Приводятся следующее цифры: литографы прошлого поколения предлагались за 216 миллионов за единицу, тогда как новинки поставляются от 380 миллионов долларов. Ну а поскольку в настоящее время TSMC находится на стадии строительства целого ряда заводов в США, то подобные расходы кажутся тайванцам непомерными. Американские власти дали определённые финансовые гарантии, но расходы на сканеры на 80% превышают запланированные, а значит не укладываются в общую стратегию, одобренную правлением TSMC. Учитывая огромную прибыль, тайванцы без труда могли бы закупить новые сканеры, работающие по технологии High-NA EUV, но деньги ушли инвесторам, ну а эти товарищи не готовы расставаться со своими миллиардами ради такой глупости, как технологический прогресс. Представители тайваньской компании уже заявили, что продолжат закупать старые сканеры и готовы рассмотреть предложения ASML о снижении стоимости более новых High-NA EUV. До тех пор никаких новых инвестицией не будет. 

При этом руководство TSMC уверяет, что в настоящее время не испытывает сложностей с освоением технологических норм. Якобы, ранее закупленное оборудование способно гарантировать обеспечение стратегии компании на много лет вперёд. Насколько эта информация соответствует действительности, сказать сложно. В любом случае ASML нашла изящный выход из создавшегося положения. Как недавно выяснилось, все новые литографы выкупила Intel, которая подписала контракт вплоть до середины 2025 года. Уже какое-то время ASML и Intel тестируют сканеры High-NA EUV на фабриках в Орегоне, а также планируют отправить один из литографов в Бельгию. Согласно соглашению с местным консорциумом Rapidus, именно там может стартовать производство полупроводников на основе 2-нм технологического процесса. Аналитики полагают, что ASML смогла получить небольшую фору, но в любом случае Intel не будет слишком долго закупать оборудование, а значит придётся снижать стоимость сканеров. Есть ещё Samsung, которая также готова инвестировать в новые сканеры, но фабрики в Южной Корее намного меньше, чем у TSMC. Спасти положение могли бы китайцы, которые готовы закупать сканеры по любым ценам, но американские власти запретили голландцам продавать оборудование в Поднебесную. Словом, пока всё идёт к масштабному конфликту, последствия которого мы увидим к 2030 году, ну а апогей состоится в 2025, когда контракт с Intel завершится. 

#полупроводники #технологии #tsmc #asml #high-na euv
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