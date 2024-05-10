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Bublik1
Конкуренция на рынке полупроводников набирает обороты, поскольку Intel выкупила все литографы
Пока TSMC строит завод в США, Intel зарезервировала за собой всё литографы до середины 2025 года, осложнив доступ к разработке новых технологических норм для целого ряда конкурентов

Не секрет, что Россия сильно отстала от США по целому ряду направлений выпуска технологической продукции. Долгое время казалось, что нет смысла создавать собственное производство полупроводников, поскольку всё необходимое доступно на мировом рынке. Похоже, никто не ожидал, что санкции могут быть такими масштабными, ну а сегодня производятся попытки наладить то, что было утеряно много десятилетий назад. Даже 65-нм технологический процесс доступен в ограниченном виде, тогда как передовые тайваньские предприятия уже почти год предлагают клиентам чипы, на основе 3-нм узла. Что примечательно, в настоящее время США не обладают передовыми технологиями и частично утеряли потенциал. Согласно официальным заявлениям американских властей, порядка 92% всей полупроводниковой продукции в стране выпускается силами TSMC. Тайваньский гигант наращивает темпы и уже готов представить 2-нм узел для коммерческих заказчиков. 

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Долгое время всех устраивал статут острова Тайвань. Китай заявлял о том, что рано или поздно эта территория будет медленно интегрироваться и повторит судьбу Гонконга, ну а в США признавали данный факт, но делали всё возможное, чтобы объединение наступило как можно позднее. Сегодня остров стал предметом торга, а высокопоставленные чиновники из Пентагона делают довольно неожиданные заявления. Например, в 2023 там пообещали уничтожить все мощности TSMC на Тайване, если остров так или иначе будет захвачен китайской армией. Похоже, американцы считают угрозу китайской экспансии вполне реальной, поскольку активно инвестируют довольно значительные суммы в развитие собственной полупроводниковой промышленности. Как оказалось, пока США пытались контролировать весь мир, технологии ушли в Южную Корею и на Тайвань, ну а ничего лучше шантажа янки придумать не могли. При помощи угроз они вынудили руководство TSMC построить несколько предприятий, который уже совсем скоро смогут выпускать продукцию на территории США. Fab 21 Phase 1 будет введён в строй в 2025 году и сможет предложить 4-нм и 5-нм узел для выпуска чипов.  

Fab 21 Phase 2 задержится до 2028 года и будет способен выпускать полупроводниковую продукцию согласно 2-нм технологическим нормам. Попытки форсировать строительство не увенчались успехом, а в результате к этому моменту данная технология окажется устаревшей. Ну и Fab 21 Phase 3 появится к 2030 году, но точной даты пока нет. Владельцы TSMC получили от правительства США грант в размере 6 миллиардов долларов, а в качестве кредитования ещё 5.5 миллиарда. Часть денег придётся вернуть, но аналитики полагают, что в итоге тайваньская компания окончательно потеряет независимость, поскольку контроль со стороны американских властей станет тотальным, а все решения будут приниматься в Вашингтоне. Эксперты долгое время не могли понять, почему сроки строительства постоянно оттягиваются. Все деньги были давно выделены и ожидают тайванцев, но те не спешат их забирать. Как оказалось, в мире просто нет достаточного количества оборудования, способного выпускать высокопроизводительные чипы. Речь о литографах High-NA EUV (технология экстремального ультрафиолета с высокой числовой апертурой). Такое оборудование установлено на передовых заводах TSMC, а в настоящее время производить его может только голландская ASML. 

Так вот, ещё в 2022 году (а может и раньше), Intel зарезервировала весь комплекс оборудования на 2024 год, выкупив всё, что будет выпущено вплоть до середины 2025. Благодаря этому американская компания получит доступ к 2-нм узлу, а также сможет осилить и более тонкие технологические нормы (18A – 1.8-нм и 14A – 1.4-нм). Следом за Intel выстроилась целая очередь, во главе которой стоит указанная выше TSMC. Судя по всему, тайванцы получат доступ к оборудованию только в 2026 году, поскольку во второй половине 2025 Samsung и SK hynix достанется по одному литографу. Установка стоит порядка 370 миллионов долларов, а всего ASML может выпускать не больше 6 подобных аппаратов в год. Эксперты полагают, что мы становимся свидетелями агрессивной конкуренции на рынке полупроводников, а Intel пытается обойти крупные технологические компании, получив фору в 2 года. В настоящее время Samsung всё ещё не способна наладить выпуск чипов по 2-нм технологическим нормам, тогда как Intel планирует сделать это уже к концу 2024 года. Ну а пока все указанные компании пытаются застолбить за собой место под солнцем, воду снова начали мутить представители Белого дома. Обстановка вокруг Тайваня в последнее время не такая напряжённая, как была ещё год назад, ну а Джина Раймондо решила подлить масла в огонь. Министр торговли выразила опасения, что Китай может захватить остров, чем нанесёт США непоправимый урон в технологической области. По её словам, нужно сделать всё возможное, чтобы предотвратить такой шаг, ну а строительство в Аризоне нескольких заводов укрепят национальную безопасность Америки. 

#intel #полупроводники #технологии #tsmc
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