Несмотря на усиливающиеся санкции, китайцы продолжают наращивать производство полупроводниковой продукции

Ещё до того, как США объявили Китаю торговую войну, отношения между странами начали портиться. Американские власти опасаются укрепления технологического суверенитета Поднебесной, поэтому делают всё, чтобы замедлить полупроводниковый сектор конкурента. Китай американцам интересен только в контексте большой фабрики, работники которой будут получать крохи с барского стола заокеанских хозяев и не претендовать на большее. Ну а поскольку такая логика китайское правительство не устраивает, то противостояние было неизбежным. Попытки договориться успехом не увенчались, поскольку в Белом доме всё ещё верят в то, что смогут решить проблему за счёт санкций. На острие атаки оказалась китайская Huawei. Компания слишком быстро развивалась и уже научилась разрабатывать процессоры, которые были быстрее лучших американских аналогов. Несколько лет назад китайцы потеряли доступ к производству высокотехнологичных чипов. Следом им запретили закупать некоторые типы процессоров, ну а недавно в Белом доме и вовсе распорядились ограничить экспорт со стороны ведущих производителей в адрес Huawei.

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Таким образом китайцы не смогут закупать процессоры и видеокарты для ноутбуков, ну а всё это только усилит напряжение между странами. Известно, что Huawei готовится окончательно уйти от зависимости со стороны Google, выпустив операционную систему HarmonyOS Next. Она будет основана без использования компонентов Android и появится вместе с новым смартфоном серии Mate 70. Эксперты полагают, что давление на китайскую полупроводниковую отрасль продолжится, но констатируют, что пока все действия США имеют незначительный эффект. Недавно был опубликован новый отчёт по итогам первого квартала 2024 года, который определил лидеров. На первом месте TSMC, которой удалось за первые три месяца текущего года заработать 18.87 миллиарда долларов. Особенно впечатляет чистая прибыль на уровне 6.95 миллиарда, которая стала очередным рекордом для тайваньской компании. Intel Foundry закрепилась на втором месте, получив 4.4 миллиарда долларов за квартал. При этом у компании наблюдается значительный минус в размере 2.5 миллиарда, свидетельствующий о том, что производство переживает не лучшие времена.

Представители Intel уверяют, что речь идёт о долговременных инвестициях, но сами инвесторы не очень верят в такие сказки, а акции американской компании переживают не лучшие времена. С доходом 3.38 миллиарда долларов на третьем месте закрепилась Samsung Foundry. Подразделение материнской компании Samsung не публикует данные о чистом доходе, но аналитики отмечают, что всё говорит о значительных финансовых проблемах. А вот у SMIC дела идут относительно неплохо. Китайская компания получила валовую прибыль в размере 1.75 миллиарда долларов и даже смогла выйти на чистую доходность в размере 71.8 миллиона долларов. Что любопытно, всё это произошло вопреки жёстким санкциям, сильно ограничивающим потенциал китайской компании. В настоящее время TSMC выступает в роли крупнейшего литейного производства, тогда как SMIC обслуживает интересы нескольких местных компаний. В число наиболее крупных входит указанная выше Huawei, ну а всё это свидетельствует о стабилизации производственных мощностей SMIC. Инсайдеры полагают, что уже в этом году китайцы освоят 5-7нм технологический процесс, а в ближайшей перспективе смогут соревноваться с лидерами полупроводниковой отрасли.

Претендовать на лавры TSMC пока глупо, но рынок Поднебесной огромен, а значит в какой-то момент позиции Samsung Foundry дрогнут. Южнокорейская компания всё ещё сталкивается с проблемами в расширении производственных мощностей и освоением высокотехнологичных узлов. Intel умудрилась выкупить все литографы на рынке вплоть до середины 2025 года, а значит перспектив для быстрого роста у Samsung Foundry нет. Очевидные сложности испытывает и SMIC, которая окончательно потеряла доступ к литографическому оборудованию. Если китайцы планируют и дальше оставаться на этом рынке, то им придётся разработать собственные аналоги, ну уступающие лучшему литографическому оборудованию голландской ASML. Пока же SMIC удалось ворваться в пятёрку лидеров, вытеснив UMC на пятое место. Судя по цифрам, доходность у китайцев пока остаётся слишком низкой, но государственные инвестиции позволяют не волноваться о нехватке средств. Власти страны выделили на поддержку полупроводниковых компаний триллион долларов и намерены использовать финансовую составляющую для прямого субсидирования наиболее перспективных компаний. Ну а поскольку SMIC занимает лидирующую позицию, то без денег компанию не оставят. Специалисты пишут, что в настоящее время китайцы вынуждены использовать не самую эффективную технологию выпуска чипов по 7-нм узлу, поскольку не имеют доступа к современным литографам. Освоение 5-нм норм станет новым вызовом, ну а двигаться дальше без революционного подхода к производству не выйдет.