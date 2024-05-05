Если вы всё ещё не определились с тем, кто делает лучшие видеокарты на планете, то самое время задуматься на эту тему. Кажется, что очевидное преимущество есть у NVIDIA, ведь эта компания занимает до 85% рынка настольной графики. По крайней мере так думают многие, вот только вы же не назовёте самой вкусной пищей фастфуд из McDonald's только из-за того, что булку с котлетой, кетчупом и луком можно купить в любом конце нашей планеты? Совсем нет, а значит нужно говорить о других критериях оценки.

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Сегодня мы обратимся к любопытному материалу, который вышел на страницах издания TechRadar. Местные эксперты выбрали 5 лучших игровых видеокарт мая, которые продаются в магазинах и радуют не только обычных геймеров, но и продвинутых энтузиастов. Скажем сразу, список получился немного странным, но из песни слов не выкинешь, поэтому давайте проанализируем каждую позицию и попытаемся понять, почему высокотехнологичным решениям производства NVIDIA места в перечне не нашлось.

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На первое место ставится Radeon RX 7900 GRE. Это не самая массовая видеокарта, которую вы можете встретить в рознице, но даже в России подобные предложения доступны. Стоить видеокарта от 70 тысяч рублей и предлагает 16 Гб видеопамяти. Она похожа на Radeon RX 7800 ХТ, но в целом оказывается быстрее в обычных играх. По своим скоростным характеристикам карта примерно равна с GeForce RTX 4070 Ti, но в данном случае ценовая политика AMD делает своё дело. Как видите, за менее производительную GeForce RTX 4070 SUPER просят те же 70 тысяч, а значит преимущество Radeon RX 7900 GRE очевидно. Любители рассказывать сказки о трассировке лучей должны понимать, что добиться максимального качества в разрешении 2К в данном ценовом диапазоне можно только с использованием технологии масштабирования. Именно поэтому эксперименты с волшебными лучиками не носят массового характера, ведь куда важнее стабильное количество кадров и чёткая картинка, чем кратковременная возможность увидеть реалистичные отражения. В данном случае мы согласимся с представителями TechRadar, ведь Radeon RX 7900 GRE действительно в своей ценовой категории не имеет конкурентов и является идеальным выбором.

На втором месте эксперты ставят Radeon RX 7600. Данная видеокарта принадлежит к бюджетному сегменту и предлагает отличную производительность в играх в разрешении 1080р. На самом деле за последние годы понимание бюджетного сегмента было существенно скорректировано, а растущие цены на видеокарты делают традиционные модели устаревшими. Как бы там ни было, но Radeon RX 7600 всё ещё остаётся хорошей видеокартой, ведь с ней можно не волноваться о падении фрамрейта, получая стабильно выше 60 кадров в секунду в большинстве игр. Эта же информация актуальна и для GeForce RTX 4060, вот только стоит видеокарта NVIDIA ощутимо дороже. В данном сегменте разница в 8 тысяч рублей считается критичной, ну а мы рекомендуем брать именно Radeon RX 7600. В играх GeForce RTX 4060 оказывается немного быстрее, но проблема в методике тестирования. Всё сводится к тестовому стенду, ну а обычно блогеры берут самый быстрый процессор за 70 тысяч рублей, который недоступен для большинства геймеров. Если использовать народные камни до 20 тысяч, то увидеть различия между указанными выше видеокартами вам не удастся даже при большом желании.

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На третьем месте Radeon RX 7900 XTX. Здесь всё понятно, ведь перед нами видеокарта, которая была незаслуженно забыта сообществом энтузиастов. Сложно сказать, чего флагману AMD не хватило для полного счастья. Возможно, Лизе Су стоило бы разогнать маркетинговый отдел и нанять парочку специалистов, которые трудятся на Дженсена Хуанга. Подумайте сами, сотни GeForce RTX 4090 продолжают горечь по всему миру каждый месяц, а проблема так и не была решена спустя полтора года после начала продажи флагмана NVIDIA. А между тем именно GeForce RTX 4090 остаётся самой желанной видеокартой, тогда как состоятельные энтузиасты Radeon RX 7900 XTX предпочитают игнорировать. Ну а если подумать ка следует, то можно заметить, что за 270 тысяч рублей, которые сегодня просят за GeForce RTX 4090, вы могли бы купить Radeon RX 7900 XTX, к ней 32 Гб скоростной оперативной памяти, современный твердотельный накопитель ёмкостью 2 Тб, один из самых быстрых процессоров на рынке, мощный блок питания и просторный корпус. Проще говоря, по цене одного флагмана NVIDIA легко можно собрать отличный игровой компьютер на базе Radeon RX 7900 XTX. В отдельных тестах GeForce RTX 4090 окажется быстрее, но преимущество сводится к цифрам. На самом же деле обе генерируют больше 100 кадров в секунду в разрешении 4К на максимальных графических настройках. Ну а в этом случае уже не так важно, будет ли у вас всего 100 fps, или же тестовая программа обещает не меньше 115 кадров в секунду.

На страницах TechRadar указывается ещё две видеокарты, которые входят в перечень самых лучших для геймеров в мае 2024 года. Предлагается обратить внимание на Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6600 XT. Давно известно, что цены на российском и американском рынках сильно разнятся, ну а обе в последнее время крайне выгодны именно в США. Мы изучили стоимость указанных выше видеокарт в российской рознице и пришли к выводу, что рекомендовать вам их не стоит. В целом, обе отлично справляются с играми, но стоят в России слишком дорого. Radeon RX 6800 XT понравится тем, что хочет попробовать свои силы в разрешении 2К. Владельцы такой видеокарты получат 16 Гб памяти и приличный запас мощности. Что до Radeon RX 6600 XT, то такая видеокарта уступает Radeon RX 7600, но остаётся актуальная для 1080р. В США за неё просят 220-250 долларов, тогда как российская розница не балует скидками.

Можно сделать вывод, что видеокартам NVIDIA в списке самых оптимальных решений этого месяца места не нашлось. Причины происходящего мы указали выше, но это не значит, что GeForce RTX 4070 Super и GeForce RTX 4060 не стоят вашего внимания. Среди наших читателей обязательно найдутся фанаты зелёного лагеря, поэтому о судьбе продукции NVIDIA волноваться не стоит. Не забывайте, что рядовые геймеры плохо знакомы с видеокартами AMD, поэтому при прочих равных предпочтут GeForce RTX 4070 Super, а не более быструю Radeon RX 7900 GRE. Некоторые эксперты полагают, что Дженсен Хуанг ведёт нечестную игру, подталкивая партнёров к отказу от продукции тётушки Су. Может и так, но пока подобными фактами антимонопольный комитент не заинтересовался.