Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су

Если вам нравятся горячие, дорогие и медленные процессоры, то стоит брать Intel, ну а разумные пользователи выбирают AMD
[ ] для раздела Блоги
1
1

реклама

Споры о том, кто делает лучшие на планете процессоры, вечны и будут длиться ещё очень долго. AMD и Intel осваивают новые технологии, то и дело совершая большие прорывы. В последнее время синие не радуют, но уже в этом году состоится переход на 2-нм технологический процесс, что даст в руки Intel важное преимущество. Гадать о том, кто выйдет победителем из текущего противостояния, бесполезно, поэтому мы займёмся тем, что происходит здесь и сейчас.

реклама



Ну а картина такова, что уже несколько лет наблюдается тотальное превосходство продукции AMD. Фанаты Intel с таким мнением не согласятся, но в данном случае мы обратимся к материалу, который недавно вышел на сайте XDA. Эксперты проанализировали все за и против и назвали 6 основных причин, которые говорят в пользу тотального преимущества красных над синими. Давайте изучим каждый пункт в отдельности и убедимся в правоте экспертов. Заглянем в российскую розницу, где представлено множество актуальных моделей AMD и Intel.

В качестве первой причины называется нестабильность процессоров Intel. На самом деле эксперты немного лукавят, поскольку говорить о данной проблеме применительно ко всей линейке всё же не стоит. Тем не менее Core i9-14900K и Core i9-13900K оказались слишком горячими. В попытке догнать и перегнать конкурента инженеры выставили слишком высокие тактовые частоты, что самым негативным образом отразилось на стабильности процессора. Особенно всё плохо, если вы пожалели денег на систему охлаждения. В этом случае возникновение синего экрана станет для вас обыденной реальностью, а в качестве решения производители материнских плат предлагают снижение напряжение ядра, что приводит к падению количества кадров в секунду до 11%. Core i7-14700K не такой горячий, но и для этого процессора требуется приличная система охлаждения, что вынуждает пользователей тратить дополнительные средства на материнскую плату и покупать СЖО. 

реклама



Следующая причина, которая свидетельствует в пользу выбора процессора AMD – это так называемый высокий потенциал для апгрейда. Простой пример, вы купили указанный выше Core i7-14700K, поставили на него хорошую материнскую плату и нормальную систему охлаждения. Три года ваш процессор будет оставаться актуальным, но со временем начнёт уступать даже новым середнякам. Увы, но ничего сделать уже будет нельзя, ведь сокет LGA1700 завершил свой жизненный цикл. Что до AMD, то вся линейка на базе АМ5 успешно продолжит обновляться и получит ещё одну серию в 2026 году. Не забывайте о выходе линейки в 2024, а в итоге можно рассчитывать на 4-5 лет полной поддержки материнской платы, что недоступно для процессоров Intel. Кстати, есть ещё платформа АМ4, процессоры для которой не выпускаются, но уже находящиеся в продаже решения обладают отличной совместимостью, поскольку сокет поддерживался целых 6 лет. К примеру, вы много лет назад купили компьютер, установив туда процессор Ryzen 5 1600Х. Что же, обновите BIOS, замените термопасту и смело покупайте Ryzen 7 5700X3D. В играх производительность вашего компьютера увеличится как минимум в 2 раза. Согласитесь, что ничего подобного Intel не может. 

реклама



Пожалуй, для конечного пользователя важнее даже не скорость, а цена. Многие потенциальные покупатели смотрят тесты по остаточному принципу, стараясь собрать систему по максимально выгодной стоимости. Увы, но и здесь сравнение не в пользу синих. За 24 тысячи вы можете купить Core i5-14400F, у которого есть целых 10 ядер, а также 8-ядерный Ryzen 7 5700X3D. В первом случае вы получите меньшую производительность и целых 4 бесполезных ядра, тогда как во втором максимально выгодное предложение по разумной цене. Как уже было сказано выше, Ryzen 7 5700X3D ещё и очень хорош в апгрейде, поэтому шансов у Core i5-14400F просто нет. Вообще, сравнивать цены между процессорами AMD и Intel бесполезно, ведь в большинстве сегментов красные кладут соперника на лопатки без особых трудов, поэтому мы перейдём к следующему пункту. Простой пример, вы купили Ryzen5 7500F, который стоит 17 тысяч рублей и примерно равен по скорости с Core i5-14400F. Вот только процессор Intel дороже и не подлежит апгрейду, тогда как Ryzen5 7500F обладает заметным потенциалом.

Наши читатели далеко не всегда задумываются об энергоэффективности, но для владельцев Core i9-14900K данный показатель имеет большое значение. Процессор крайне прожорливый и может сжечь 250 Вт в требовательных играх. Как уже было сказано выше, под такой камень потребуется солидная материнская плата и система жидкостного охлаждения, ну а непомерная прожорливость вынудит вас докупить мощный блок питания. Ничего подобного для Ryzen 7 7800X3D вам не понадобиться, ведь это процессор не только равен по скорости Core i9-14900K, но и может работать на недорогих материнских платах. Проблем с перегревом у вас не возникнет, а стоимость окажется намного ниже. Прибавьте к этому тот факт, что в будущем усилить Ryzen 7 7800X3D удастся без покупки материнской платы, и вы получите идеальный процессор за свои деньги. Сюда же можно отнести и пятую причину, которая характеризуется наличием у AMD линейки процессоров с технологией 3D V-Cache. Подобная продукция не только быстрее аналогов Intel, но и существенно дешевле. Ну а про скромное потребление Ryzen 7 7800X3D вы уже могли прочесть выше. 

реклама



Шестая причина, которая может склонить вас в сторону красного лагеря, заключается в наличии интегрированной графики. Увы, но Intel по этому показателю плетётся в хвосте, предлагая минимальный уровень по высокой стоимости. Не так давно AMD выпустила новую серию процессоров с мощной интегрированной графикой Ryzen 8000G, но мы рассмотрим более скоромный Ryzen 7 5700G. Камень поступил в продажу достаточно давно, но его потенциал будет интересен экономным геймерам даже сегодня. Если вы играете в популярные шутеры, оставляя требовательные новинки за бортом, то Ryzen 7 5700G за 20 тысяч рублей предложит не только неплохую производительность системы, но и доступ к стрелялкам, ГТА 5 и многим другим тайтлам. Видеокарта не потребуется, а материнскую плату и вовсе можно найти до 10 тысяч рублей. Добавим, что есть и другие причины, но в данном случае мы обсуждали мнение экспертов XDA, поэтому добавлять от себя ничего не будем. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel процессоры оптимальные ценовые предложения
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
3
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
2
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
17
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
27
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
6
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
5
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
26
WhatsApp будет блокировать аккаунты, которые массово рассылают сообщения
+
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
Россия-матушка: в Steam стартовал фестиваль Games from Russia, посвящённый отечественным играм
+
Основатель Ethereum Виталик Бутерин отказывается от использования аппаратных кошельков
+
Оптимизация охлаждения батареи может сократить время зарядки электромобиля Polestar до 2-3 минут
+
Самая доступная игровая видеокарта Intel Arc A310 показала высокий FPS во всех современных играх
5
Good Lock появился в Play Store
+
Lenovo представила ноутбук IdeaPad 15s с процессором AMD Ryzen 5 7430U
+
Xiaomi Poco F6 может оказаться переименованной версией Redmi Note 13 Turbo
+
Немецкая пресса: русские «унизили» танк Leopard 2 в Москве, демонстративно согнув ему орудие
17
Пользователи Windows 11 получили новый браузер Arc
+
ВМС США получили атомную подводную лодку "Нью-Джерси" мощностью 280 000 лошадиных сил
+
Windows 10 завоевала 70% доли рынка, несмотря на свой 9-летний возраст
+
MLID: RTX 5090 будет представлена на выставке Computex 2024 и выйдет в этом году
2
Стали известны характеристики нового телефона Nokia 3210
1

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
85
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
+
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
37
Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III
2
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
О том, как Египет решился продать свой город Арабским Эмиратам за $35 миллиардов
3
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
3
О монополии Китая и США на добычу полезных ископаемых в Африке
2
Обзор игры Half-Life 2 Episode Two - Гордон Фримен не сдается
+

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
14:18
Честно? Без понятия. Разве что расчет на более качественную компонентную базу и, как следствие, повышенную надежность. Мне уже лет 5 служит бронзовый гигабайт на 850 ватт. Кормит 3090 и не кашляет.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Евгений Попов
14:16
Очередное узколобое мнение. Посмотри сколько зарабатывают люди из ИТ. Предпочитаю не экономить на БП. В таких вопросах лучше взять с запасом и качество и спать спокойно.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
N1ghtwish
14:14
В принципе насрать на HT, если в условном аналоге i5-15500F будет 6 p-core и 8 e-core
Процессоры Core Ultra 200 на сокете LGA 1851 выйдут осенью и будут поддерживать только DDR5
Колючка
14:08
12400F
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Кызахстанчево
14:03
хрень срань дрочь. для импатентов
Мое мнение о HI-FI RUSH на PS5 (Pushsquare)
Виктор Михайлов
14:02
Где вас таких носит, уже 24 год, в 10 и 11 есть прекрасные функции очистки винды без установок, что я только млять прочитал, как будто у людей извилин с горошек.
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Пётр Иванов
13:57
У меня на 3900Х райзене и 3060, стоит corsair rx750, норм связка? Вроде тихо всё работает и комп на ночь в спящий режим ставлю
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Роман Шульмин
13:53
Нет такого в природе 13.12 а нашел https://www.amd.com/en/support/downloads/previous-drivers.html/processors/embedded-g-series/g-series-apu.html
Обзор и тестирование ATI Radeon HD 4870 (Asus EAH4870)
nonses84
13:49
Самый главный мошенник это сам ватсап .
WhatsApp готовит функцию защиты от спама и виртуального мошенничества
beltar
13:43
3060 нормальная цена сейчас тыщ 25, еще пусть 25 на маму и проц. Куда остальные-то 40к? Что касается DLSS, то проблема тут не в видеокарте, как таковой, например, в Ratchet and Clank играть на 3060 б...
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем