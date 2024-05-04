Споры о том, кто делает лучшие на планете процессоры, вечны и будут длиться ещё очень долго. AMD и Intel осваивают новые технологии, то и дело совершая большие прорывы. В последнее время синие не радуют, но уже в этом году состоится переход на 2-нм технологический процесс, что даст в руки Intel важное преимущество. Гадать о том, кто выйдет победителем из текущего противостояния, бесполезно, поэтому мы займёмся тем, что происходит здесь и сейчас.

реклама





Ну а картина такова, что уже несколько лет наблюдается тотальное превосходство продукции AMD. Фанаты Intel с таким мнением не согласятся, но в данном случае мы обратимся к материалу, который недавно вышел на сайте XDA. Эксперты проанализировали все за и против и назвали 6 основных причин, которые говорят в пользу тотального преимущества красных над синими. Давайте изучим каждый пункт в отдельности и убедимся в правоте экспертов. Заглянем в российскую розницу, где представлено множество актуальных моделей AMD и Intel.

В качестве первой причины называется нестабильность процессоров Intel. На самом деле эксперты немного лукавят, поскольку говорить о данной проблеме применительно ко всей линейке всё же не стоит. Тем не менее Core i9-14900K и Core i9-13900K оказались слишком горячими. В попытке догнать и перегнать конкурента инженеры выставили слишком высокие тактовые частоты, что самым негативным образом отразилось на стабильности процессора. Особенно всё плохо, если вы пожалели денег на систему охлаждения. В этом случае возникновение синего экрана станет для вас обыденной реальностью, а в качестве решения производители материнских плат предлагают снижение напряжение ядра, что приводит к падению количества кадров в секунду до 11%. Core i7-14700K не такой горячий, но и для этого процессора требуется приличная система охлаждения, что вынуждает пользователей тратить дополнительные средства на материнскую плату и покупать СЖО.

реклама





Следующая причина, которая свидетельствует в пользу выбора процессора AMD – это так называемый высокий потенциал для апгрейда. Простой пример, вы купили указанный выше Core i7-14700K, поставили на него хорошую материнскую плату и нормальную систему охлаждения. Три года ваш процессор будет оставаться актуальным, но со временем начнёт уступать даже новым середнякам. Увы, но ничего сделать уже будет нельзя, ведь сокет LGA1700 завершил свой жизненный цикл. Что до AMD, то вся линейка на базе АМ5 успешно продолжит обновляться и получит ещё одну серию в 2026 году. Не забывайте о выходе линейки в 2024, а в итоге можно рассчитывать на 4-5 лет полной поддержки материнской платы, что недоступно для процессоров Intel. Кстати, есть ещё платформа АМ4, процессоры для которой не выпускаются, но уже находящиеся в продаже решения обладают отличной совместимостью, поскольку сокет поддерживался целых 6 лет. К примеру, вы много лет назад купили компьютер, установив туда процессор Ryzen 5 1600Х. Что же, обновите BIOS, замените термопасту и смело покупайте Ryzen 7 5700X3D. В играх производительность вашего компьютера увеличится как минимум в 2 раза. Согласитесь, что ничего подобного Intel не может.

реклама





Пожалуй, для конечного пользователя важнее даже не скорость, а цена. Многие потенциальные покупатели смотрят тесты по остаточному принципу, стараясь собрать систему по максимально выгодной стоимости. Увы, но и здесь сравнение не в пользу синих. За 24 тысячи вы можете купить Core i5-14400F, у которого есть целых 10 ядер, а также 8-ядерный Ryzen 7 5700X3D. В первом случае вы получите меньшую производительность и целых 4 бесполезных ядра, тогда как во втором максимально выгодное предложение по разумной цене. Как уже было сказано выше, Ryzen 7 5700X3D ещё и очень хорош в апгрейде, поэтому шансов у Core i5-14400F просто нет. Вообще, сравнивать цены между процессорами AMD и Intel бесполезно, ведь в большинстве сегментов красные кладут соперника на лопатки без особых трудов, поэтому мы перейдём к следующему пункту. Простой пример, вы купили Ryzen5 7500F, который стоит 17 тысяч рублей и примерно равен по скорости с Core i5-14400F. Вот только процессор Intel дороже и не подлежит апгрейду, тогда как Ryzen5 7500F обладает заметным потенциалом.

Наши читатели далеко не всегда задумываются об энергоэффективности, но для владельцев Core i9-14900K данный показатель имеет большое значение. Процессор крайне прожорливый и может сжечь 250 Вт в требовательных играх. Как уже было сказано выше, под такой камень потребуется солидная материнская плата и система жидкостного охлаждения, ну а непомерная прожорливость вынудит вас докупить мощный блок питания. Ничего подобного для Ryzen 7 7800X3D вам не понадобиться, ведь это процессор не только равен по скорости Core i9-14900K, но и может работать на недорогих материнских платах. Проблем с перегревом у вас не возникнет, а стоимость окажется намного ниже. Прибавьте к этому тот факт, что в будущем усилить Ryzen 7 7800X3D удастся без покупки материнской платы, и вы получите идеальный процессор за свои деньги. Сюда же можно отнести и пятую причину, которая характеризуется наличием у AMD линейки процессоров с технологией 3D V-Cache. Подобная продукция не только быстрее аналогов Intel, но и существенно дешевле. Ну а про скромное потребление Ryzen 7 7800X3D вы уже могли прочесть выше.

реклама





Шестая причина, которая может склонить вас в сторону красного лагеря, заключается в наличии интегрированной графики. Увы, но Intel по этому показателю плетётся в хвосте, предлагая минимальный уровень по высокой стоимости. Не так давно AMD выпустила новую серию процессоров с мощной интегрированной графикой Ryzen 8000G, но мы рассмотрим более скоромный Ryzen 7 5700G. Камень поступил в продажу достаточно давно, но его потенциал будет интересен экономным геймерам даже сегодня. Если вы играете в популярные шутеры, оставляя требовательные новинки за бортом, то Ryzen 7 5700G за 20 тысяч рублей предложит не только неплохую производительность системы, но и доступ к стрелялкам, ГТА 5 и многим другим тайтлам. Видеокарта не потребуется, а материнскую плату и вовсе можно найти до 10 тысяч рублей. Добавим, что есть и другие причины, но в данном случае мы обсуждали мнение экспертов XDA, поэтому добавлять от себя ничего не будем.