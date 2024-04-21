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Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает

Нет ни одного сегмента, где видеокарты AMD демонстрировали бы преимущество над видеокартами NVIDIA
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Известно, что существует несколько аналитических агентств, занимающихся подсчётом статистики продаж видеокарт, а также фиксирующих положение на рынке настольной графики в тот или иной момент времени. Часто выводы разных команд аналитиков кажутся крайне противоречивыми, ну а мы предлагаем брать за основу данные магазина Steam. Возможно, статистика там и не в полной мере отражает положение на рынке, но точно актуальная для игрового сообщества, ну а нам интересны именно эти показатели. Кого волнуют, сколько видеокарт купили майнеры и разработчики ИИ? Ну а обычно статистика включает только продажи, а не динамическое положение на игровом рынке. 

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Что же, если верить статистике Steam, то на конец марта NVIDIA занимает 78% рынка, за AMD осталось 14.68%, ну а Intel удалось получить 7.24%. Что любопытно, синие отняли именно долю красных, тогда как за последний год положение зелёных остаётся довольно стабильным. Эксперты продолжают спорить о том, кто производит более оптимальные по соотношению цены и производительности видеокарты, а многие приходят к выводу, что AMD во многих сегментах занимает лидирующее положение. Что же, сегодня мы попробуем рассмотреть происходящее с точки зрения обывателя. Предположим, что в магазин пришёл рядовой геймер, который очень плохо разбирается в видеокартах и знает совсем немного, что и определит дальнейший выбор. 

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Что же, если речь об экономном любителе компьютерных игр, который не может себе позволить мощный компьютер, то выбор будет заключаться между двумя видеокартами: Radeon RX 6650 XT или GeForce RTX 3060. Есть ещё Radeon RX 7600, но спрос на неё стремительно приближается к нулю, поэтому мы оставим эту видеокарту в покое. Обычно рядовой покупатель не смотрит в интернете тесты, но обязательно слышал о проблемах с драйверами AMD. Истории наполнены ужасом, хотя и на самом деле выдуманы маркетологами Дженсена Хуанга. Слухи ушли в народ, а тот факт, что они ложны, уже никого не волнует. Если геймер хотя бы немного разбирается в видеокартах, то обнаружит, что у GeForce RTX 3060 целых 12 Гб видеопамяти, а также ниже цена. Принадлежность к бренду NVIDIA поставит точку в выборе, а значит Radeon RX 6650 XT купят единицы любителей компьютерных игр, которые смотрели тесты. 

Кстати, если уж говорить о тестах, то многие блогеры и эксперты не совсем честны со своими подписчиками. Согласимся, что Radeon RX 7700 XT быстрее GeForce RTX 4060 Ti, но разница между ними не превышает 10-15% и достигается только в том случае, если использовать флагманский процессор и скоростную оперативную память. Поскольку у обычного геймера ничего подобного нет, то никакой разницы между видеокартами пользователь не заметит. У Radeon RX 7700 XT больше памяти, но большая часть любителей компьютерных игр относится к продукции красного лагеря предвзято, тогда как GeForce RTX 4060 Ti ещё и дешевле. Многие эксперты полагают, что AMD требуется нанять более опытных маркетологов, поскольку действующая команда тянет продажи на дно. При прочих равных Radeon RX 7700 XT купят единицы, а в итоге спрос на видеокарту незначительный. 

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Radeon RX 7800 XT была хорошей видеокартой, пока в продажу не поступила GeForce RTX 4070 SUPER. С тех пор интерес геймеров прикован к продукции NVIDIA, ведь видеокарта AMD оказалась медленнее. Как мы уже писали выше, если для тестов брать не самый дорогой процессор, то разницы не будет, вот только геймеры, которые смотрят подобные сравнения, вряд ли вникают в такие подробности. Учтите, если любитель компьютерных игр вообще не смотрит тесты, то с высокой долей вероятности выберет NVIDIA. Увы, но слухи о плохом программном обеспечении AMD делают своё дело. Ну а если представить, что речь идёт о продвинутом геймере, который разбирается в тонкостях видеокарт, то он и вовсе не обратит внимания на Radeon RX 7800 XT. Всё просто, обе видеокарты стоят примерно одинаково, но GeForce RTX 4070 SUPER не только лучше в трассировке лучей, но и предпочтительнее при запуске игр в разрешении 4К. В этом случае решающее значение играет технология масштабирования. Ну а мы с вами знаем, что здесь AMD отстаёт на несколько лет. 

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Всё становится ещё хуже, когда дело доходит до сравнения Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Вообще, первая первое время была нацелена на конкуренцию с более мощной GeForce RTX 4080, но руководство AMD быстро осознало, что сравнение не в пользу Radeon RX 7900 XT и начало снижать цены. На первый взгляд GeForce RTX 4070 Ti SUPER отстаёт по всем характеристикам. Да, она медленнее, имеет меньше видеопамяти и стоит дороже, вот только геймеры, у которых есть 100 000 рублей, используют другую аргументацию. Если вы покупаете видеокарту за 30 тысяч, то с высокой долей вероятностью будете сидеть с ней до победного конца, пока игры не начнут работать на скорости 15 кадров в секунду. А вот геймеры, располагающие значительными финансовыми возможностями, предпочитают совершать апгрейд один раз в 2-3 года. Ну а в этом случае важно обращать внимание на стоимость подержанных видеокарт. Так уж вышло, что продукция AMD дешевеет намного быстрее, чем аналоги производства NVIDIA, поэтому намного выгоднее купить GeForce RTX 4070 Ti SUPER. В 2026 году вы сможете продать эту видеокарту дороже, тогда как найти вменяемого покупателя на Radeon RX 7900 XT будет трудно. 

Что до противостояния между GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX, то ничего подобного не существует. Нужно признать, что выбор видеокарты AMD кажется более разумным. По факту, за 267 тысяч рублей вы сможете не только купить крайне быструю Radeon RX 7900 XTX, но и укомплектовать её прокачанным процессором, солидным количеством скоростной оперативной памяти и другими технологическими новинками. В теории, нужно брать именно Radeon RX 7900 XTX, но практика доказывает, что спрос в верхнем ценовом сегменте есть только на GeForce RTX 4090. Флагман AMD не входит в топ-200 самых популярных видеокарт в Steam, ну а это свидетельствует о том, что любители компьютерных игр не всегда прислушиваются к голосу разума. Нужно признать, что по большей части видеокарты AMD ничем не уступают продукции NVIDIA, но всегда имеют недостатки, которые мешают продажам. Похоже, Лиза Су и сама не знает, как выбраться из кризиса. Глава красных пока не способна нарастить производство и отнять у Дженсена Хуанга хотя бы ещё 5% рынка, поэтому довольствуется заказами на чипы для игровых приставок. Ну а пока положение не меняется, ведь рядовые геймеры считают видеокарты NVIDIA намного лучше, посмеиваясь над теми, кто купил продукцию AMD. 

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