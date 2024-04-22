Несколько дней назад на сайте 3DCenter появилась любопытная аналитика, свидетельствующая о крайне интересных изменениях на рынке настольной графики в Европе. Речь о сформированной тенденции, в рамках которой видеокарты NVIDIA продаются на 10% дешевле рекомендованной стоимости, тогда как продукция AMD ниже MSRP на целых 12%. Выводы подкрепляются графиками, которые позволяют убедиться в точности представленных данных. Первым делом автор данного материала решил проверить, не лукавят ли парни из 3DCenter, выдавая желаемое за действительное. Что же, после знакомства с ценами нескольких площадок (включая Mindfactory) сомнения окончательно развеялись.

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Похоже, в европейской рознице наступила весенняя оттепель, что позволяет купить видеокарту ощутимо выгоднее рекомендованной стоимости. Особенно сильно подешевела Radeon RX 7900 XT, за которую просят на целых 26.4% дешевле MSRP. Всего 259 евро нужно заплатить за Radeon RX 7600, ну а Radeon RX 7700 XT можно купить за 424 евро. Учтите, что это реальные цены, которые доступны в официальной рознице. Важно понимать, что речь идёт о самой бюджетной модели на том или ином графическом чипе, а значит ту же Radeon RX 7700 XT можно встретить как за 430, так и за 470 евро. Выгодные цены наблюдаются и на видеокарты NVIDIA. Например, за GeForce RTX 4070 Super впервые просят дешевле 600 долларов, тогда как цена GeForce RTX 4070 и вовсе опустилась до 530 евро. Подешевели обе версии GeForce RTX 4060 Ti (на 8 Гб и на 16 Гб), а в итоге самую бюджетную модель можно купить за 379 евро.

Всё это интересно, но хотелось бы знать, какое влияние весеннее потепление и европейский тренд оказал на российский рынок. Важно учитывать, что российский рынок подвержен перманентной ценовой коррекции, ну а отдельные продавцы меняют стоимость несколько раз в неделю. В результате вы можете увидеть ту или иную видеокарту дешевле или дороже, чем указано на изображении. Кроме того, мы приводим стоимость только наиболее недорогих моделей, как это сделали специалисты 3DCenter. Большая часть доступных предложений значительно дороже. Начнём с Radeon RX 7600. По текущему курсу 31 тысяча рублей – это 315 евро, а значит российские геймеры платят за доступ к недорогим видеокартам AMD намного больше, чем европейские любители компьютерных игр. А ведь европейцы также платят НДС и таможенные взносы, поэтому такая высокая стоимость вызывает вопросы.

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За Radeon RX 7700 ХТ просят 490 евро, ну а это снова намного дороже, чем в Европе. Фактически, даже на старте продаж эта видеокарта там стоила дешевле, а за 460 в немецкой рознице можно встретить прокачанный вариант с монструозной системой охлаждения и приличным запасом для разгона. Теоретически, такая разница может объясняться сложностями параллельного импорта, но наценка слишком высокая и явно превышает все допустимые пределы. На целых 90 евро дороже в российских магазинах стоит и Radeon RX 7800 XT. Здесь мы видим стойкую тенденцию, а наценка становится тем выше, чем более мощную видеокарту мы рассматриваем.

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90 тысяч рублей просят за Radeon RX 7900 XT. Это не самая быстрая видеокарта на планете, но точно одна из самых удачных в портфолио AMD. Эксперты отмечают, что решающим здесь остаётся конечная стоимость, ну а в России за такую видеокарту просят почти 900 долларов. Как видите, сегодня в Европе Radeon RX 7900 XТ можно купить на целых 180 евро дешевле, чем в России, ну а это очень плохая информация для тех, кто смотрит в сторону флагманских решений для запуска игр в разрешении 4К. Происходящее можно назвать попытками спекулировать на низком спросе, ведь общеизвестно, что на отечественном рынке покупателей Radeon RX 7900 XT ощутимо меньше, чем в Германии.

Не лучше положение и у продукции NVIDIA. За GeForce RTX 4060 просят 35 тысяч рублей, ну а это 350 евро. Как видите, в Германии стоимость этой видеокарты на целых 55 евро ниже. Самую дешёвую GeForce RTX 4060 Ti нам удалось отыскать за 45 тысяч рублей или 449 долларов. Именно столько данный графический чип стоил в европейской рознице на старте продаж, но с тех пор наблюдается значительное удешевление, что позволяет купить видеокарту всего за 379 евро. GeForce RTX 4060 Ti плохо подходит для запуска игр в 2К, но если включить технологию масштабирования, то её можно назвать минимальным прожиточным уровнем для экономных геймеров.

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Найти дешевле 69 тысяч рублей GeForce RTX 4070 SUPER нам не удалось, ну а это целых 690 евро. Так дорого эта видеокарта не стоила даже на старте продаж, а сегодня цена её снизилась до 600 евро. Как видите, чем мощнее видеокарта, тем выше разница между её стоимостью на российском и европейском рынке. Ну и давайте рассмотрим GeForce RTX 4070 Ti SUPER. В немецкой рознице купить такую видеокарту вы можете за 849 евро, ну а высокая стоимость вполне объяснима, поскольку здесь установлено 16 Гб видеопамяти и 256-битная шина. В России за GeForce RTX 4070 Ti SUPER вам придётся отдать больше тысячи евро, ну а это уровень более мощных графических чипов. Давайте на этом остановимся, поскольку дальше всё становится только хуже.

По мнению аналитиков, происходящие на европейском рынке изменения свидетельствуют о том, что продавцы готовятся к выходу графических чипов следующего поколения. От Лизы Су никто больше прорыва не ждёт, ну а NVIDIA может порадовать не только мощными флагманами, но и приростом быстродействия в среднем ценовом сегменте. В последние два поколения здесь царил штиль, а серия GeForce RTX 50 должна коренным образом изменить положение вещей. Не исключено, что всё это фантазии инсайдеров. Ну а пока мы с вами видим, что европейские геймеры не только получают более высокие доходы, чем российские любители компьютерных игр, но и имеют доступ к выгодным ценам. Если недорогие видеокарты там дешевле всего на 50 евро, то флагманы отличаются по цене на 200 евро. Мы не рассматривали самые дорогие решения, но в целом за GeForce RTX 4090 в той е Германии просят на 700 евро дешевле. Аналогичная тенденция наблюдалась всегда, но за последние 2 года цены стали ещё выше, чем когда-либо.