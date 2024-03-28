Похоже, речь о массовом производстве не идёт, поскольку модернизация оказалась слишком дорогой

Тот факт, что СВО стала полигоном для испытания американской техники, уже давно не вызывает никаких сомнений. Об этом открыто говорят в Киеве и Вашингтоне, а сами янки ещё и пытаются опробовать как можно больше новых тактик, используя украинских солдат в качестве пушечного мяса. Через несколько лет об этом будут писать журналисты со всего мира, смакуя подробности с особым пристрастием, но пока тема считается запретной, поскольку не выгодна нынешним хозяевам Белого дома. Пока же можно констатировать, что у американского ВПК есть не только победы в виде огромных прибылей, но и очевидные поражения. К примеру, часть актуальной техники попала в руки российских инженеров, тогда как огромное количество оружия было уничтожено. Сегодня стало известно о поражении четвёртого танка Abrams, который пытался не допустить прорыва обороны на Авдеевском направлении, ну а иностранные наблюдатели констатируют, что за всё время конфликта ВСУ потеряли целых 72 единицы M2 Bradley.

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Скорее всего, намного больше, поскольку далеко не всегда иностранные наблюдатели считают честно, но в данном случае ясно, что потери в технике огромны, а сама машина показала себя просто ужасно. Западные журналисты не раз брали интервью у украинских военнослужащих, которые оказались крайне недовольны плохим бронированием БМП и слабой ударной силой. Похоже, американские инженеры внимательно изучают подобные заявления, поскольку недавно появилась информация о глубокой модернизации нескольких боевых единиц M2 Bradley. В издании Meta-defense пишут, что чаше всего машина уничтожается при помощи беспилотников, ручных гранатомётов и противотанковых управляемых ракет. Кроме того, сильно мешают двигаться вперёд минные поля, а всё это вместе стало настоящим кошмаром для американской БМП. Ну а поскольку янки прежде всего думают о себе, то уже готовится обновлённая версия M2 Bradley с усиленной КАЗ Trophy и Iron Fist (комплекс активной защиты). Первые тесты уже проведены, а эксперты уверяют, что шансы на выживание экипажа повысились в несколько раз, а сама техника стала намного более прочной, чем раньше. В настоящее время известно, что о массовой установке системы КАЗ Iron Fist речь не идёт. Как оказалось, стоимость модернизации одной машины достигает экспортной цены полностью рабочей M2 Bradley. Именно поэтому усиление машины признано нецелесообразным, а Пентагон закупил всего несколько десятков комплексов защиты.

Журналисты Meta-defense уверяют, что благодаря новой системе бронирования удаётся отразить до 70% выстрелов из РПГ и ПТУР, что даёт БМП огромное преимущество на поле боя. Это значит, что в Украину усиленные M2 Bradley скорее всего не попадут, а ВСУ продолжат сражаться на уже поставленных машинах. Эксперты отмечают, что модернизация данной БМП не считается перспективной даже в Пентагоне, где уже идёт активная реализация программы OMFV. В рамках этой инициативы все находящиеся в строю M2 Bradley будут заменены на более современные и защищённые машины XM30. Всё это значит, что жизненный цикл старой БМП подходит к концу, ведь новых идей у инженеров предостаточно. Например, недавно компания-разработчик BAE Systems показала прессе обновлённую версию гусеничной платформы AMPV. Указывается, что на базе этого шасси будут создаваться машины для пехоты следующего поколения, которые придут на замену M2 Bradley.

Известно, что AMPV получила усиленную модульную верхнюю часть корпуса под названием ExMEP (полное название External Mission Equipment Package). Новая платформа получит совместимость с большим количеством самого разнообразного оборудования и может похвастать отличной универсальностью. На неё будут крепиться башенные системы, различные турели, включая обитаемые и беспилотные. Во время релиза БМП была оборудована полностью беспилотной башней UT30 и имела на вооружении автоматическую пушку Mk44S. Калибр данного оружия равен 30-мм, а кроме этого на башне стоял 7.62-мм пулемёт и пусковая установка для противотанковых управляемых ракет Spike. Эксперты полагают, что в будущем AMPV может прийти на замену M2 Bradley, а разработчики планируют поставлять её не только на внутренний рынок, но и активно осваивать внешние торговые площадки. Как уже было сказано выше, в Пентагоне намерены заменить старые БМП на более новую XM30, а значит конкуренция между разработчиками неизбежна. Эксперты отмечают, что AMPV была разработана с нуля, поэтому ни о какой модернизации действующего парка техники речь не идёт. Потребуются значительные инвестиции, а всё это должно окупиться за счёт высокой защищённости и целого ряда ключевых инноваций. Разработчики полагают, что в будущем AMPV сможет использоваться в рамках боевых действий, где возьмёт на себя роль тяжёлой БМП, полагаясь на модульную и динамическую броню, серьёзно повышающую выживаемость техники.



