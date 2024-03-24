Технология присваивает игровым файлам невидимые водяные знаки, что приведёт к ещё большей защищённости новых игр

Многие читатели знают о существовании технологии Denuvo DRM. Это антипиратская защита, которую интегрируют многие разработчики компьютерных игр. Эффективность Denuvo не раз подвергалась сомнениям со стороны рядовых потребителей и ведущих экспертов. Первые недовольны тем, что во время работы DRM происходит повышенный износ твердотельного накопителя, на котором находится игра. Кроме того, есть тесты, доказывающие снижение количества кадров в той или иной игре после добавления туда Denuvo. Эксперты уверены, что все пользователи, которые скачивают игры с торрентов, продолжат это делать при любом раскладе. Убедить их покупать игры не выйдет, а в целом пиратство наносит минимальный ущерб индустрии развлечений.

В настоящее время осталось всего несколько команд энтузиастов, которые так или иначе способны взламывать новые игры, защищённые последними версиями Denuvo. При этом знаменитая EMPRESS пропала с радаров больше полугода назад, а последователей у Императрицы пока нет.

реклама

Похоже, компания Irdeto, которая является разработчиком Denuvo, решила нанести пиратам очередной удар, на этот раз используя не только правоохранительные органы, но и технологии. В рамках конференции GDC 2024 было анонсировано решение под названием TraceMark, которому прочат окончательную победу над пиратством. Представители Irdeto заявили, что TraceMark представляет собой инновационную платформу, разработанную для предотвращения утечек информации в игровой индустрии. Главная особенность данной технологии заключается в так называемых водяных знаках «TraceMark For Games». Это позволит разработчикам компьютерных игр присваивать файлам уникальные невидимые отпечатки. При этом увидеть эти отпечатки смогут только владельцы специального кодировщика, тогда как хакерам готовят технологическую ловушку. Якобы, скрытый водяной знак обеспечивает возможность отслеживания источника утечки. Это позволит повысить эффективность борьбы с пиратами и даст возможность пресечь распространение незаконного контента на начальных этапах.

Нильс Хаверкорн, старший вице-президент Irdeto по новым рынкам, отметил, что запуск TraceMark for Gaming устанавливает новый стандарт в борьбе с пиратством в игровой индустрии. Он подчеркнул, что данное решение представляет собой важный шаг в защите творческих и финансовых вложений разработчиков игр по всему миру. Особый акцент делается на том, что данная технология может быть развёрнута уже на этапе разработки игрового контента. Например, когда студии нужно выпустить бета-версию для ограниченной команды тестеров. Часто именно на этом этапе происходят утечки в сеть, ну а благодаря наличию скрытого водяного знака разработчик тут же поймёт, кто слил игру в мировую паутину. Такой подход гарантирует безопасное распространение предварительных копий, а значит благотворно скажется на доходах. Представитель Irdeto неожиданно признал, что существующие технологии защиты далеки от идеала. Оказывается, некоторые DRM-системы приводят к падению производительности и разочаровывают геймеров. С TraceMark такого не случится, поскольку данная технология не оказывает никакого влияния на игровой процесс.

Эксперты полагают, что TraceMark не будет выступать в качестве самостоятельного средства защиты. Скорее всего, данная технология действительно окажется эффективной только на начальном этапе разработки, когда требуется поделиться информацией с партнёрами и участниками бета-тестирования. Во всех остальных случаях TraceMark будет бесполезна. Никому нет дела до того, что некий пользователь купил лицензионный ключ в Steam, а после именно эту версию начали взламывать пираты. Даже если при помощи технологии и удастся отследить конечного пользователя, то это не всегда может быть лицо, так или иначе связанное с хакерами. Аккаунт можно взломать, а в интернете достаточно учётных записей на продажу с большим количеством игр. Ну а в случае покупки физического носителя с игрой отследить пиратов и вовсе будет невозможно. Это значит, что Denuvo продолжит оставаться ключевой технологией, защищающей игры от взлома.

Как уже было сказано выше, в последнее время команды пиратов стали менее эффективны в борьбе с жадностью разработчиков игр. Не исключено, что неизвестные герои уже готовятся к новому этапу сражения, ведь взломанные игры продолжат пополнять коллекцию торрентов и радовать любителей Весёлого Роджера. Добавим, что многие разработчики действительно знаковых и качественных игр предпочитают не использовать средства защиты. К примеру, тираж Baldur’s Gate 3 уже превысил 15 миллионов копий, что лишний раз доказывает высказанное выше мнение о низкой эффективности средств по борьбе с пиратами.