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Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей

Изучаем 2 оптимальные подборки "видеокарта - процессор" для разрешения 4К, которые стоят в разы дешевле GeForce RTX 4090
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Несмотря на обширную рекламу в средствах массовой информации всего несколько процентов геймеров по всему миру решило купить мониторы с разрешением 4К. Что любопытно, в продаже есть модели 2К, которые стоят дороже, но любители компьютерных игр упрямо обходят 4К стороной. Скорее всего, решающую роль в этом сыграла информация в интернете, ведь многие эксперты прямо указывают на зависимость между количеством кадров в секунду и разрешением дисплея. Чем круче ваш монитор, тем меньше fps вы увидите. В результате придётся снижать настройки, ну а это только осложнит процесс взаимодействия с компьютером. И всё же, энтузиасты среди наших читателей есть, а значит оставить их без внимания мы не может. 

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В предыдущем материале мы коснулись темы оптимального соотношения видеокарты и процессора для игровой сборки в 1080р и 2К, но упустили ключевой момент. Всё дело в том, что мы забыли указать минимальный комплект для любителей экономных компьютеров, который позволяет играть в народном разрешении с минимальными вложениями. Прежде всего давайте устраним данный пробел, а после обратимся к 4К. 

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Если вы не хотите тратить на сборку много денег, то можно выбрать одну из двух видеокарт. Это может быть GeForce GTX 1660 SUPER или GeForce RTX 3050. Первая содержит 6 Гб видеопамяти, тогда как вторая предлагает на 2 Гб больше. Также первая не поддерживает трассировку лучей и технологию масштабирования, поэтому мы всё же рекомендуем вам остановиться на GeForce RTX 3050. Разница в скорости между видеокартами почти отсутствует, ну а возможности прибавить до 50% к фрамрейту – это отличная возможность. Не забывайте, что такое значительное количество кадров в секунду будет стоить вам некоторой потери качества картинки, но в данном случае пользоваться DLSS или нет – это ваш выбор. Обе видеокарты стоят недорого, но находятся в самом конце своего жизненного цикла. Запускать игры на GeForce RTX 3050 вы сможете даже спустя 2 года, но добиться высоких настроек в 1080р уже не удастся. Словом, обе видеокарты представляют собой отличный компромисс, впрочем, как и процессор. Мы предлагаем обратить взор на Ryzen 5 5600, который хорошо справится даже с более мощными видеокартами. Не забывайте, что это процессор на платформе АМ4, а значит купить материнскую плату можно за 7000 рублей и даже дешевле. Игровая сборка будет ассоциироваться у вас с выражением: дёшево и сердито. 

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Ну а если обсуждать сборку для 4К, то стоит понимать, что в продаже есть как дорогие решения за 240 тысяч рублей, так и относительно бюджетные. К примеру, самая мощная игровая видеокарта – это GeForce RTX 4090. Рекомендовать её мы вам сегодня не будем, поскольку она имеет отвратительное соотношение между стоимостью и фрамрейтом. Кроме того, если не перегибать палку, то за те же 240 тысяч можно собрать отличную игровую систему для 4К с минимальными компромиссами. Именно поэтому GeForce RTX 4070 Ti Super выглядит намного лучше. Новинка 2024 года получила 16 Гб видеопамяти и способна справиться с любой самой сложной сценой. Да, играть в 4К на максимальных настройках графики с трассировкой лучей и видеть стабильные 60 кадров в секунду с такой видеокартой не получится. Справедливости ради нужно отметить, что даже GeForce RTX 4090 способна на такие свершения не всегда, но зато вы потратите меньше 100 тысяч и получите больше 100 fps в 4К практически во всех новинках. Разумеется, это без трассировки лучей. GeForce RTX 4070 Ti Super перспективная и действительно стоит своих денег. Соревноваться с ней может только Radeon RX 7900 XT, которая немного быстрее и имеет 20 Гб видеопамяти. В текущем поколении дорогие видеокарты AMD продаются плохо, поэтому многие геймеры при прочих равных предпочитают GeForce RTX 4070 Ti Super. Хороший выбор, но мы бы рекомендовали не спешить, ведь просмотр тестов может изменить вашу конечную позицию.

Ну а если вы хотите выжать максимум из своего компьютера, но не потратить на видеокарту 2500 долларов, то есть всего два варианта: GeForce RTX 4080 SUPER и Radeon RX 7900 XTX. Обе видеокарты имеют рекомендованную стоимость в районе 1000 долларов, но, учитывая российские налоги и таможенный взнос, мы получаем чуть больше 120 тысяч рублей. Это даже дешевле, чем в европейской рознице, что является отличным поводом для покупки флагмана здесь и сейчас. Как вы уже поняли, у NVIDIA есть и более мощная видеокарта, тогда как инженеры AMD ничего быстрее Radeon RX 7900 XTX в текущем поколении создать не сумели. На стороне зелёных более продвинутая трассировка лучей, тогда как красные бьют наличием 24 Гб видеопамяти и более высокой производительностью в стандартных сценариях. Этот тот случай, когда обе видеокарты примерно равны. Покупайте ту, которая нравится больше. Автор данного материала выбрал бы Radeon RX 7900 XTX, поскольку не использует технологию трассировки лучей. Ну а любителям волшебных лучей остаётся GeForce RTX 4080 SUPER. Отличный выбор, пусть он и стоит немного дорого. 

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Что до процессоров, то здесь есть два варианта. Проще всего собрать систему на базе платформы АМ5, где в качестве основы выступит Ryzen 7 7800X3D. Вам не нужно тратить 400 долларов на материнскую плату с разгонным потенциалом, не придётся напрягаться для того, чтобы охладить горячий процессор и в целом можно сэкономить. Кроме того, это один из самых быстрых процессоров на рынке, поэтому никаких компромиссов. Через пару лет на место Ryzen 7 7800X3D встанет Ryzen 7 9800X3D (или более поздний аналог), что позволит усилить компьютер за счёт добавления более современной видеокарты. Ну или можно присмотреться к Core-i7-14700K. Автор данного материала этот процессор Intel покупать бы не стал, но среди наших читателей слишком много фанатов синей команды. Если вы уверены в том, что готовы переплачивать за систему жидкостного охлаждения, возиться с таймингами оперативной памяти и докинуть пару сотен долларов на материнскую плату, то Core-i7-14700K буквально создан для вас. Если вам сильно повезёт, то в какой-то момент путём разгона удастся получить столько же кадров в секунду, как на компьютере с Ryzen 7 7800X3D в стоке. Вот такой непростой выбор, ну а на этом тему оптимальных подборок связок «видеокарта – процессор» для разрешения 4К мы завершаем. Как уже указывалось выше, GeForce RTX 4090 действительно самая быстрая видеокарта, но разница между ней и GeForce RTX 4080 SUPER не превышает 10-15%, которые вы можете и не увидеть, если купите неправильный процессор. К примеру, автор данного материала знаком с человеком, который купил GeForce RTX 4090 и поставил его на систему с процессором Core-i5-11600F. Попытки пояснить ему высокие потери фрамрейта ни к чему не привели, ведь иногда важно просто убедить себя в правильности выбора. 

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