Если вы встретите на улице 10 незнакомых геймеров и спросите у них о том, каким должен быть правильные игровой компьютер, то с высокой долей вероятности услышите самые разные мнения. Кто-то порекомендует вам ориентироваться на финансовую сторону вопроса. Другие будут советовать не экономить, ведь в наше тяжёлое время разгон просто обязателен. Есть и те, кто смотрит на вещи проще, предпочитая советы продавцов в магазине. Энтузиасты собирают идеальный свой компьютер годами, постоянно улучшая его за счёт более дорогих комплектующих. Некоторые так никогда и не чувствуют удовлетворения, а значит им можно только посочувствовать.

реклама





Если вы спросите нашего мнения, то сегодня нужно брать процессор AMD и видеокарту NVIDIA. В случае, если вас интересует ультимативный игровой ПК, то останавливаемся на Ryzen 7 7800X3D который обладает невероятной производительностью. Стоит такое чудо технологической мысли будут дорого, но можно сэкономить на материнской плате. Что до флагманской видеокарты, то тут мнения расходятся, ведь всё решает именно бюджет. Для любых игр в 2К следует купить GeForce RTX 4070 Super, ну а для 4К можно остановиться на GeForce RTX 4090. Некоторые выбирают менее дорогие продукты, но в данном случае это не так важно, ведь сегодня мы проведём любопытный эксперимент. Всё дело в том, что каждый раз, когда на нашем сайте выходит похожая тема, в комментариях появляются фанаты Intel. Они начинают ныть о том, что у AMD нет нужных технологий. Якобы, только процессоры синей команды могут вытягивать самые требовательные задачи и говорят нелицеприятные вещи в сторону фанатов тётушки Су. Что же, если вы действительно любите Intel, то самое время попробовать собрать основную часть системы на компонентах этой компании.

реклама





Для игровой перспективной сборки подойдёт Core i5-14400F. Процессор не обладает ультимативной скоростью, но очень хорошо себя показывает в игровых задачах. Смотреть на 10 ядер мы настоятельно не рекомендуем, ведь это простой маркетинг, призванный привлечь внимание потенциальных покупателей. Главным минусом данного процессора является низкая тактовая частота. У AMD в данном ценовом сегменте всё намного лучше, но быть фанатом Intel непросто, поэтому приходится страдать. Жизненный цикл у Core i5-14400F большой, а сам процессор легко справится с видеокартой следующего поколения, которую вы решите купить через несколько лет. У камня есть один минус, ведь он принадлежит к последнему поколению на базе сокета LGA1700. Увы, но уже в 2024 году новые процессоры окажутся несовместимы с вашей материнской платой, ну а это большой минус. Кстати, в качестве материнской платы можно взять ASUS PRIME B760M-K. Она основана на не самом бюджетном чипе, хотя не предполагает разгон. Обычно геймеры, покупающие Core i5-14400F, оверклокингом не занимаются, поэтому всё в полном порядке. Материнская плата поддерживает оперативную память DDR5, поэтому будьте готовы потратиться. Покупать DDR4 для новой системы мы вам крайне не советуем. Прошлое поколение ушло в историю, поэтому стоит смотреть в будущее и не пытаться экономить на мелочах. Сама материнская плата ещё и компактная, а значит вам удастся собрать не только компьютер на Intel, но и поместить его в небольшой корпус.

Ну а поскольку мы решили в качестве основы брать только продукцию Intel, то покупаем видеокарту Arc A750. Что бы вам было немного проще – это прямой аналог GeForce RTX 3060. В российских магазинах за видеокарту NVIDIA просят от 30 тысяч рублей, ну а здесь у нас есть реальный шанс неплохо сэкономить. Помните, что во многих играх Arc A750 ещё и выходит вперёд, что неподготовленным геймерам может показаться манной небесной. И всё бы ничего, но Intel до сих пор не привела драйверы в порядок. Что касается новинок, то проблем не будет. Скорее всего. Но если вы решите запустить игру, вышедшую 5 лет назад, то с высокой долей вероятности Arc A750 окажется там ощутимо медленнее, чем GeForce RTX 3060. Что поделать, за всё приходится платить. Кстати, у Intel есть фирменная технология масштабирования под названием Xess. Она немного хуже AMD FSR и ощутимо слабее NVIDIA DLSS. Словом, покупка видеокарты Intel имеет смысл, ведь она выгоднее, но такой выбор всё же имеет последствия. Кстати, видеокарта имеет 8 Гб видеопамяти и 256-битную шину.

реклама





Остальные комплектующие мы рассматривать не будем. Давайте сделаем это в одном из следующих материалов, ведь нас интересует только процессоры, материнские платы и видеокарты. Что же, если вы задумали собрать серьёзную машину, то следует остановиться на Core i7-14700KF. Это настоящий монстр, который справляется с любыми задачами и отлично чувствует себя в играх. Берём версию без встроенного графического чипа, поскольку мы всё равно собираем игровой ПК. Камень получил тактовую частоту 5.6 ГГц, что делает его невероятно быстрым, а в игровых тестах он занимает одно из верхних мест. Помните, что Ryze 7 7800X3D быстрее и в сборке дешевле, но такие вещи объяснить фанатам Intel бывает непросто. Так вот, под такой процессор нужно брать только правильную материнскую плату с разгонным потенциалом. Согласитесь, что покупать Core i7-14700KF, а после довольствоваться штатными тактовыми частотами – это настоящее преступление. MSI MPG Z790 CARBON будет вполне достаточно. Если деньги жмут ваши карманы, то можно побаловать себя чем-то более серьёзным, но для начинающих оверкокеров вполне сойдёт. Данная материнская плата предлагает обширные настройки и при правильном подходе сможет прибавить вам ещё пару сотен МГц к процессору. Придётся постараться, а в этом случае без системы жидкостного охлаждения не обойтись.

Ну а в качестве видеокарты берём Intel Arc A770. Увы, но у синих ничего быстрее нет. Когда эта видеокарта только поступила в продажу, то сильно разочаровала геймеров. Как оказалось, она уступала даже GeForce RTX 3070, чем вызвала сильное удивление экспертов. Со временем начали появляться более зрелые драйверы, а сегодня по быстродействию она примерно равна GeForce RTX 4060 Ti. На самом деле оценка явно занижена, ведь в некоторых тестах Arc A770 способна почти на равных тягаться с более дорогой GeForce RTX 4070. Как вы уже поняли, Intel так и не смогла решить проблемы с программным обеспечением, поэтому покупка такой видеокарты под процессор Core i7-14700KF кажется неверным шагом. В этом случае больше подойдёт флагман NVIDIA, тогда как Intel продолжает кормить геймеров обещаниями. Инсайдеры пишут, что следующая серия выйдет в 2025 году и получит заметный прирост быстродействия. Вообще, даже текущая серия свой потенциал не исчерпала, поэтому синим стоит больше уделять внимания драйверам. Подсчитывать конечную стоимость каждой сборки не будем, ведь мы изначально не преследовали целей сэкономить или взять только самый быстрые комплектующие. В первом случае получилась неплохая сборка, тогда как с пока у Intel предложить энтузиастам ничего не может.