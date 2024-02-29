Решения пока нет, а Xiaomi уже признала проблему

Несколько дней назад инсайдеры опубликовали список смартфонов Xiaomi, которые получат обновление до новой операционной системы HiperOS в первой половине 2024 года. Список состоял из 50 аппаратов и считается неполным. Никаких откровений в полученной информации не содержалось, а немного позднее в сети появились уточняющие данные. Указывалось, что перед нами официальный список мобильных телефонов, которые получат новую ОС в ближайшие месяцы. На этот раз обошлось без большого перечня смартфонов, поскольку актуальные устройства собраны по сериям.

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Как видите, первыми HiperOS получат следующие сери: Mi 14, Mi 13, Mi 13Т, Mi 12, Mi 12Т, Redmi Note 13 и несколько телефонов серии Redmi Note 12. Также обновятся планшеты и умные часы. Это ещё более скромный перечень, который подтверждает информацию о том, что первоначально операционная система станет доступна на флагманах и популярны сериях последних лет. Mi 11 и Redmi Note 11 также есть в более полном списке, но эти аппараты вышли слишком давно, чтобы попасть в первую волну. Обычно владельцы смартфонов воспринимают приход обновления позитивно, поскольку это приводит к появлению новых функций. Кроме того, система начинает работать быстрее за счёт замены основных компонентов и чистки кэша. Также в некоторых случаях могут присутствовать некоторые системные улучшения, ведущие к снижению расхода аккумулятора и ускорению работы некоторых функций. Похоже, сегодня владельцам мобильных телефонов Xiaomi лучше подождать.

Как стало известно, некоторые аппараты уже начали получать HiperOS. У большинства пользователей всё нормально, если не считать слишком долгой загрузки. Отмечается, что в некоторых случаях вам может потребоваться 15 минут и даже больше, чтобы все файлы установились, а графический интерфейс пришёл на смену логотипу. Вот только не всё так гладко, ведь всё больше пользователей пишут о массовом сбое в работе новой ОС. Оказывается, после длительной установки и настройки, графический интерфейс не загружается, а экран зависает. Сделать в данном случае ничего не возможно, а единственный способ оживления смартфона заключается в полном обнулении данных и переустановке операционной системы. В этом случае вы потеряете все программы, настройки, переписку и многое другие. При неправильных настройках восстановления можно и вовсе удалить фотографии и видео, хранящиеся во внутренней памяти. Российские журналисты приводят информацию из сервис-центов, в которые уже потянулись пользователи.

Там также не могут безболезненно восстановить смартфон, но по крайней мере не удаляют все файлы. Настройки подтягиваются после введения аккаунта Google, ну а у многих пользователей фотографии и видео хранятся в облачных хранилищах. Словом, проблема существует, а представители Xiaomi подтвердили её серьёзность. Судя по всему, ошибки возникли на стороне пользовательского интерфейса HiperOS. Эксперты предполагают, что системный плагин в некоторых ситуациях во время настройки даёт сбой, что приводит к невозможности загрузки самой ОС. Представители китайской компании рекомендуют не рисковать. Для того чтобы обезопасить свой смартфон, нужно перейти в настройки от временно отключить автоматическое обновление. В случае, если смартфон самостоятельно закачал полный образ с новой HiperOS, то вам стоит не перезагружать телефон. В этом случае обновление не установится, а вы не подвергните свои данные риску.

Кроме того, можно, что называется, подстелить соломку. Потребуется подключить смартфон к компьютеру или ноутбуку при помощи сетевого кабеля и перекинуть в более надёжное место фотографии и видео. Также рекомендуется сделать резервные копии переписки в мессенджерах и вспомнить свой пароль к аккаунту Google. Как часто оказывается, многие владельцы телефонов даже не знают, имя аккаунта, не говоря уже о пароле. Иногда аккаунт создаётся в магазине при покупке смартфона, а продавцы берут за эту услугу деньги и не утруждают себя тем, чтобы предоставить владельцу аппарата имя и пароль. Одним словом, проблема действительно серьёзная, но временная. Уже совсем скоро Xiaomi выпустит правильное обновление, которое не содержит ошибки. Пока же лучше не предпринимать резких движений, сосредоточившись на том, чтобы максимально обезопасить личные данные. Источники утверждают, что список смартфонов, которые подвержены указанной выше проблеме, довольно большой. Никакой системности нет, а значит мы не станем приводить весь перечень здесь. Помните, что только вы отвечаете за стабильную работу вашего аппарата, ведь даже Apple допускает досадные ошибки.