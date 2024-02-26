Инсайдеры полагают, что со временем список будет расширяться, поскольку ранее в список актуальных были добавлены ещё 40 аппаратов

Выход HyperOS стал полной неожиданностью для рынка смартфонов. Новая операционная система Xiaomi стала второй после HarmonyOS, перешедшей с обычной версии Android на Android Open Source Project. Эксперты отмечают, что мы стали свидетелями начала второй эпохи в развитии мобильных технологий, ведь уже совсем скоро всё больше разработчиков умных устройств начнут отказываться от диктата со стороны Google. Похоже, американские власти добились прямо противоположного эффекта, когда хотели заставить китайские компании следовать определённым правилам. В итоге Huawei, ставшая примером стоической борьбы с диктатом со стороны США, уже готовится к переходу на вторую версию HyperOS, которая будет построена без использования американских технологий.

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Что до Xiaomi, то планы этой китайской компании нам не известны, но суть сводится к тому, что там хотят расширять экосистему на все свои продукты. Не исключено, что разработка собственного аналога Android Open Source Project движется, но реализация может столкнуться с массой препятствий, поскольку создать полноценную ОС, полностью отвечающую требованиям рынка, не так уж просто. В пример можно привести российских разработчиков, имеющих на балансе интересные продукты. Вполне возможно, что отечественные операционные системы не так плохи, как кажется, но заманить туда пользователей крайне сложно. Требуется совместимость с привычными программами с Android, а это сильно ограничивает возможности разработчиков ОС. Пока неясно, когда Xiaomi начнёт предпринимать более решительные шаги, ну а пока обычные пользователи могут наслаждаться полной совместимостью HyperOS с приложениями Android.

Долгое время о выходе глобальной HyperOS ничего не сообщалось, но недавно стало известно, сколько всего аппаратов будет обновлено в рамках первой волны. Ниже вы можете увидеть список из 53 устройства, который уже начали получать или получат новую операционную систему в ближайшие месяцы. По данным Xiaomi, часть смартфонов уже может рассчитывать на полноценную работу новой ОС, тогда как многие получили предварительную бета-версию и только тестируются на открытых каналах. Это значит, что при желании скачать и установить HyperOS уже можно, но мы рекомендуем дождаться официальной версии, которая будет доступна в ближайшие месяцы. К списку прилегают планшеты Xiaomi Mi Pad 6, Xiaomi Mi Pad 6 Pro и Xiaomi Mi Pad 6 Max, что незначительно влияет на общее количество поддерживаемых продуктов. Инсайдеры отмечают, что список неполный, поскольку ранние утечки предполагали рассылку HyperOS на более чем сотню аппаратов, тогда как первая волна окажется более скромной.

В список также включены серии Xiaomi Mi 14 и Redmi Note 13, которые в Китае получили новую ОС на старте. Европейским пользователям придётся немного подождать, тогда как российская версия и вовсе может прийти с опозданием. Если вы хотите увидеть полный список, то переходите по ссылке. Инсайдеры пишут, что в настоящее время вопрос технической поддержки остаётся открытым. Всё дело в том, что Xiaomi обещала увеличить сроки выпуска обновлений до пяти лет. Сегодня даже флагманы могут рассчитывать всего на 3 года, но пока неясно, когда подобное новшество будет реализовано. После релиза HyperOS прошло слишком мало времени, а значит должны пройти годы, чтобы бы мы убедились в серьёзности подобных заявлений. Пока же до новой операционной системы не будут обновляться флагманы серии Xiaomi Mi 10, а также Redmi Note 10. Не смогут рассчитывать на доступ к новой ОС и владельцы большей части выпущенных аппаратов серии Poco и бюджетных Redmi. Таким образом в список актуальны попали флагманы не старше трёх лет, представители среднего ценового сегмента не старше 2 лет и бюджетные смартфоны, вышедшие в 2023 году. Все остальные остались за бортом.