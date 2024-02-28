В Bloomberg пишут, что новый продукт на основе ИИ выйдет уже в 2024 году

Давно известно, что любой новый продукт Apple вызывает повышенный интерес со стороны потребителей. При этом в длинную очередь выстраиваются не только фанаты яблочной компании в США и Европе, но и в Китае, а также России.

Многие люди готовы платить за обладание новым гаджетом любые деньги, а наличие правильного смартфона, планшета, часов и компьютера стало своеобразным пропуском в мир богатых и знаменитых. По крайней мере, так думают те, кто покупает новый iPhone в кредит и мучается на старом MacBook, которому стукнуло 10 лет. Словом, что бы не предложили инженеры Apple, миллионы людей по всему миру обязательно купят этот гаджет.

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Именно так случилось с очками дополненной реальности Vision Pro. Стоимость устройства поражает, ведь за него просят 3500 долларов. Но это на американском рынке, тогда как в Европе гаджет обойдётся в 4000 евро, а в России за него и вовсе придётся выложить больше 6500 евро.

Что любопытно, людей не отпугивает довольно тревожная информация, которой делятся в интернете владельцы Vision Pro. Оказывается, после нескольких часов ношения у многих пользователей начинает кружиться голова. Появляется тошнота и многие другие симптомы, включая боли в глазах. Медики констатируют, что при длительном использовании очков дополнительной реальности могут наступить и более серьёзные последствия, но счастливые владельцы ничего слышать не хотят. Эксперты разобрали очки и пришли к выводу, что себестоимость их не превышает 1500 долларов, тогда как всё остальное – это маржа разработчика. Какую-то сумму тратят на маркетинг и гарантийное обслуживание, но пока можно сделать вывод, что перед нами один из наиболее успешных продуктов Apple по уровню получаемой прибыли. Кажется, что поспорить с Vision Pro мог только электрокар, над которым яблочная компания работала много лет. По данным Bloomberg, многообещающий «Проект Титан» ушёл в историю, поскольку Apple прекратила разработки и перебросила команду инженеров на другие направления.

Журналисты утверждают, что пока неясно, над чем будут работать специалисты, но всё указывает на сферу искусственного интеллекта, которая в последние годы переживает второе рождение. Оказывается, несколько дней назад с командой «Проект Титана» связался лично Джефф Уильямс. Главный операционный директор компании заявил, что руководство Apple пришло к выводу, что создание электрокара не является приоритетной целью и в целом невыгодно. Подобные слова вызвали у команды удивление, а в прессе пишут, что разработка находилась на финальной стадии. Сколько денег было потрачено на «Проект Титан», остаётся только догадываться. Учитывая шумиху в прессе и разговоры о сотрудничестве с ведущими автопроизводителями, сумма вышла немаленькая, ведь есть все основания полагать, что разработка стартовала 10 лет назад. Всё это время команда инженеров увеличивалась, а это не только заработная плата, но и инвестиции, которым так и не суждено было окупиться. По словам Джеффа Уильямса, вся команда, состоящая из 2000 тысяч человек, продолжит свою работу в компании над новым перспективным проектом.

Разработчики электрокара начнут отчитываться перед Джоном Джаннандреа, который в настоящее время является руководителем отдела искусственного интеллекта в Apple. По информации журналистов, не всё так гладко, ведь в отдел по разработке ИИ перевели только наиболее перспективных сотрудников. Ну а оставшихся разбросали по другим отделениям, что можно считать тревожным знаком. Предполагается, что через какое-то время этих людей могут уволить, если они не будут справляться с новыми обязанностями. Что примечательно, Тим Кук уверяет, что увольнения – это крайняя мера, вот только речь идёт об инженерах, имеющих узкую специализацию. Некоторые из них способны за короткий срок приступить к выполнению новых задач, тогда как для других увольнение – это единственный возможный вариант развития событий. Ранее ходили слухи, что Apple выпустит свой электрокар в 2026 году, что сделает его прямым конкурентом Tesla. Учитывая, что разработка остановлена, а команда в полном составе ушла на другие направления, ожидать появления подобного продукта от яблочной компании в ближайшие 5 лет точно не стоит. Эксперты полагают, что даже если в Apple примут решение вернуться к «Проекту Титан», то потребуется время на сбор команды, изучение наработок и подготовка концепта. Не исключено, что фанаты iPhone никогда не смогут прокатиться на собственном автомобиле с логотипом в виде надкушенного яблока.

Отдельно отмечается, что большая часть команды будет работать над продуктом в области ИИ, релиз которого намечен на 2024 год. Можно предположить, что речь идёт об умном кольце. Нечто подобное представила Samsung, а значит фанаты всё же смогут порадовать себя очередной новинкой в фирменном стиле Apple. Получить больше информации на эту тему вы можете по ссылке.