Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Apple отменила разработку умного электрокара и перевела команду из 2000 человек на новый проект
В Bloomberg пишут, что новый продукт на основе ИИ выйдет уже в 2024 году

реклама

Давно известно, что любой новый продукт Apple вызывает повышенный интерес со стороны потребителей. При этом в длинную очередь выстраиваются не только фанаты яблочной компании в США и Европе, но и в Китае, а также России.

Многие люди готовы платить за обладание новым гаджетом любые деньги, а наличие правильного смартфона, планшета, часов и компьютера стало своеобразным пропуском в мир богатых и знаменитых. По крайней мере, так думают те, кто покупает новый iPhone в кредит и мучается на старом MacBook, которому стукнуло 10 лет. Словом, что бы не предложили инженеры Apple, миллионы людей по всему миру обязательно купят этот гаджет.

реклама

Именно так случилось с очками дополненной реальности Vision Pro. Стоимость устройства поражает, ведь за него просят 3500 долларов. Но это на американском рынке, тогда как в Европе гаджет обойдётся в 4000 евро, а в России за него и вовсе придётся выложить больше 6500 евро. 

Что любопытно, людей не отпугивает довольно тревожная информация, которой делятся в интернете владельцы Vision Pro. Оказывается, после нескольких часов ношения у многих пользователей начинает кружиться голова. Появляется тошнота и многие другие симптомы, включая боли в глазах. Медики констатируют, что при длительном использовании очков дополнительной реальности могут наступить и более серьёзные последствия, но счастливые владельцы ничего слышать не хотят. Эксперты разобрали очки и пришли к выводу, что себестоимость их не превышает 1500 долларов, тогда как всё остальное – это маржа разработчика. Какую-то сумму тратят на маркетинг и гарантийное обслуживание, но пока можно сделать вывод, что перед нами один из наиболее успешных продуктов Apple по уровню получаемой прибыли. Кажется, что поспорить с Vision Pro мог только электрокар, над которым яблочная компания работала много лет. По данным Bloomberg, многообещающий «Проект Титан» ушёл в историю, поскольку Apple прекратила разработки и перебросила команду инженеров на другие направления. 

Журналисты утверждают, что пока неясно, над чем будут работать специалисты, но всё указывает на сферу искусственного интеллекта, которая в последние годы переживает второе рождение. Оказывается, несколько дней назад с командой «Проект Титана» связался лично Джефф Уильямс. Главный операционный директор компании заявил, что руководство Apple пришло к выводу, что создание электрокара не является приоритетной целью и в целом невыгодно. Подобные слова вызвали у команды удивление, а в прессе пишут, что разработка находилась на финальной стадии. Сколько денег было потрачено на «Проект Титан», остаётся только догадываться. Учитывая шумиху в прессе и разговоры о сотрудничестве с ведущими автопроизводителями, сумма вышла немаленькая, ведь есть все основания полагать, что разработка стартовала 10 лет назад. Всё это время команда инженеров увеличивалась, а это не только заработная плата, но и инвестиции, которым так и не суждено было окупиться. По словам Джеффа Уильямса, вся команда, состоящая из 2000 тысяч человек, продолжит свою работу в компании над новым перспективным проектом. 

Разработчики электрокара начнут отчитываться перед Джоном Джаннандреа, который в настоящее время является руководителем отдела искусственного интеллекта в Apple. По информации журналистов, не всё так гладко, ведь в отдел по разработке ИИ перевели только наиболее перспективных сотрудников. Ну а оставшихся разбросали по другим отделениям, что можно считать тревожным знаком. Предполагается, что через какое-то время этих людей могут уволить, если они не будут справляться с новыми обязанностями. Что примечательно, Тим Кук уверяет, что увольнения – это крайняя мера, вот только речь идёт об инженерах, имеющих узкую специализацию. Некоторые из них способны за короткий срок приступить к выполнению новых задач, тогда как для других увольнение – это единственный возможный вариант развития событий. Ранее ходили слухи, что Apple выпустит свой электрокар в 2026 году, что сделает его прямым конкурентом Tesla. Учитывая, что разработка остановлена, а команда в полном составе ушла на другие направления, ожидать появления подобного продукта от яблочной компании в ближайшие 5 лет точно не стоит. Эксперты полагают, что даже если в Apple примут решение вернуться к «Проекту Титан», то потребуется время на сбор команды, изучение наработок и подготовка концепта. Не исключено, что фанаты iPhone никогда не смогут прокатиться на собственном автомобиле с логотипом в виде надкушенного яблока. 

Отдельно отмечается, что большая часть команды будет работать над продуктом в области ИИ, релиз которого намечен на 2024 год. Можно предположить, что речь идёт об умном кольце. Нечто подобное представила Samsung, а значит фанаты всё же смогут порадовать себя очередной новинкой в фирменном стиле Apple. Получить больше информации на эту тему вы можете по ссылке.  

#apple #проект титан
+
Написать комментарий (0)
Apple отказывается от разработки своего беспилотного автомобиля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
3
С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
2
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
7
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
3
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
9
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
2
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
1
Galaxy Ring обеспечит более длительное время автономной работы, чем умные часы Samsung
+
Lenovo представила на выставке в Барселоне ноутбук ThinkBook с 17,3" прозрачным MicroLED экраном
1
Фанаты успешно портировали Marvel's Spider-Man 2 на ПК
1
В интернет слили 120 страниц электронной переписки с создателем Bitcoin Сатоши Накамото
5
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
1
Microsoft обновила искусственный интеллект Copilot
2
На разработку продолжения ролевого экшена Lords of the Fallen издательство выделит 30 миллионов евро
+
Премьер-министр Палестинской автономии и правительство уходят в отставку
+
Человеческая ошибка привела к завершению исторической лунной миссии «Одиссей»
+
Motorola привезла на MWC 2024 прототип смартфона-браслета
+
Китайский производитель CWWK предлагает мини-ПК с внешним слотом PCIe
3
Глубоководная экспедиция привела к открытию 100 новых видов животных и 4 подводных гор
+
Oppo представила умные очки Air Glass 3 XR с интегрированным помощником AndesGPT AI Assistant
+

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
57
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
133
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
49
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
9
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
19
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
6
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
18
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
6
США медленно, но уверенно проигрывают Китаю в Тихом океане считает американский экс-дипломат Ньюшем
2
Филиппины укрепляют линию обороны Тайваня на фоне грядущего конфликта с Китаем
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
12:38
Президента и парламент Украины никто террористами не объявляет, пока. Историю России 20-21 века почитай, ичкерийские террористы или догнивают в могилах, или прячутся по демократичным западным странам....
В МИД России сочли целесообразным признать СБУ, ГУР и ВСУ террористическими организациями
Cowboy Huggies
12:36
А материнка будет дороже стоить, чем на AM4
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Джон Коннор
12:35
Это и так видно, Нвидиа постоянно брешет и играет в грязные игры
Бывший руководитель подразделения AMD Radeon обвинил NVIDIA в недобросовестной конкуренции
Михаил Авраменко
12:34
Просто он хочет намайнить много биткойнов не привлекая внимания санитаров.
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
Cowboy Huggies
12:32
Что уже новый сокет у АМД будет в 2025? Неужели политика АМД стала такой как у интель.
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
OgoGoLog
12:30
Приписал мне кучу эмоций, которые я точно не испытываю. Ты забываешь кого мобилизовали - специалистов с военным прошлым, которые до СВО в какой-то период времени занимались тем же самым. А мнение этих...
Министр обороны Франции объяснил слова Макрона про отправку французских войск на Украину
erno
12:17
Автор, как Россия в будущем сядет за стол переговоров с террористами. Ну, да ей не привыкать с Чечней прекрасно воркует, с теми кто был террористами.
В МИД России сочли целесообразным признать СБУ, ГУР и ВСУ террористическими организациями
Alex Ku
12:16
Зачем в России эта информация?
Компания Seagate Technology объявила о запуске нового интернет-магазина прямых продаж в США
Александр
12:11
Во во, лучше брать себе жирафа, и ощущать как очко растягивается с покупкой новой RTX x0x0.))) Зато не воняет, отверстие ведь заткнуто...
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
Johan_888
12:10
Отличный план Макрон, ВВП лично тебе привезёт ядрён батон на новом ТУ-160М, он уже потренировался.
Financial Times: На территории Украины находится западный спецназ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем