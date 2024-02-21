Популярность подобных устройств во многом зависит от их конечной стоимости

Известно, что Apple никогда не выпускает устройства, которые стали бы первыми в своём роде. Проще говоря, руководство компании предпочитает идти проторённой дорожкой, успешно интегрируя чужие разработки в свою экосистему. Со временем, когда устройство Apple становится популярным, никто уже и не вспоминает, кто выпустил первый смартфон или умные часы. А зря, ведь именно так работает руководство яблочной компании. На самом деле это не критика, поскольку без Apple развитие технологий шло бы намного медленнее. Компания спонсирует производство и разработку самых высокотехнологичных процессоров, которые оказываются по карману той же AMD только спустя год после появления в яблочной продукции. И всё же, Apple не создавала первый смартфон, не придумала умные часы и точно не сделала революцию при помощи очков дополненной реальности. Технологии, применяемые в Vision Pro, кажутся перспективными, но устройство слишком дорогое и недоступно обычному потребителю. Похоже, в Apple осознают, что людям требуется более дешёвый и действительно массовый гаджет. По мнению инсайдеров, следующим уникальным устройством компании станет умное кольцо.

реклама

Эксперты полагают, что в настоящее время разработка находится на финальной стадии, а инженеры пытаются интегрировать в устройство как можно больше полезных датчиков. Предполагается, что кольцо возьмёт на себя часть функций умных часов, но не все, поскольку Apple не нужно создавать внутреннюю конкуренцию. Что любопытно, не так давно Samsung представила аналогичное устройство под названием Galaxy Ring. Обошлось без точных характеристик и подробностей, не говоря уже о ценах и сроках выхода. И всё же, инсайдеры полагают, что обе компании собираются устроить технологическую гонку, представив целый ряд интересных функций в компактном корпусе. Samsung также не является первопроходцем на рынке и часто использует ранние прототипы других компаний для создания полноценных гаджетов под своим брендом. К примеру, первый гибкий смартфон не был выпущен усилиями инженеров Samsung, но именно устройства этой компании занимают большую часть рынка. Не исключено, что Apple не хочет выходить на уже зрелый рынок, опасаясь низких продаж на фоне популярных девайсов южнокорейской компании.

А вот умные часы яблочная компания выпустила первая, тогда как Samsung довольствуется крошечной долей рынка. Инсайдеры полагают, что первая компания, оказавшаяся способной начать массовое производство высокотехнологичного умного кольца, получит всё. Было объявлено, что Galaxy Ring получит расширенные функции фитнес-трекера и сможет отслеживать состояние здоровья владельца, включая определение целого ряда показателей при помощи искусственного интеллекта. Аналогичные функции сегодня можно встретить Apple Watch, которые могут контролировать сердечный ритм, качество сна и уровень кислорода в крови. Ожидается, что Galaxy Ring помимо измерения пульса и давления получит поддержку ЭКГ, функции мониторинга сна, управления другими устройствами и бесконтактных платежей. Предполагается, что устройство будет доступно в различных размерах и оснащено множеством крошечных датчиков на внутренней поверхности.

Инсайдеры отмечают, что Samsung планировала выпуск умного кольца достаточно давно. Это подтверждается регистрацией торговой марки Galaxy Ring в начале 2023 года и упоминанием об ещё не вышедшем устройстве в фирменных приложениях Samsung. Там же можно встретить дату релиза, указывающую на 2024 год. Можно сделать вывод, что Apple внимательно следит за действиями конкурента, оценивая целесообразность выпуска умного кольца уже несколько лет. На это указывают различные патенты и утечки данных. В Electronic Times пишут, что Apple наблюдает за рынком в поисках признаков того, что время для выпуска умного кольца уже пришло. Носить подобное устройство будет куда проще, чем часы, ну а обосновать высокую цену не так уж и сложно. Достаточно добавить немного позолоты, а всё остальное сделает маркетинг. Инсайдеры не исключают, что в настоящее время складываются оптимальные условия для анонса умного кольца, а Apple представит гаджет на конференции WWDС этим летом. Предположительно, устройство появится в продаже осенью 2024, а примерно в это же время анонс готовит и Samsung.

Добавим, что автор данного материала имел возможность оценить умные часы яблочной компании одного из последних поколений, а также несколько китайских умных колец. Первое устройство действительно обладает широким функционалом, но всё это важно только тем людям, которые должны следить за показателями своего здоровья каждый день из-за болезней. Нормальному человеку не очень интересно давление, качество сна и другие мелочи. Возможно, когда подобные гаджеты научатся предупреждать нас об опасных симптомах, то умные кольца и часы действительно докажут свою ценность, ну а пока они представляют интерес для ограниченного количества людей. В итоге большая часть владельцев просто пытается оправдать свою покупку, занимаясь нетипичным для обывателя делом.