Ещё 5 лет назад большая часть геймеров предпочитала процессоры Intel, но сегодня продукция синих считается дурным тоном. Пусть простят нас фанаты этой компании, но процессоры Intel дороже, медленнее и обладают менее впечатляющим жизненным циклом. Если у вас есть что сказать по этому поводу, то милости просим в комментарии, где царит полная демократия. Так вот, если вы 5 лет назад собрали систему на базе процессора AMD, то сегодня можете усилить её мощность путём замены процессора. В итоге ваша операционная система продолжит запускаться без изменений, а все файлы сохраняться. Особенно это важно для бизнеса, а у автора данного материала есть знакомый, которые одним махом сделал апгрейд 9 системных блоков, на которых долгое время стояли Ryzen 5 1600X. В какой-то момент компьютеры перестали удовлетворять растущие требования, а путём обновления на Ryzen 5 5600X удалось повысить быстродействие и получить вполне приемлемую скорость работы.

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Ничего подобного Intel вам точно не предложит, поскольку синие предпочитают выманивать деньги с пользователей каждые два года. Именно поэтому сегодня мы обойдёмся без процессоров Intel, выбрав несколько наиболее интересных вариантов от тётушки Су. Остановимся на каждом ценовом сегменте, где есть как дорогие решения, так и относительно выгодные варианты. Начнём с указанного выше Ryzen 5 5600X. Как вы уже поняли, это лучший процессор для апгрейда старой системы, долгие годы стоявшей в гараже. Вам потребуется протереть пыль и заменить термопасту, после чего можно смело ставить игровую видеокарту и покорять геймерские высоты без ограничений. На самом деле не всё так просто, ведь Ryzen 5 5600X порядком устарел и подходит только для средне бюджетной сборки. При желании он будет тянуть видеокарту даже за 100 тысяч рублей, но в этом случае потери производительности вам обеспечены. Поскольку большая часть наших читателей предпочитает видеокарты до 40 тысяч, то Ryzen 5 5600X отлично впишется в требования, оставаясь актуальным ещё несколько лет.

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Вообще, если у вас есть материнская плата на сокете АМ4, то мы советуем присмотреться к чипсету. Если это В450 или более новый, то смело берите процессор Ryzen 7 5800X. Это оптимальное решение для народной сборки, которая позволит запускать игры на недорогой видеокарте в разрешении 1080р, но и неплохо подойдёт для более мощного графического чипа для 2К. Тактовые частоты Ryzen 7 5800X уже не впечатляют, ну а мы советуем подобрать под процессор эффективный кулер, которые справится с отводом тепла. Некоторые геймеры пробуют себя в разгоне, но мы хотим напомнить, что процессоры AMD не славятся оверклокерскими успехами. За те же деньги вы можете купить более новый Ryzen 5 7600X. По скоростным показателям он примерно равен указанному выше Ryzen 7 5800X, но принадлежит к последнему поколению и поддерживает новый сокет АМ5. Таким образом данный камень останется дольше актуальным за счёт возможности обновления системы в будущем. Увы, но с Ryzen 5 7600X вам придётся покупать и материнскую плату, не говоря уже об оперативной памяти. Всё это стоит денег, но точно окупится в будущем, поскольку жизненный цикл платформы АМ5 завершится ещё не скоро.

Если у вас есть компьютер на базе АМ4, и сегодня вы хотите выжать из него максимум без замены материнской платы, то покупайте Ryzen 7 5800X3D. Это самый быстрый игровой процессор прошлого поколения, который вытянет любую видеокарту. К сожалению, стоимость камня завышена, поэтому подходите к его выбору осознанно. Если вы собираете новый компьютер, то лучше выбрать что-то другое, тогда как апгрейд при помощи Ryzen 7 5800X3D позволит решить проблему нехватки быстродействия. У вас останется доступ к установленной ОС и личным настройкам, а значит придётся задуматься только об усилении видеокарты и наличии достаточного количества оперативной памяти. В случае, если вы задумали купить действительно мощную машину для игр, которая полностью исключает компромиссы, то стоит обратить внимание на Ryzen 7 7800X3D. Это один из самых быстрых игровых камней современности, но под него вам придётся купить не только мощную видеокарту, но и соответствующую материнскую плату. Решением за 10 тысяч рублей уже не отделаться, ну а процессоры AMD традиционно любят скоростную оперативную память. Эксперты рекомендуют две линейки DDR-5-6000, которые позволят вашему процессору максимально раскрыть свой потенциал.

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Если вам нужен камень для работы, которые также неплохо будет тянуть игры, то мы рекомендуем присмотреться к Ryzen 9 5900X. В геймерском плане он уступает указанному выше Ryzen 7 5800X3D, но точно превосходит данный процессор в рабочих задачах. За это отвечают 12 быстрых ядер, а для программиста или других сложных сценариев камень ещё долгое время останется незаменимым. Остаётся возможность апгрейда старого системного блока, но не забывайте о том, что материнские платы на чипсете А320 лучше обходить стороной. Жизненный цикл Ryzen 9 5900X ещё не завершён, а сам он остаётся востребованным как дома, так и в офисе. Ну а для фанатов бескомпромиссных решений есть Ryzen 9 7900X3D. Это самый быстрый игровой процессор AMD, которые не только способен тягаться с более дорогими решениями Intel, но и демонстрирует впечатляющие показатели в рабочих задачах. Далеко не всех интересуют подобные сценарии, но покупатели Ryzen 9 7900X3D обязательно найдутся. Эксперты рекомендуют не экономить, ведь для данного камня вам потребуется мощная материнская плата и скоростная оперативная память. Разгон не сработает, но вам точно хватит штатной производительности. Многие энтузиасты предпочитают вместо Ryzen 9 7900X3D брать Ryzen 7 5800X3D, поскольку разница между камнями невысокая. Согласимся, что логика в таком решении есть, но флагман AMD заточен под универсальность, поэтому будет интересен только тем, кто не обременяет себя мыслями об экономии. Давайте оставим выгодные решения до следующего материала, а на этом пока всё.