В Bloomberg констатируют, что пока прекратить поставки полупроводников в адрес России политикам из ЕС и США не удалось

Если внимательно почитать американскую прессу, то можно заметить одну любопытную деталь. Так, за прошедшие два года с введения санкций мнение журналистов относительно эффективности тех или иных ограничений претерпело значительных изменений. Если ещё в 2022 году янки были уверены в том, что российская экономика идёт на дно, то сегодня эти же ребята с прискорбием сообщают, что придётся наносить санкционные удары ещё много лет, а может и десятилетий. Вводят дополнительные меры контроля, за санкциями, когда вторая команда дармоедов следит за тем, как первая ничего не делает. Но если поставки одежды и бытовой техники, которые также запрещены к ввозу в Россию, не сильно беспокоят администрацию Белого дома, то поставки полупроводников оказывают на команду Байдена отрезвляющее воздействие.

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Согласно опубликованным данным, только за 2023 год Россия импортировала микросхем Западного производства на $2 миллиарда. Журналисты Bloomberg отмечают, что речь идёт именно об американских и европейских полупроводниках, тогда как китайская продукция в данном случае не учитывалась. Янки сильно обеспокоены происходящим, поскольку Москве удалось наладить обходные пути, получив доступ к закрытым технологиям и разработкам Западных инженеров. В Bloomberg напоминают, что только Европейский союз ввёл против России больше десяти пакетов санкций, но микросхемы производства ЕС всё ещё поступают на российский рынок. Мало того, многие компании рапортуют о том, что тщательно следят за соблюдением санкций, хотя на самом деле предпочитают закрывать глаза на происходящее. В пример приводится Intel. Компания формально ушла из России, но ничего не сделала для того, чтобы ограничить поставки своей продукции в РФ. Американская пресса констатирует, что любой житель России с лёгкостью может купить процессор Intel, тогда как ещё недавно пресса США рапортовала о полной блокаде со стороны «цивилизованного мира».

В Bloomberg приходят к выводу, что самые суровые санкции в современной истории не помешали поставкам чипов в Россию. Согласно секретным данным, полученным журналистами от российской таможенной службы, более половины импортированных полупроводников и интегральных схем за первые девять месяцев 2023 года были произведены или разработаны американскими и европейскими компаниями. СМИ пишут, что в 2023 году в Россию поступали чипы с логотипами американских Intel, AMD и Analog Devices, а также европейских Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV. Несмотря на ограничения, чипы этих компаний продолжают поступать в Россию путём реэкспорта из третьих стран, таких как Китай, Турция и Объединённые Арабские Эмираты. Во всё тех же секретных данных указывается, что за первые 9 месяцев 2023 года РФ импортировала чипов на $1.7 миллиарда, при этом 1.2 миллиарда получили 20 крупнейших полупроводниковых гигантов. Среди тех, кто продолжает зарабатывать на российском рынке, значится тайваньская Realtek, а также многие другие компании. Авторы Bloomberg уточняют, что ни одна компания не замечена в сознательном обходе санкций, ведь во всём виноваты третьи страны, которые недостаточно преданны США.

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Журналисты верят, что США и ЕС разработают более эффективные меры контроля, но забывают о том, что крупные компании уже устали от давления со стороны американских властей. Доходы снижаются, а недавно стало известно, что несколько производителей электроники и бытовой техники столкнулись с резким падением доходов после ухода из России. Товары этих компаний продолжают поступать в РФ, но спрос на них снижается на фоне появления в рознице более выгодных предложений из Китая. Ну а бизнесмены из Поднебесной активно пользуются открывающимися возможностями. Аналитики констатируют, что лидеры международного рынка оставили рынок РФ без боя, что позволило создать идеальные условия для производителей, которые годами не могли занять даже 1% рыночной доли. Добавим, что в России существуют планы собственного производства полупроводников. Например, несколько отечественных компаний намерены в 2024 году увеличить производство материнских плат в 2 раза. Это меньше, чем требуется, но нужно же с чего-то начинать.