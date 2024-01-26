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Российские производители планируют в 2024 году увеличить выпуск материнских плат в 2 раза
Проблема в том, что почти все материнские платы выпускаются для процессоров Intel и AMD

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В последнее время в российской прессе всё чаще пишут о стратегических планах расширения производства комплектующих для персональных компьютеров и серверных станций. Например, GS Group планирует запустить дополнительную линию в феврале 2024 года, вложив 200 миллионов рублей в закупку оборудования, тестовых зон и складов. Это увеличит производственные мощности до 1 миллиона плат в год. Представители компании уверяют, что наращивание производства стало ответом на запрос со стороны потенциальных покупателей, которые хотят видеть продукцию GS Group на российском рынке. Планы по расширению производственных мощностей есть и у компании Fplus. До недавнего времени производитель мог отгружать десятки тысяч единиц в год, но в 2024 планирует нарастить выпуск до нескольких сотен тысяч. Информацию подтвердил исполнительный директор компании, а эксперты уверены, что российская полупроводниковая отрасль переживает второе рождение.

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Особый акцент ставится на производстве материнских плат, позволяющих уйти от американских санкций и снизить зависимость от иностранных технологий. По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники, всё это связано с государственным регулированием и стратегией импортозамещения. В 2023 году из-за импортозамещения в электронике, очереди на контрактное производство в России увеличились на несколько месяцев, а цены поднялись на 20%. GS Group зафиксировала рост заказов на 28% в 2023 году, отгрузив заказчикам больше 500 тысяч плат. Отмечается, что контракты на 2024 уже подписаны, а там значится значительное увеличение объёмов поставок по сравнению с прошлым годом. По словам вице-президента по развитию производства GS Group Федора Бояркова, если в 2022 году основное внимание уделялось платам для ноутбуков, то в 2023 году компания начала выпускать сложные серверные платы и устройства для телекоммуникационного оборудования.

Может показаться, что значительная часть проблем решена, но на самом деле это не так, ведь российские производители разрабатывают материнские платы для процессоров Intel и AMD. Поскольку выпускать процессоры «Байкал» и «Эльбрус» стало невозможно, то приходится инвестировать в технологии, так или иначе связанные с США. Но и это не всё, ведь параллельный импорт – это не волшебная пилюля, а янки ужесточают международный контроль за полупроводниками. В результате через параллельный импорт поступают чаще всего процессоры прошлых поколения, тогда как завозить новинки не всегда удобно. Оказывается, у производителей материнских плат нет нужной документации, позволяющей выпускать продукцию для процессоров последнего поколения. Таким образом проще закупить больше процессоров прошлых поколений, а не придумывать велосипед, получая сложности с логистикой и новыми разработками. 

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И всё же, разработчики российских материнских плат не стоят на месте. Линейки процессоров Intel Core 13 и 14-го поколения и AMD Ryzen 7000-й серии обладают привлекательными характеристиками. Эти продукты были выпущены после вступления в действие санкций, поэтому российские компании вынуждены заключать партнёрские соглашения с китайскими разработчиками электроники. Благодаря такому шагу появляется возможность получить все необходимые сведения, позволяющие выпускать материнские платы для актуальных процессоров. Эксперты отмечают, что пока отечественные производители имеют небольшую долю на рынке полупроводников. Требуются огромные инвестиции, а перелом может случиться после того, как в РФ научатся выпускать чипы по 16-нм технологическому процессу. Ранее считалось, что произойдёт это к 2030 году, но санкции и другие ограничения могут встать на пути реализации амбициозного плана.

#полупроводники #материнские платы #импортозамещение
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