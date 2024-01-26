Зарубежные компании фиксируют снижение доходов, но не намерены возвращаться в Россию

Когда в начале 2022 года крупнейшие иностранные компании объявили об уходе из России, многие из них уверяли, что потери окажутся на уровне погрешности. Якобы, российский рынок приносит всего несколько процентов, а значит никак не повлияет на прибыльность. Похоже, не всё так просто, ведь в реальности с проблемами сегодня сталкиваются многие компании, некоторые из которых оказались в плачевном состоянии.

Справедливости ради нужно отметить, что причина лежит не только в уходе с российского рынка, но и в логистической плоскости. Так, после введения антироссийских санкций, энергоносители сильно подорожали, а рынки сбыта сократились, вызывая необходимость в сокращении штата и переходе на методы тотальной экономии. Например, немецкий концерн Mercedes-Benz Group объявил о намерении продать 80 автосалонов на территории Германии. По замыслу руководства компании, это позволит оптимизировать стратегию развития, но злые языки поговаривают, что всё действительно очень плохо. Рядовые немцы неохотно покупают дорогие автомобили, а пока главным рынком сбыта остаётся китайский, куда может перекочевать производство из Германии.

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Но оставим в покое Mercedes-Benz, ведь сегодня у нас не менее интересные новости. За прошедший месяц сразу несколько крупных производителей электроники опубликовали отчёты по доходам за 2023 год, с чем мы и ознакомимся. Что любопытно, все те, кто столкнулся с трудностями, ушли с российского рынка, а эксперты считают падение прибыльности закономерным следствием принятых решений.

В качестве примера можно привести южнокорейскую LG. Известный производитель бытовой техники и электроники весной 2022 года покинул российский рынок, сталкиваясь с последствиями закрытия мобильного подразделения. Спустя два года компания сообщила о чистом убытке в IV квартале 2023 года, составившем 76.4 миллиарда вон (порядка 57.3 миллиона долларов). Что примечательно, годом ранее LG фиксировала убыток в размере 212.4 миллиарда вон, хотя в 3 квартале 2023 продемонстрировала прибыль в размере 482 миллиарда вон. В общей сложности за 2023 год выручка LG достигла 84.23 триллиона вон, а значит годовой рост составил 0.9%, тогда как чистая прибыль сократилась на 38% и достигла 1.151 триллиона вон (850 млн долларов).

Не лучше дела идут и Samsung, покинувшей российский рынок в марте 2022 года. Официальной статистики за 4 квартал 2023 года и весь 2023 год на момент выхода материала не было, но данные за 3 квартал показали снижение чистой прибыли на 38%. Тогда удалось заработать 5.84 триллиона вон, хотя годом ранее доходы достигли 9.39 триллиона вон. В итоге операционная прибыль снизилась на 78%, достигнув 2.43 триллиона вон. Если рассматривать только подразделение по выпуску полупроводников, то отчётный период оно завершило с убытком в размере 3.75 триллиона вон. Общая выручка Samsung за 3 квартал 2023 года снизилась на 12%, достигнув 67.4 триллиона вон.

Как оказалось, с финансовыми трудностями сталкиваются и европейские компании. Среди наиболее пострадавших Ericsson и Nokia, решившие покинуть российский рынок в 2022 году. Обе компании являются крупнейшими поставщиками базовых станций для сотовых операторов и напрямую не поставляют своё оборудование в Россию. Уже 2 года отечественные операторы используют для закупки параллельный импорт, а также активно переходят на китайские аналоги. Как стало известно, в 4 квартале 2023 года Ericsson зафиксировала выручку в размере 71.88 миллиарда шведских крон (примерно 6.88 миллиарда долларов), что на 16% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании снизилась на 45%, составив 3.41 миллиарда крон (немногим больше 300 миллионов долларов). Особенно интересно, что за 2022 год Ericsson смогла получить чистую прибыль в размере 1.83 миллиарда долларов, а значит мы наблюдаем значительное падение доходности.

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В сложной ситуации оказалась и Nokia, которая в 4 квартале 2023 года показала снижение выручки на 23%. В итоге валовая прибыль достигла 5.7 миллиарда евро, хотя годом ранее было около 7.45 миллиарда евро. Мало того, финны сообщили о чистом убытке в размере 33 миллиона евро, в то время как годом ранее чистая прибыль составляла 3.15 миллиарда евро. Выручка компании в сфере оборудования для сотовых сетей за год сократилась на 17%, а в сфере сетевой инфраструктуры – на 26%. Облачный бизнес компании также просел на 8% по размеру выручки. Аналитики полагают, что всё это свидетельствует о коррекции глобальных поставок высокотехнологичного оборудования. Сегодня в тренде Китай, ну а российские производители намерены развивать собственные технологии. Переходный период может длиться несколько лет, но в итоге крупные поставщики электроники придут к снижению доходности. Что бы там европейские политики не писали, но русофобия обходится дорого, а вернуться к прежним доходам уже не получится.