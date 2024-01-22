Время от времени мне в голову приходит идея купить новый компьютер. Пока такой потребности нет, но моей системе уже 3 года, а видеокарта Radeon RX 5700 ХТ порядком устарела. Именно поэтому хочется что-то более мощное, а рука сама тянется к мышке, листая популярные предложения на российских и иностранных сайтах. Пока мне удаётся взять себя в руки, поскольку есть и более важные направления, куда можно потратить деньги. Пожалуй, весной я куплю игровой ноутбук, но перспектива потратить 1600 долларов на лэптоп с GeForce RTX 4070 кажется немного странной. Тем более, что мобильные видеокарты ощутимо уступают десктопным вариантам. А ещё я раздумываю о покупке нового смартфона, выбирая между Xiaomi Mi 13Т и Redmi Note 13 Pro. Первый ощутимо дороже, но имеет ряд преимуществ, тогда как второй дешевле, но в целом я вряд ли замечу разницу при ежедневном использовании.

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Сегодня я некоторое время провёл за сборкой системы и решил, чтобы стоило купить здесь и сейчас. Сумма вышла немаленькая, но зато система получилась очень мощной и довольно перспективной. Если вам нечем заняться, либо просто есть время на изучение сбалансированной системы, то читайте подборку ниже. Логика сборки основана на том, сколько я сам готов потратить на компьютер здесь и сейчас. Проще говоря, можно было бы добавить ещё какую-то сумму, тогда как брать флагманский процессор или видеокарту нет никакой причины.

Начинать сборку нового компьютера я привык с процессора. Сегодня Intel не предлагает ничего интересного, поскольку на носу новый сокет и совершенно новая платформа. А вот у AMD есть Ryzen 7 7700. Вообще, можно было бы отхватить более мощный камень Ryzen 7 7700 ХТ, но в данном случае я не вижу причин платить больше. Указанный выше процессор довольно быстрый и подходит для решения всех моих задач. Тактовая частота доходит до 5.3 ГГц, а 8 ядер останутся актуальны ещё очень долго. Если вы обратите внимание, то на скриншотах ниже нет ценников, а также ссылок на конкретный магазин. Я нашёл Ryzen 7 7700 за 26 тысяч, но есть и более выгодные предложения. Во многом всё сводится к рейтингу магазина, но в данном случае это не так важно, ведь выбор каждый из вас будет делать самостоятельно. Ryzen 7 7700 – это точно не самый быстрый процессор на рынке, но у него есть то, чего нет у продукции Intel. Моя текущая сборка основана на сокете, который умер несколько лет назад, а это сильно ограничивает возможности для апгрейда. В то же время Ryzen 7 7700 основан на АМ5, ну а эта платформа получит ещё два серии процессоров. Теоретически, я смогу заменить этот камень на предполагаемый Ryzen 7 9700 в 2026 году, что позволит сборке до 2028 оставаться актуальной. Ну и я уже писал, что сегодня Ryzen 7 7700 достаточно для любых задач, если не гнаться за тестами в синтетике и не ставить цель поразить знакомых самым дорогим процессором на рынке.

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Под такой процессор можно было бы взять материнскую плату на чипсете А620, но есть вероятность, что бюджетные решения в текущем поколении кажутся слишком урезанными. Так, чипсет А620 подходит только для процессоров с теплопакетом 65 Вт, ну а ничто не знает, будет ли Лиза Су выпускать такие камни через 2 года. Именно поэтому больше подходит ASUS PRIME B650M-K. Здесь стоит более мощный чипсет, но сама плата не подходит для разгона. Вообще, попытаться поиграть с таймингами было бы можно, но мне лень это делать. Я предпочитаю посмотреть фильм, если нет новых игр, ну а когда в наличии что-то достойное, то тратить время на получении 5% буста не охота. ASUS PRIME B650M-K можно назвать компромиссом, поскольку данная материнская плата стоит относительно недорого, но имеет все необходимые интерфейсы, включая PCIe 4.0. За материнскую плату просят 15 тысяч рублей, ну а это немного дешевле 200 долларов, которые для многих считаются моральным барьером, выше которого брать материнскую плату уже не хочется.

Как вы могли слышать, пару дней назад в продажу поступила одна из новых видеокарт NVIDIA. Линейка GeForce RTX 40 Super кажется перспективной, а прирост производительности GeForce RTX 4070 Super составляет около 18%. Особенно интересно, что за это не придётся ничего платить, ведь цена осталась прежней и равна 75 тысячам рублей. Новинка кажется мне крайне перспективной, хотя немного расстраивает тем, что внутри осталась всё та же 192-битная шина и 12 Гб видеопамяти. Хотелось бы больше, но Дженсен Хуанг не расположен к щедрым выпадам в пользу игрового сообщества, поэтому остаётся только брать и бежать. GeForce RTX 4070 Super стоит каждого рубля, поскольку подходит как для игр в разрешении 2К, так и для 4К. Мой монитор имеет разрешение 2К, поэтому проблемы нехватки быстродействия я точно не замечу. Если у вас монитор с разрешением 4К, то стоит рассмотреть GeForce RTX 4070 Ti Super, которая появится в продаже через неделю. Вот только стоить такая видеокарта будет порядка 100 тысяч рублей.

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Раз уж я рассматриваю перспективную сборку, в которой будет меняться процессор и видеокарта, то стоит взять побольше оперативной памяти. Две линейки DDR5 общим объёмом 32 Гб будут в самый раз. Беру Kingston Fury Beast на 6 ГГц и получаю приличное качество и нормальную скорость. Некоторые эксперты пишут, что нужно покупать ОЗУ с тактовой частотой от 7 ГГц, но в этом случае придётся покупать дороже материнскую плату, не говоря уже о цене самих планок памяти. Я не вижу смысла в такой переплате, поэтому советую и вам придержать коней. Кстати, недавно инсайдеры писали, что Microsoft планирует резко увеличить системные требования в новой Windows 12. Предполагается, что меньше 16 Гб окажется недостаточно, поэтому я предлагаю не экономить пару тысяч рублей, отхватив сразу 32 Гб оперативной памяти. Стоит такое удовольствие до 14 тысяч рублей, что вполне нормально учитывая цену видеокарты.

Брать дорогущий твердотельный накопитель Samsung я тоже не вижу смысла. У меня в текущем ПК уже есть такой SSD на 256 Гб, который выполняет функции системного диска. На те деньги, что он стоил, я мог бы купить не хуже на 512 Гб не потеряв ничего в скорости записи и чтении данных. Учитывая мой прошлый опыт, предлагаю остановиться на Kingston NV2. Скоростные показатели вполне приемлемы, ну а современные программы и игры пока не научились использовать даже часть потенциала твердотельных накопителей. Брать меньше 2 Тб не советую, ну а тем, кому такого объёма кажется мало, просто нужно докупить жёсткий диск. Мне хватает, поэтому останавливаться на HDD я не намерен. Кстати, выбранный накопитель стоит около 13 тысяч рублей, а я просто добавлю его стоимость в общую корзину.

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Я уже даже не помню, когда у меня стоял сомнительный блок питания. Возможно, лет 15 назад, но с тех пор я предпочитаю проверенные бренды. Поскольку я никогда не экономлю на важных продуктах пару сотен рублей, то в данном случае предлагаю остановиться на DeepCool PK750D. Для данной сборки хватило бы и 650 Вт, но разница в цене там небольшая. Меня привлекает наличие сертификата 80 PLUS Bronze, а в остальном предлагаю положиться на проверенный бренд. Вообще, никто не знает, насколько прожорливыми будут компьютеры через 2 года, поэтому давайте не экономить, ну а в 750 Вт я точно смогу вложиться. Ну и корпус можно взять Zalman I3 Black. Он имеет достаточно места для размещения всех указанных выше комплектующих, а наличие 4 кулеров позволят не переживать об отводе тепла. Для себя я бы занимал 1 кулер на задней панели на несколько вентиляторов побольше, но даже установленных производителем для нормальной работы достаточно. Блок питания стоит около 6500, тогда как за корпус просят чуть больше 5 тысяч рублей. Если прибавить все комплектующие, то получится около 155 тысяч рублей. После добавления системы охлаждения процессора получим 160 тысяч рублей. Мне кажется, что получилось неплохо, ведь такую сумму может потратить на компьютер каждый работающий человек. С условием, что платить нужно раз в 2-3 года.