Предполагается, что Windows 12 выйдет в 2025 году

За последние годы операционные системы стали крайне прожорливыми и в целом соответствуют общей тенденции по увеличению производительности компьютеров. Ещё совсем недавно для работы смартфона на Android было достаточно 512 Мб оперативной памяти, ну а сегодня даже 6 Гб уже не воспринимаются всерьёз. Аппетиты программного обеспечения растут, а в настоящее время никого уже не удивишь смартфоном с 8 Гб ОЗУ. Не стоят на месте и настольные операционные системы. Так, старая добрая Windows ХР требовал 233 МГц процессор и всего 64 Мб оперативной памяти. Спустя много лет с Windows 10 вам было достаточно процессора мощностью 1 ГГц и всего 1 Гб оперативной памяти. Для 64-битной версии нужно было 2 Гб оперативной памяти, но в данном случае это не имеет решающего значения. А вот более новая Windows 11 привела к увеличению требований к компьютеру. Например, теперь не обойтись без 4 Гб оперативной памяти и активного модуля TPM второго поколения. Вырос и размер операционной системы, для которой вам потребуется накопитель объёмом 64 Гб. Инсайдеры уверяют, что в 2025 году в продажу поступит Windows 12, которая предложит уникальный опыт взаимодействия с компьютером, но будет намного более требовательной, чем все ранее существовавшие настольные ОС.

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По данным инсайдеров, пользователей ожидает настоящий шок, ведь в качестве минимальных системных требований к компьютеру будут значиться наличие 16 Гб оперативной памяти. Кроме того, внутри процессора должен находиться аппаратный ускоритель алгоритмов искусственных нейронных сетей с вычислительной мощностью от 40 TOPS. Если вам ещё недавно казалось, что системные требования Windows 11 сильно завышены, то Windows 12 окажется настоящим рекордсменом в этой области. Поскольку представители Microsoft не дают комментариев по этому вопросу, то информация основана на нескольких инсайдерских утечках. Эксперты также рассматривают влияние технологии Copilot на производительность компьютеров и полагают, что следующая версия операционной системы будет плотно интегрирована с искусственным интеллектом, поэтому не сможет уложиться даже в 8 Гб ОЗУ. Предполагается, что такой шаг приведёт как к вполне ожидаемым для рынка последствиям, так и окажет неблагоприятное влияние на продажи продукции Microsoft. Давайте начнём с плохих новостей.

Так, большая часть крупных компаний отказалась переходить на Windows 11. Причина в повышенных системных требованиях, ведь многие бизнесмены закупали тысячи компьютеров по бросовым ценам и не готовы инвестировать в обновление парка. Системы выполняют свои задачи и будут функционировать и дальше. Нет никаких сомнений, что встроенный ИИ изменит наше представление о работе операционной системы, но платить за это деньги решатся немногие. В результате эксперты полагают, что добиться быстрого распространения Windows 12 не удастся, а Microsoft придётся исходить не только из технологического прогресса, но и не забывать о необходимости соблюдения интересов своих клиентов. Несомненно, что геймеры оценят новую операционную систему, поскольку уже давно приспособились к постоянному росту требований компьютерных игр, ну а всем остальным придётся инвестировать средства в более мощное железо. Но это только одна сторона медали, ведь владельцам компьютеров в первую очередь понадобиться больше оперативной памяти. Считается, что спрос на ОЗУ приведёт к дефициту предложения, а значит цены на данную продукцию сильно вырастут. Ну а поскольку производители в последние годы планомерно сокращали мощности, то подорожание может оказаться крайне неприятным сюрпризом для рынка.

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Согласно прогнозам TrendForce, к концу первого квартала 2024 года цены на оперативную память вырастут на 13-18%. Это выгодно также для производителей процессоров, которые уже начали выпускать CPU с встроенными нейрочипами для обработки алгоритмов ИИ. Лидеры в этой области, такие как Intel, AMD и Qualcomm, предоставляют процессоры с впечатляющей производительностью в задачах искусственного интеллекта. В настоящее время Windows занимает около 73% рынка настольных компьютеров, а значит рост системных требований к следующей ОС способен привести к революционным изменениям на рынке. Если Microsoft сможет предложить достойный продукт, а Windows 12 действительно окажется прорывом, то миллионы пользователей бросятся скупать новое железо. Сегодня спрос на полупроводники снижается, а создание более совершенных технологий требует всё больше инвестиций. Если окупить средства не удастся, то задача освоения новых вершин полупроводникового Олимпа столкнётся со значительными трудностями. Ну а всё это способна решить Windows 12, которая считается крайне перспективной, хотя и вызывает некоторые сомнения. Впрочем, дать 100% гарантию того, что тот или иной продукт окажется популярным, невозможно.