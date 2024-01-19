На то, чтобы подать соответствующее заявление у работодателей будет всего 2 недели

В 2023 году вступил в силу закон, увеличивающий сроки призыва в армию для военнообязанных. Так, если раньше после 27 лет жители России уже не подлежали призыву, то согласно новым поправкам в армию будут брать до 30 лет, что позволит увеличить численность вооружённых сил. Закон вызвал беспокойство у самих призывников, но в целом был принят обществом достаточно спокойно. Как оказалось, одновременно с расширением временных рамок для военнообязанных были введены отсрочки для определённых категорий людей. В частности, массу привилегий получили ИТ-специалисты, которые могут спокойно работать и не подлежат призыву. Если судить по итогам весенней и осенней призывных компаний 2023 года, то далеко не все работодатели изучили особенности нового законодательства. Так, в прессе писали, что некоторые программисты, которые имели право на отсрочку, всё равно вынуждены были отправиться на службу. Причина была в несоблюдении сроков подачи заявления на отсрочку. Эксперты полагают, что на этот раз все заинтересованные стороны знают о своих правах, поэтому ожидается меньше проблем и более слаженная подача заявлений.

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Напомним, право на отсрочку получают ИТ-специалисты мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет. Важно, чтобы у призывника было высшее профильное образование, хотя данный пункт и вызывает некоторые сомнения. Сотрудник той или иной компании должен проработать на занимаемой должности не менее 11 месяцев, а аккредитация должна быть завершена до 10 февраля 2024 года. Также важными условиями является полная продолжительность рабочего дня и составленный в рамках действующего законодательства трудовой договор. На этот раз система подачи заявлений была упрощена, а значит жалоб должно стать меньше. При этом стоит учитывать, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России будет принимать заявки всего две недели. В случае, если предприятие не уложится в указанные выше сроки, то даже при соблюдении всех вышеперечисленных условий сотрудник ИТ-компании рискует быть призван для прохождения срочной службы.

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При этом законодательство распространяется как на 18-летних, так и на лиц в возрасте до 29 лет включительно. Изначально планировалось увеличить верхний и нижний возрастные пределы для призывников на три года, но в конечном итоге это ограничение было установлено только для первой возрастной группы. Представители Минцифры подчёркивают, что ИТ-специалисты старше 27 лет, достигшие этого возраста до 31 декабря 2023 года и уже зачисленные в резерв, не подлежат призыву в армию. Стоит запомнить, что период подачи заявок на отсрочку стартует с 22 января и продлится о 6 февраля 2024 года. Работодатель обязан сформировать и отправить список в Минцифры до 10 февраля, ну а все заявки будут переданы в Минобороны до 2 марта 2024 года. Решение о предоставлении или отказе в отсрочке принимается призывной комиссией на местах с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Кстати, обязательным условием для получения отсрочки является наличие личного кабинета на портале «Госуслуги». Всё это значит, что нужно решить все вопросы заранее, а уже на следующей неделе подать нужное заявление. Поскольку заявка подаётся в цифровом виде, то беспокоится об её утере не стоит. Несмотря на это стоит убедиться, что заявка была принята и передана на рассмотрение указанным выше органам. В настоящее время десятки тысяч ИТ-специалистов претендуют на отсрочку от армии, а значит сотрудникам военкоматов предстоит довольно масштабная работа.