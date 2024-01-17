Продвинутые эксперты и обычные блогеры часто рассказывают о преимуществах видеокарт NVIDIA над продукцией AMD. Находятся фанаты тётушки Су, многие из которых уверены в том, что только инженеры красной команды умеют делать лучшие видеокарты по соотношению цены и быстродействия. В последнее время споры не так горячи, как раньше, ведь Дженсен Хуанг обладает тотальным доминированием на рынке. И всё же, выбрать есть из чего, хотя в данном материале мы займёмся не совсем привычным вопросом.

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Принято считать, что обычные геймеры чаще всего обращают внимание на новые видеокарты. Вот только миллионы бывших в употреблении графических чипов ежегодно попадают на вторичный рынок. Удивительно, но большая их часть находит новых владельцев, а в данном материале мы сравним стоимость видеокарт в магазине и на вторичном рынке. Не будем пересматривать сотни предложений, выбрав наиболее популярные в рознице и на Авито. В обоих случаях остановимся только на бюджетных и среднебюджетных решениях, которые чаще всего привлекают потенциальных покупателей. Давайте начнём.

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Когда небогатый геймер хочет купить самую недорогую видеокарту на рынке, то обычно смотрит в сторону GeForce GTX 1650. Несмотря на то, что эта видеокарта вышла достаточно давно, она всё ещё популярна и может тянуть многие игры. Тесты доказывают, что надеяться на высокие настройки уже не получится, а в требовательных новинках без снижения разрешения до 900р уже не обойтись. Несмотря на это выбора у многих геймеров нет, ведь даже GeForce GTX 1650 стоит больше 17 тысяч рублей. В рознице есть и более продвинутые модели с улучшенными системами охлаждения, но на реальную производительность это не оказывает никакого влияния. GeForce GTX 1650 тихая и холодная, а мощи её явно недостаточно для того, чтобы получать удовольствие от прохождения новинок последних лет. Шутеры и старые тайтлы идут без проблем, а на Авито GeForce GTX 1650 можно отхватить за 7-9 тысяч рублей. Нам кажется, что это немного дороговато, но в целом речь идёт о бюджетной видеокарте, которую обычно не разгоняют. Это значит, что с высокой долей вероятности проблем быть не должно, но никто не мешает вам немного поторговаться.

GeForce RTX 3050 намного больше подходит для запуска требовательных игр, но эксперты констатируют, что её потенциал крайне ограничен. Проще говоря, вы потратите 26 тысяч рублей, но уже через два года вынуждены будете задуматься о замене видеокарты на что-то более мощное. У GeForce RTX 3050 есть 8 Гб видеопамяти, а в 2024 в разрешении 1080р она себя чувствует довольно неплохо. Узкая 128-битная шина в данном случае не должна вас пугать, а на вторичном рынке купить GeForce RTX 3050 вы можете за 18 тысяч рублей. Пожалуй, предложение не самое выгодное, но найти такую видеокарту по более выгодной цене нам не удалось. Получается, что вы экономите 8 тысяч рублей, а значит выгода зависит от вашего финансового состояния. Часто бывает так, что взять даже лишние пару тысяч негде, особенно если вы студент или школьник. Можете смело покупать GeForce RTX 3050 с не самой продвинутой системой охлаждения, ведь данная видеокарта не отличается прожорливостью и в целом холоднее большинства новинок последних лет.

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GeForce RTX 3060 – это не только самая популярная видеокарта на рынке, но и первая из нашего списка, предлагающая достаточную производительность для запуска всех игр. Смотрите в сторону модели с 12 Гб видеопамяти, ведь в продаже есть урезанная модель на 8 Гб, которая ощутимо слабее. Даже спустя 3 года после своего выхода GeForce RTX 3060 расходится бойко, а видеокарта способна поддерживать ваш компьютер в актуальном состоянии ещё несколько лет. Ну а если вы не хотите платить за неё 36 тысяч рублей, то можете купить старушку с рук на 10 тысяч дешевле. Хотелось бы в 2 раза дороже, но рынок диктует свои правила. Обратите внимание, что GeForce RTX 3060 активно использовалась майнерами, поэтому часть предложений на вторичном рынке может оказаться не в идеальном состоянии. Не все фермеры обладают достаточными знаниями и навыками для обслуживания сложных систем, поэтому обращайте внимание на системы охлаждения. Убедитесь в том, что тактовая частота стабильна, а лучше погоняйте видеокарту в синтетических тестах.

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Несмотря на то, что Radeon RX 6500 XT прознана провальной, видеокарта в некоторых случаях позволяет запускать даже требовательные новинки. Если вы хотите купить такую видеокарту в новом виде, то убедитесь в том, что на вашем компьютере доступен интерфейс PCIe 4.0. Если такового нет, то лучше обратить внимание на GeForce GTX 1650, которая немного дешевле. На вторичном рынке за Radeon RX 6500 XT просят 15 тысяч рублей, а значит разница крайне мала. Купите лучше бывшую в употреблении GeForce GTX 1650, ведь при полном отсутствие разницы в скорости, можно неплохо сэкономить. Обе видеокарты не участвовали в майнинге, а это хорошая причина сделать выбор в адрес подержанной продукции от дядюшки Хуанга.

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Ну и на закуску у нас Radeon RX 6650 XT. Это самая быстрая видеокарта из нашего списка. Как видите, она ещё и стоит дешевле GeForce RTX 3060, поэтому многим кажется более выгодной. Помните, что она имеет на 4 Гб видеопамяти меньше и хуже справляется с трассировкой лучей. Кстати, на Авито за Radeon RX 6650 XT просят около 23 тысяч рублей. Таким образом вы вполне можете стать обладателем неплохой игровой видеокарты за скромную сумму. Эксперты советуют не покупать бывшие в употреблении видеокарты с онлайн доставкой. Мошенники не дремлют, а значит вам может попасться проблемный графический чип после майнера или подгорелая видеопамять. В некоторых ситуациях починить поломку можно, но это стоит денег и явно не укладываются в логику экономии. Проще всего изучить видеокарту на месте, проведя пристальное тестирование. Обычно, владельцы видеокарт не против таких тестов. Ну а если вам отказывают под разными предлогами, а цена слишком выгодна, то с высокой долей вероятности вместо видеокарты по почте придёт кирпич. Не теряйте бдительности, ведь мошенники уверенны в своей безнаказанности, а проверить видеокарту в почтовом отделении никак не получится. Некоторые эксперты даже советуют снимать с видеокарты систему охлаждения перед покупкой, но мы очень сомневаемся, что вам кто-то разрешит вскрывать пломбы. Особенно, если видеокарта ещё на гарантии. Кстати, старайтесь покупать именно гарантийные модели. Часто геймеры избавляются от видеокарт спустя два года после покупки, а значит у вас ещё будет целый год полного спокойствия. Просите гарантийный талон и не верьте никому на слово, хотя это уже ваш выбор.