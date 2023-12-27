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Чем жили рядовые геймеры в 2023г – основные тренды рынка видеокарт, процессоров и ОЗУ уходящего года

За год произошло много интересных изменений, а общая картина позволяет понять, в каком направлении будет двигаться рынок в 2024 году
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2023 год подходит к концу, а значит пришло время разобраться в том, чем жили обычные геймеры последние 12 месяцев. Можно было бы обратиться к статистическим данным от крупных аналитических компаний, вот только нас интересуют только геймеры. Ну а поскольку мы хотим, чтобы статистика была максимально приближена к реальности, то обратимся к данным Steam. Давайте без длительных прелюдий рассмотрим операционные системы. Как видите, Windows 10 удерживает главные позиции и занимает больше 55%. За 2 года Windows 11 смогла набрать неплохие темпы и умудрилась занять 43.5% рынка. Это значительное достижение, которое наблюдается только среди геймеров, поскольку в бизнес-сегменте новая операционная система не пользуется спросом. Считается, что Windows 11 провалилась, ну а судя по геймерам – это не так. Что до Windows 7 и Windows 8, то эти ОС можно считать мёртвыми, поскольку уже через несколько дней обе потеряют поддержку приложения Steam. Если у вас на ПК до сих пор установлена такая система, то стоит подумать о последствиях. 

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Любопытно выглядит статистика относительно количества оперативной памяти. Так, почти 49% всех любителей компьютерных игр имеют компьютер с 16 Гб ОЗУ. Ещё 13.67% страдают на ПК с 8 Гб памяти, тогда как немногим больше 11% позволили себе целых 32 Гб ОЗУ. Если обратить внимание на тесты, которые часто можно встретить в интернете, то сегодня для любых игр достаточно и 16 Гб оперативной памяти. Всё дело в том, что значительную часть задач на себя берёт именно видеокарта, ну а пользы от 32 Гб пока не зафиксировано. А вот тем, у кого до сих пор на компьютере 8 Гб ОЗУ, мы бы посоветовали не экономить. Игры будут чувствовать себя свободнее, что позитивно скажется на скорости запуска, фрамрейте и переходе между уровнями с загрузкой игрового мира. Есть геймеры, которые поставили на ПК 64 Гб памяти, но эта категория энтузиастов или программистов, для которых такое количество может считаться оправданным. 

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Судя по статистике, примерно 66% всех геймеров имеют компьютеры на базе процессоров Intel. В целом, данный показатель примерно соответствует общемировым трендам, ну а доля AMD продолжает увеличиваться. Происходит это медленнее, чем хотелось бы фанатам Лизы Су, но процесс движется. Что примечательно, в 2023 году синие выпустили новую линейку настольных процессоров, тогда как красные прекрасно себя чувствуют с серией Ryzen 7000. Если у вас есть вопросы на эту тему, то обязательно изучите наш материал, где Ryzen 7 7800X3D заслуженно считается лучшим на рынке. Правда, это абсолютный зачёт, тогда как в других ценовых категориях всё немного иначе.

Что до видеокарт, то здесь всё не в пользу AMD. Как видите, в первых 25 позициях нет ни одного дискретного графического чипа от красной команды. Интегрированные решения занимают 13 место, но это капля в море, поскольку сегодня Дженсен Хуанг полностью контролирует данный рынок. С лидерами всё просто, ведь по большей части это видеокарты до 300 долларов. На первом месте GeForce RTX 3060, которая по непонятной причине сильно растеряла свою популярность. В данном случае подобная информация не имеет решающего значения, ведь речь идёт о продукции NVIDIA. Провалом года можно назвать неспособность Intel полноценно выйти на рынок настольной графики. Первая серия видеокарт не стала популярной, а инженеры компании всё ещё решают проблемы с драйверами. Программное обеспечение остаётся сырым, а иногда видеокарты отказываются работать с новыми играми без соответствующих патчей. 

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Что до игрового разрешения, то пока больше 61% всех геймеров владеют довольно примитивными мониторами. Народное 1080р остаётся основным, тогда как широко разрекламированное 4К остаётся нишевым и занимает 6% рынка. Если учитывать тот факт, что NVIDIA уже 6 лет активно продвигает новые технологии и призывает перейти на 4К, то такая статистика кажется удручающей. А вот 2К довольно перспективно. Если смотреть на цены на видеокарты, то можно сделать вывод, что данное разрешение станет новым трендом 2024 года. Скорее всего, 1080р продолжит терять своих приверженцев, а 2К окажется в плюсе. Что примечательно, около 8% всех геймеров всё ещё сидят на мониторах, разрешение которых ниже народного 1080р. Это кажется странным, но из песни слов не выкинуть, а статистика требует точности. Как видите, почти 24% всех геймеров уже перешли на видеокарты с 8 Гб видеопамяти. Довольно значительное количество любителей компьютерных игр страдает на видеокартах с 4 Гб видеопамяти. Называть видеокарты, у которых есть всего 6 Гб памяти современными, мы бы не стали, поскольку этого мало даже для 1080р. Ну а тех, кто смог себе позволить 12 Гб становится больше, а значит этот тренд станет основным в наступающем году. Критически мало геймеров с флагманскими видеокартами. Это ожидаемо, ведь стоимость подобной продукции стартует с 2000 долларов. 

Не менее интересно выглядит информация относительно рынка накопителей. Прежде всего нужно понимать, что большая часть геймеров перешла на SSD, поэтому имеет намного меньше свободного пространства, чем ещё 5 лет назад. Смотрите, чуть больше половины геймеров позволили себе накопитель объёмом свыше 1 Тб, но точных данных об используемой технологии нет. Это значит, что здесь учтены не только скоростные SSD, но и классические жёсткие диски. 20% всех любителей компьютерных игр обходятся накопителями до 500 Гб, ну а от 500 до 1 Тб себе позволили ещё 16% пользователей. Вообще, это не вся информация, которую можно почерпнуть из Steam. Если у вас есть вопросы, переходите по ссылке, где доступно больше таблиц с данными. Мы же полагаем, что для краткого анализа достаточно и нашего материала, где указаны основные тренды. Кстати, значительных изменений в 2024 году не предвидится. Видеокарты следующего поколения выйдут в лучшем случае в конце ноября, а значит никак не повлияют на общую статистику. Точно то же касается и процессоров. Инсайдеры рассказывают, что Windows 12 может изменить положение на рынке операционных систем, вот только эта ОС выйдет в 2025 году, поэтому говорить о ней пока рано. Всё остальные показатели будет медленно меняться в аспекте улучшений на том или ином направлении, а об остальном мы написали выше. 

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