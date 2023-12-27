2023 год подходит к концу, а значит пришло время разобраться в том, чем жили обычные геймеры последние 12 месяцев. Можно было бы обратиться к статистическим данным от крупных аналитических компаний, вот только нас интересуют только геймеры. Ну а поскольку мы хотим, чтобы статистика была максимально приближена к реальности, то обратимся к данным Steam. Давайте без длительных прелюдий рассмотрим операционные системы. Как видите, Windows 10 удерживает главные позиции и занимает больше 55%. За 2 года Windows 11 смогла набрать неплохие темпы и умудрилась занять 43.5% рынка. Это значительное достижение, которое наблюдается только среди геймеров, поскольку в бизнес-сегменте новая операционная система не пользуется спросом. Считается, что Windows 11 провалилась, ну а судя по геймерам – это не так. Что до Windows 7 и Windows 8, то эти ОС можно считать мёртвыми, поскольку уже через несколько дней обе потеряют поддержку приложения Steam. Если у вас на ПК до сих пор установлена такая система, то стоит подумать о последствиях.

реклама





Любопытно выглядит статистика относительно количества оперативной памяти. Так, почти 49% всех любителей компьютерных игр имеют компьютер с 16 Гб ОЗУ. Ещё 13.67% страдают на ПК с 8 Гб памяти, тогда как немногим больше 11% позволили себе целых 32 Гб ОЗУ. Если обратить внимание на тесты, которые часто можно встретить в интернете, то сегодня для любых игр достаточно и 16 Гб оперативной памяти. Всё дело в том, что значительную часть задач на себя берёт именно видеокарта, ну а пользы от 32 Гб пока не зафиксировано. А вот тем, у кого до сих пор на компьютере 8 Гб ОЗУ, мы бы посоветовали не экономить. Игры будут чувствовать себя свободнее, что позитивно скажется на скорости запуска, фрамрейте и переходе между уровнями с загрузкой игрового мира. Есть геймеры, которые поставили на ПК 64 Гб памяти, но эта категория энтузиастов или программистов, для которых такое количество может считаться оправданным.

реклама





Судя по статистике, примерно 66% всех геймеров имеют компьютеры на базе процессоров Intel. В целом, данный показатель примерно соответствует общемировым трендам, ну а доля AMD продолжает увеличиваться. Происходит это медленнее, чем хотелось бы фанатам Лизы Су, но процесс движется. Что примечательно, в 2023 году синие выпустили новую линейку настольных процессоров, тогда как красные прекрасно себя чувствуют с серией Ryzen 7000. Если у вас есть вопросы на эту тему, то обязательно изучите наш материал, где Ryzen 7 7800X3D заслуженно считается лучшим на рынке. Правда, это абсолютный зачёт, тогда как в других ценовых категориях всё немного иначе.

Что до видеокарт, то здесь всё не в пользу AMD. Как видите, в первых 25 позициях нет ни одного дискретного графического чипа от красной команды. Интегрированные решения занимают 13 место, но это капля в море, поскольку сегодня Дженсен Хуанг полностью контролирует данный рынок. С лидерами всё просто, ведь по большей части это видеокарты до 300 долларов. На первом месте GeForce RTX 3060, которая по непонятной причине сильно растеряла свою популярность. В данном случае подобная информация не имеет решающего значения, ведь речь идёт о продукции NVIDIA. Провалом года можно назвать неспособность Intel полноценно выйти на рынок настольной графики. Первая серия видеокарт не стала популярной, а инженеры компании всё ещё решают проблемы с драйверами. Программное обеспечение остаётся сырым, а иногда видеокарты отказываются работать с новыми играми без соответствующих патчей.

реклама





Что до игрового разрешения, то пока больше 61% всех геймеров владеют довольно примитивными мониторами. Народное 1080р остаётся основным, тогда как широко разрекламированное 4К остаётся нишевым и занимает 6% рынка. Если учитывать тот факт, что NVIDIA уже 6 лет активно продвигает новые технологии и призывает перейти на 4К, то такая статистика кажется удручающей. А вот 2К довольно перспективно. Если смотреть на цены на видеокарты, то можно сделать вывод, что данное разрешение станет новым трендом 2024 года. Скорее всего, 1080р продолжит терять своих приверженцев, а 2К окажется в плюсе. Что примечательно, около 8% всех геймеров всё ещё сидят на мониторах, разрешение которых ниже народного 1080р. Это кажется странным, но из песни слов не выкинуть, а статистика требует точности. Как видите, почти 24% всех геймеров уже перешли на видеокарты с 8 Гб видеопамяти. Довольно значительное количество любителей компьютерных игр страдает на видеокартах с 4 Гб видеопамяти. Называть видеокарты, у которых есть всего 6 Гб памяти современными, мы бы не стали, поскольку этого мало даже для 1080р. Ну а тех, кто смог себе позволить 12 Гб становится больше, а значит этот тренд станет основным в наступающем году. Критически мало геймеров с флагманскими видеокартами. Это ожидаемо, ведь стоимость подобной продукции стартует с 2000 долларов.

Не менее интересно выглядит информация относительно рынка накопителей. Прежде всего нужно понимать, что большая часть геймеров перешла на SSD, поэтому имеет намного меньше свободного пространства, чем ещё 5 лет назад. Смотрите, чуть больше половины геймеров позволили себе накопитель объёмом свыше 1 Тб, но точных данных об используемой технологии нет. Это значит, что здесь учтены не только скоростные SSD, но и классические жёсткие диски. 20% всех любителей компьютерных игр обходятся накопителями до 500 Гб, ну а от 500 до 1 Тб себе позволили ещё 16% пользователей. Вообще, это не вся информация, которую можно почерпнуть из Steam. Если у вас есть вопросы, переходите по ссылке, где доступно больше таблиц с данными. Мы же полагаем, что для краткого анализа достаточно и нашего материала, где указаны основные тренды. Кстати, значительных изменений в 2024 году не предвидится. Видеокарты следующего поколения выйдут в лучшем случае в конце ноября, а значит никак не повлияют на общую статистику. Точно то же касается и процессоров. Инсайдеры рассказывают, что Windows 12 может изменить положение на рынке операционных систем, вот только эта ОС выйдет в 2025 году, поэтому говорить о ней пока рано. Всё остальные показатели будет медленно меняться в аспекте улучшений на том или ином направлении, а об остальном мы написали выше.