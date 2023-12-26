Если человек не мечтает о покупке нового компьютера, то может быть всего 3 причины. Первая – он купил компьютер совсем недавно, а новая система полностью устраивает. Второе – он не может позволить себе что-то действительно быстрое, поэтому вполне логично убеждает себя в том, что мощное железо ему без надобности. Ну и есть люди, интересы которых далеки от обсуждаемой темы, поэтому отнесёмся к ним снисходительно. Этой братии просто не нужны компьютеры для игр и рабочих задач, поскольку фильмы есть в телевизоре, а интернет в смартфоне.

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Я же постоянно изучаю новинки железа, а сегодня был бы не против того, чтобы обновить свою систему. Сегодня оптимальным вариантом мне кажется Ryzen 7 7800X3D. По данным американских технологических ресурсов, популярность данного процессора так высока, что его покупают в 11 раз чаще, чем любой другой камень Intel. Под крышкой у Ryzen 7 7800X3D сосредоточена невероятная мощь, что делает этот процессор лучшим для игровых целей. С ним я мог бы 4 года не задумываться об обновлении системы, докупая более мощные видеокарты каждые пару лет. Данный процессор подходит как для разрешения 2К, так и способен раскрыть потенциал самых производительных графических чипов в 4К. Пожалуй, лучше варианта нет, но я прекрасно понимаю, что большая часть российскийх геймеров не может себе позволить такой дорогой камень.

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Именно поэтому я предлагаю выбрать несколько процессоров для нетребовательных пользователей, экономных геймеров, продвинутых любителей компьютерных игр и состоятельных энтузиастов. Давайте начнём с первой группы для которой есть целая россыпь вариантов. Начнём с Core i3-10105F, который может стать идеальной основой для офисного компьютера или системы для школьника младших классов. Доступ в интернет, основные программы и даже игры возможны, но при условии, что вы докупите нормальную видеокарту. Я бы рекомендовал не усердствовать, ведь превращать рабочий компьютер в игровую станцию – это глупо, а давать третьекласснику в руки мощный геймерский ПК – это неосмотрительно. Процессор дешёвый и стоит около 6500 рублей, но в целом очень неплох и сможет без проблем справляться с поставленными задачами. Ну или купите Ryzen 5 4500, который немного дороже, но и быстрее. За 8500 рублей он откроет вам двери в игровой мир, но сможет раскрыть потенциал видеокарт за 25 тысяч рублей. Это бюджетный камень, поэтому не ждите от него слишком многого.

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В качестве более актуального варианта рекомендую присмотреться к Core i3-12100F. Он неплохо вписывается в требования для экономного геймерского ПК, но выпущен 2 года назад, поэтому немного растерял свой потенциал. Система на базе этого процессора порадует дешёвой материнской платой и оперативной памятью DDR4, а видеокарту дороже 30 тысяч я вам покупать не советую. Надолго компьютера с Core i3-12100F не хватит, поэтому можно присмотреться и к другим вариантам. Например, чуть дороже 11 тысяч в наличии Ryzen 5 4600G. По скоростным показателям этот камень аналогичен Core i3-12100F, но включает довольно быстрый графический чип. Новые игры у вас не запустятся, но фанату Контр Страйка и GTA такой камень точно понравится. Не нужно тратиться на отдельную видеокарту, а это существенная экономия. Есть ещё Ryzen 5 5600, который позволит собрать недорогую игровую станцию с высоким потенциалом. Помните о низких тактовых частотах процессоров прошлых поколений, ведь именно из-за этого они сильно проигрывают новинкам. Если я не укажу Core i5-12400F, то наши читатели меня просто не поймут. Всё дело в том, что это самый популярный процессор на российском рынке, который удерживает это звание почти 2 года. Пожалуй, этим всё сказано, поэтому дальнейшие объяснения не нужны.

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За 19 тысяч вас поджидают два процессора AMD. Ryzen 7 5700X во всём быстрее указанных выше камней и может раскрыть довольно неплохие видеокарты. У него есть 8 ядер, но сниженные тактовые частоты ставят перед владельцем много компромиссов. Ryzen 7 5700G немного медленнее, но может похвастать быстрым интегрированным графическим чипом. Я бы такой процессор покупать не стал, поскольку не вижу смысла в компьютере без видеокарты. И всё же, если вы ищете недорогую систему для школьника или студента, которая вас не разорит, но позволит запускать игры 5-летней давности, то лучше Ryzen 7 5700G не найти. Оба процессора построены на платформе АМ4, поэтому материнские платы для них стоят копейки. Это существенный плюс, позволяющий сэкономить ещё пару тысяч рублей. И не говорите, что это мелочи, ведь их таких мелочей строится финальная стоимость системы.

За 27 тысяч рублей я бы порекомендовал купить Ryzen 7 7700. В продаже есть более скоростной Ryzen 7 7700Х, но у первого есть целый ряд важных преимуществ. Прежде всего я хочу напомнить, что большая часть геймеров не покупает видеокарты дороже 50 тысяч рублей. Это значит, что у владельца Ryzen 7 7700 будет стоять в лучшем случае GeForce RTX 4060 Ti или Radeon RX 7700 XT. Ну а тесты доказывают, что различия между процессорами хорошо видны только в случае использования видеокарт за 100 тысяч рублей и дороже, поэтому давайте перейдём к разумной экономии. Согласитесь, что быть продвинутым геймером хорошо, но никто не сказал, что думать при покупке процессора этим ребятам строго возбраняется. Кроме того, Ryzen 7 7700 может работать с материнскими платами на чипсете А620. Стоят такие решения недорого, позволяя сохранить ещё несколько тысяч рублей. Вообще, некоторые эксперты предлагают не выдумывать велосипед, ведь в продаже есть Ryzen 7 5800X3D. Это очень быстрый камень прошлого поколения, который благородя поддержке платформа АМ4 позволяет сэкономить на покупке материнской платы и оперативной памяти. Помните, что сокет АМ4 ушёл на покой, поэтому вам придётся через несколько лет собирать новую систему с нуля. К общему списку прибавлю Core i5-14600KF, который понравится как состоятельным геймерам, так и продвинутым пользователям. Всё зависит от того, собираетесь ли вы этот камень разгонять. Мне кажется, что тактовая частота 5.3 ГГц достаточна для любых задач, но ведь речь о серии с разблокированным множителем, поэтому при желании можно выжать из вашего Core i5-14600KF ещё 200 МГц.

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Ну и на закуску два процессора для тех, у кого есть лишние деньги. Фанатам Intel стоит обратить внимание на Core i9-14900KF. Доказано, что это самый быстрый процессор, который только есть на рынке. Он предлагает минимальный прирост быстродействия с прошлым поколением и невероятную тактовую частоту до 6 ГГц. Если у вас есть знакомые, которые интересуются компьютерами, то эти ребята будут слегка шокированы такой невероятной цифрой. И всё же, каким бы Core i9-14900KF ни был быстрым, Ryzen 9 7950X3D в играх демонстрирует лучшие показатели. Для тех, кто не только работает, но и играет за компьютером, второй вариант окажется предпочтительнее, а цена вопроса во многом зависит от глубины вашего кошелька. Кто-то попробует разгонять Core i9-14900KF, поставив систему жидкостного охлаждения. Ryzen 9 7950X3D имеет заблокированный множитель, а я полагаю, что мощи указанных выше процессоров всё равно не хватит на 5 лет. Всё дело в том, что уже в 2024 году Intel выпустит процессоры по 4-нм технологическом процессе, а ADM планирует перейти на 3-нм нормы. Это может дать не меньше 20% скорости, поэтому я выбираю Ryzen 7 7800X3D. Он стоит дешевле, а при желании его можно будет легко заменить без покупки новой материнской платы. Одним словом, вы знаете, что вам купить под ёлочку, дело только за деньгами, который вам просто обязан подарить дедушка Мороз.