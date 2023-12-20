HughesNet увеличила пропускную способность сети в два раза и снизила тарифы

Судя по всему, уже в текущем десятилетии будут введены международные ограничения, которые позволят контролировать распространение и работу спутниковой связи. Вчера сообщалось об итогах специализированной конференции, в рамках которой представители России призвали рассмотреть данный вопрос на высшем уровне. Отмечается, что технология активно используется в военных целях, поэтому больше не может считаться исключительно гражданской. Неясно, что по этому поводу думает Илон Маск, но пока миллиардер делает всё, чтобы ещё больше закрепиться в новом для себя бизнесе. В настоящее время на орбите функционирует больше 4500 спутников группировки Starlink, а число их продолжит увеличиваться. Теоретически, количество спутников может достичь отметки в 40 000, но пока всё это значится только в планах. При этом Starlink уже может отлично функционировать по всей планете, предлагая стабильный сигнал даже в отдалённых районах.

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Конкуренты не дремлют, но в настоящее время OneWeb не представляет для Илона опасности. Высокий потенциал есть у проекта Amazon, но и здесь пока царит неопределённость. Как выяснилось, компания HughesNet решила бороться с Маском при помощи выгодных тарифов, предлагая постоянную скорость подключения в 100 Мбит/с. В HughesNet заявляют, что смогли добиться такого эффекта благодаря запуску Юпитера-3. Это большой спутник, находящийся на геостационарной орбите и запущенный в космос в июле этого года. Довольно долго в компании проводили тесты и настраивали оборудование, а сегодня готовы к противостоянию со Starlink. Эксперты отмечают, что HughesNet совершила значительный прорыв, поскольку ранее в пакете Fusion за 75 долларов в месяц предлагалась скорость до 25 Мбит/с и за 150 долларов – до 50 Мбит/с. Теперь же тарифный план Fusion может обеспечить скорость загрузки до 100 Мбит/с при ежемесячной плате в 109 долларов. В данном случае интернет будет ограничен, а после исчерпания лимита пользователи получат доступ к мировой паутине со скоростью 5 Мбит/с. В новом прайс-листе также указано, что HughesNet предлагает скорость загрузки 100 Мбит/с для нового плана Elite за 90 долларов в месяц. Вот только Elite и Fusion имеют ограничение на высокоскоростную передачу данных в размере 100 Гб или 200 Гб в месяц. После исчерпания этого лимита скорость передачи данных снижается. Компания также предлагает скидки на планы Fusion и Elite в рамках своего запуска. Безлимитный тариф остался доступен, но стоимость его ощутимо выше.

По словам экспертов, Юпитер-3 способствует улучшению широкополосной связи, обеспечивая пропускную способность свыше 500 Гбит/с, что позволило HughesNet добиться общей пропускной способности на уровне 1 Тбит/с. На самом деле теоретическая пропускная способность канала несколько шире, но пока пиковые значения компания не тестировала. Отмечается, что спутник оснащён более чем 300 точечными лучами, что снижает перегрузку и обеспечивает более эффективную работу всей системы. Ну а наземная система Юпитера-3 уже включает новую оптоволоконную магистраль для уменьшения задержек. Маршрутизацией трафика управляет искусственный интеллект, что позволяет в режиме реального времени перенаправлять пользователей по оптимальному каналу, обходя узкие и перегруженные места в линии. В HughesNet утверждают, что ИИ поможет добиться высокой стабильности системы, а технология пока не используется конкурентами.

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Похоже, ввод в работу нового спутника делает HughesNet более конкурентной на действующем рынке, а тарифы позволяют говорить о преимуществе над Starlink. В настоящее время Илон Маск даёт интернет 2.2 миллионам клиентов по всему миру, заявляя о скорости до 220 Мбит/с. На самом деле большая часть пользователей получает доступ к сети на скорости не выше 70 Мбит/с, поэтому HughesNet здесь выглядит привлекательнее. Стоимость услуг Starlink для домашних пользователей может достигать 120 долларов в месяц, в зависимости от местоположения, а потенциальные клиенты обеих компаний ещё и вынуждены докупать дополнительное оборудование. В HughesNet и здесь решили пойти на некоторые уступки, предлагая арендовать или приобрести оборудование по различным ценам в зависимости от тарифного плана. Эксперты полагают, что рынок спутникового интернета продолжит развиваться, а вскоре появятся и другие конкуренты. Пока HughesNet вызывает скромный оптимизм, но в настоящее время неясно, какая задержка будет у пользователей Юпитера-3. Всё дело в том, что тарифный план Fusion использует как спутники, так и наземные сотовые сети, чтобы снизить задержку. А вот в тарифном плане Elite предлагается только спутниковая связь.