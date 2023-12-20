Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
HughesNet увеличила пропускную способность сети в два раза и снизила тарифы

реклама

Судя по всему, уже в текущем десятилетии будут введены международные ограничения, которые позволят контролировать распространение и работу спутниковой связи. Вчера сообщалось об итогах специализированной конференции, в рамках которой представители России призвали рассмотреть данный вопрос на высшем уровне. Отмечается, что технология активно используется в военных целях, поэтому больше не может считаться исключительно гражданской. Неясно, что по этому поводу думает Илон Маск, но пока миллиардер делает всё, чтобы ещё больше закрепиться в новом для себя бизнесе. В настоящее время на орбите функционирует больше 4500 спутников группировки Starlink, а число их продолжит увеличиваться. Теоретически, количество спутников может достичь отметки в 40 000, но пока всё это значится только в планах. При этом Starlink уже может отлично функционировать по всей планете, предлагая стабильный сигнал даже в отдалённых районах. 

реклама

Конкуренты не дремлют, но в настоящее время OneWeb не представляет для Илона опасности. Высокий потенциал есть у проекта Amazon, но и здесь пока царит неопределённость. Как выяснилось, компания HughesNet решила бороться с Маском при помощи выгодных тарифов, предлагая постоянную скорость подключения в 100 Мбит/с. В HughesNet заявляют, что смогли добиться такого эффекта благодаря запуску Юпитера-3. Это большой спутник, находящийся на геостационарной орбите и запущенный в космос в июле этого года. Довольно долго в компании проводили тесты и настраивали оборудование, а сегодня готовы к противостоянию со Starlink. Эксперты отмечают, что HughesNet совершила значительный прорыв, поскольку ранее в пакете Fusion за 75 долларов в месяц предлагалась скорость до 25 Мбит/с и за 150 долларов – до 50 Мбит/с. Теперь же тарифный план Fusion может обеспечить скорость загрузки до 100 Мбит/с при ежемесячной плате в 109 долларов. В данном случае интернет будет ограничен, а после исчерпания лимита пользователи получат доступ к мировой паутине со скоростью 5 Мбит/с. В новом прайс-листе также указано, что HughesNet предлагает скорость загрузки 100 Мбит/с для нового плана Elite за 90 долларов в месяц. Вот только Elite и Fusion имеют ограничение на высокоскоростную передачу данных в размере 100 Гб или 200 Гб в месяц. После исчерпания этого лимита скорость передачи данных снижается. Компания также предлагает скидки на планы Fusion и Elite в рамках своего запуска. Безлимитный тариф остался доступен, но стоимость его ощутимо выше. 

По словам экспертов, Юпитер-3 способствует улучшению широкополосной связи, обеспечивая пропускную способность свыше 500 Гбит/с, что позволило HughesNet добиться общей пропускной способности на уровне 1 Тбит/с. На самом деле теоретическая пропускная способность канала несколько шире, но пока пиковые значения компания не тестировала. Отмечается, что спутник оснащён более чем 300 точечными лучами, что снижает перегрузку и обеспечивает более эффективную работу всей системы. Ну а наземная система Юпитера-3 уже включает новую оптоволоконную магистраль для уменьшения задержек. Маршрутизацией трафика управляет искусственный интеллект, что позволяет в режиме реального времени перенаправлять пользователей по оптимальному каналу, обходя узкие и перегруженные места в линии. В HughesNet утверждают, что ИИ поможет добиться высокой стабильности системы, а технология пока не используется конкурентами. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Похоже, ввод в работу нового спутника делает HughesNet более конкурентной на действующем рынке, а тарифы позволяют говорить о преимуществе над Starlink. В настоящее время Илон Маск даёт интернет 2.2 миллионам клиентов по всему миру, заявляя о скорости до 220 Мбит/с. На самом деле большая часть пользователей получает доступ к сети на скорости не выше 70 Мбит/с, поэтому HughesNet здесь выглядит привлекательнее. Стоимость услуг Starlink для домашних пользователей может достигать 120 долларов в месяц, в зависимости от местоположения, а потенциальные клиенты обеих компаний ещё и вынуждены докупать дополнительное оборудование. В HughesNet и здесь решили пойти на некоторые уступки, предлагая арендовать или приобрести оборудование по различным ценам в зависимости от тарифного плана. Эксперты полагают, что рынок спутникового интернета продолжит развиваться, а вскоре появятся и другие конкуренты. Пока HughesNet вызывает скромный оптимизм, но в настоящее время неясно, какая задержка будет у пользователей Юпитера-3. Всё дело в том, что тарифный план Fusion использует как спутники, так и наземные сотовые сети, чтобы снизить задержку. А вот в тарифном плане Elite предлагается только спутниковая связь. 

#starlink #спутниковый интернет #hughesnet
11
Показать комментарии (11)

Материалы по теме

У Starlink появился конкурент - компания HughesNet предлагает спутниковый интернет 100 Мбит/с
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
32
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
11
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
2
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
6 бесплатных игр в Steam
+
Представлен самый мощный робот-гуманоид за 150 000 долларов - разбираемся на что он способен
8
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
Японская корпорация Toshiba завершает свою историю на Токийской фондовой бирже
5
Власти США берут под контроль крипторынок – ФБР и ЦРУ смогут блокировать транзакции Tether USDT
2
Google получила 4,6 миллиарда рублей штрафа за повторный отказ удалить запрещённую в России информацию
2
В РФ представили первый надводный дрон-камикадзе под названием «Одуванчик»
7
Tesla решила проблемы обработки нержавеющей стали для Cybertruck с помощью уникальных технологий
1
ЕС продлили экстренный предел цен на природный газ
+
Galaxy A52 5G получит обновление One UI 6 на Android 14.
+
В следующем году ВКС России получат два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М
2
Китайцы перепаковывают серверные процессоры Intel Xeon и продает их под своей торговой маркой
+
Санкции США вынудили банки РФ остановить цифровизацию и вернуть традиционное обслуживание клиентов
1
Politico: Россия конфискует энергетические активы у недружественных стран Европы
1
Сэм Альтман из OpenAI подчеркивает важность проекта глобальной идентификации Worldcoin
1

Популярные статьи

Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
9
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
124
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
14
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
3
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
9
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
25
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
Китай наносит ответный удар США за вооружение Тайваня
+
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
5

Сейчас обсуждают

Подарочек
11:09
Так ты же пишешь про жопы. Получается ты сам себе написал?
В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
Александр Афанасьев
11:08
ЭВМ ЕС-1840
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
Подарочек
11:08
Спокойной ночи, мудила, глазки закрой, ротик открой, я тебя изумлю.
В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
Михаил Авраменко
11:03
Ну хоть в чём-то они первые :-D
The New York Times: США обсуждают с союзниками, как направить российские активы на помощь Украине
Чaтo-Б0t
11:02
Найди себя тут: очередная "...Пачка пленных украинских боевиков с авдеевского направления..." https://t.me/OstashkoNews/111307
The New York Times: США обсуждают с союзниками, как направить российские активы на помощь Украине
Александр Олейников
11:02
Из-за замены на ИИ - уже на пол тонны меньше весить станет )
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
Александр Дедок
11:02
а с каким камнем?
AMD заявили, что будут стараться как можно дольше поддерживать свои сокеты
Артём Николаев
11:01
Если они выглядят как мартышки на фотках, откуда у них ракеты, которые могут попасть в корабль? А так ждём очередное воспламенение Ближнего Востока и нефть по 200. В проигравших как обычно Европа.
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
Сергей Хлыповко
11:00
У русских всё просто... Если про это стали говорить в прессе, то это уже есть. Комментарии излишни.
В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
Евгений Шрайнер
10:59
Вселенная погибнет из за большого разрыва. Или же простым языком ж...па не треснет)
Орбан хочет, чтобы Украина существовала: самое главное, чтобы у России не было границы с Венгрией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем