Пока никаких решений не было принято

До недавнего времени спутниковая связь интересовала всего несколько компаний в мире, которые предоставляли возможность совершать звонки из практически любого уголка планеты. Терминалы стоили дорого, а пользователями были бизнесмены и энтузиасты, которые много путешествуют по миру. Словом, ниша долго пустовала, пока в неё не пришёл Илон Маск. Бизнесмен не стал скупать уже существующие спутниковые группировки, а вместо этого приступил к выведению в космос сотен, а после и тысяч объектов. Планы у Илона весьма обширны, ведь он намерен заполонить орбиту десятками тысяч спутников, чем привёл в движение конкурентов. Так, какое-то время о планах создать собственную спутниковую группировку сообщили в OneWeb. Представители британской компании заключили контракт с «Роскосмосом», но в итоге отказалась от сотрудничества с РФ. Не сидит на лаврах и Amazon, но пока успехи у американской компании весьма скромные.

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Есть планы создать коммерческую спутниковую группировку и у России, но пока вопросы вызывает Starlink. Всё дело в том, что подобная технология изначально называлась гражданской, но в итоге начала использоваться в военной области, позволяя украинской армии запускать беспилотники по территории России. Пока единого мнения относительно регламента функционирования спутниковой группировки Маска нет, но это не значит, что так будет вечно. Недавно состоялась Всемирная конференции радиосвязи (ВКР-23) в Дубае, где делегация из России выдвинула инициативу о неприемлемости использования спутниковых сетей связи без разрешения национальных регулирующих органов. В качестве докладчика выступила Ольга Мельникова, исполняющая обязанности директора Департамента международной информационной безопасности МИД России. Итогами конференции она поделилась со слушателями съезда «Киберстабильность: подходы, перспективы, вызовы», прошедшего в Москве.

По словам Мельниковой, Россия обеспокоена стремительным расширением спутниковой сети Starlink. Она назвала эту систему «технологией с двойным дном», указав на неприемлемость её использования в качестве военной, когда реальные цели скрываются под маской коммерческой выгоды. В рамках конференции российская сторона настаивает на необходимости получения лицензий от национальных регуляторов для предоставления услуг спутниковой связи на территории каждой страны. Там же было сказано, что деятельность других спутниковых компаний вызывает вопросы. Например, OneWeb так и не получила лицензии в России, а Илон Маск упрямо игнорирует законы многих государств. Он продаёт оборудование по всей планете, а между тем никогда не получал нужных лицензий и фактически нарушает международное право.

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По данным аналитиков, ВКР проходит каждые четыре года, а в следующий раз она состоится в 2027 году. Российская делегация в течение четырёх лет будет изучать указанный вопрос, а после вместе с другими членами международного сообщества сделает попытку обуздать крупные компании в их стремлении игнорировать действующие законы. Каким образом это будет сделано, пока неясно. Эксперты полагают, что глобальная политическая обстановка в 2027 году будет сильно отличаться от той, что наблюдается сегодня, поэтому не исключено, что нужные договорённости будут заключены ранее. Сам Илон не против сотрудничества, но пока Starlink явно находится в заложниках у правительства США. Ещё в 2022 году Маск попробовал прекратить работу своего спутникового интернета на территории Украины, что привело к значительным проблемам. Не так давно в прессе писали о том, что российским средствам РЭБ удалось заблокировать работу Starlink в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Ну а поскольку устройства РЭБ переживают технологический всплеск, то есть все основания ожидать, что отдельные страны начнут блокировать спутниковый поток без участия Илона Маска.