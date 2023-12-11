При этом значительную выгоду получают компании из Южной Кореи

Сегодня даже американские эксперты пришли к выводу, что попытка уничтожения полупроводниковой промышленности Китая привела к совершенно противоположным результатам. Пекин и раньше инвестировал значительные средства в современные технологии, но после вступления в силу американских санкций нарастил объёмы поддержки отечественных компаний на порядок. Поговаривают о фонде объёмом в 1 триллион долларов, который призван финансировать перспективные проекты и создать условия для разработки альтернативных технологий. Ну а поскольку любое действие рождает противодействие, то из Китая уже начали поступать любопытные новости. Например, новый ноутбук Qingyun L540 будет основан на процессоре Kirin 9006C. За создание чипа отвечает Huawei, а сам он выпускается на мощностях местной SMIC по 5-нм технологическому процессу. Можно констатировать, что тайваньская TSMC ушла всего на два шага вперёд, хотя пока неясно, насколько массовым является производство SMIC.

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Как бы там ни было, но эффективность санкций оказала на полупроводниковую промышленность Поднебесной благотворное влияние, а ограничения стали стимулом для роста. Как оказалось, это ещё не всё, ведь немалую прибыль из происходящего извлекли южнокорейские компании. Авторы Tom's Hardware пишут, что торговая война между Китаем и США значительно увеличила прибыль корейцев. Всё дело в том, что ранее полупроводниковые компании из КНР закупали оборудование у ASML. Нидерландская компания добилась значительных успехов и считается крупнейшим, но не единственным поставщиком литографов. Поскольку покупать технику у ASML стало невозможно, то Китай обратил внимание на Южную Корею. Там же удалось наладить сервисное обслуживание уже купленного в Европе оборудования, а потеряли от введения санкций прежде всего Нидерланды. По данным аналитиков DigiTimes и The Elec, корейская Nextin не только не присоединилась к санкциям против Китая, но и увеличила поставки оборудования до 7 миллиардов корейских вон. В пример приводится замена литографов серии Aegis 2, на более современные Aegis 3, обладающие на 30% более высоким разрешением и эффективностью выхода чипов.

Отмечается, что Nextin Aegis обладает функциями оптического контроля качества кремниевых пластин и способна обнаруживать дефекты размером до 15-нм. При этом оборудование способно отлавливать дефекты как в 200-мм кремниевых пластин, так и более распространённых 300-миллиметровых. Говорить о рекордных показателях не приходится, но многие современные электронные устройства требуют микросхемы по гораздо более старым технологическим процессам. В настоящее время Nextin поставляет оборудование на заводы южнокорейской компании SK Hynix, в Китае. Кроме того, продукция этой компании поставляется на завод китайской компании YMTC (Yangtze Memory Technologies) в Ухане, но это только та информация, которая стала достоянием прессы. Ну а YMTC является одним из ведущих игроков на мировом рынке флеш-памяти и с момента своего основания в 2016 году наращивает производство. Недавно компанию YTMC внесли в чёрный список США, что должно было положить конец китайской компании на мировой рынок. Вот только вместо того, чтобы закрыть производство, YTMC получила от правительства значительные инвестиции, что позволило сохранить ключевых сотрудников. Мало того, в какой-то момент местные инженеры и вовсе создали новый тип флеш-памяти, не имеющий аналогов в мире.

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Американские журналисты утверждают, что Nextin выступает одним из основных поставщиков оборудования для SMIC, о которой мы писали выше. В настоящее время эта китайская компания имеет статус одного из крупнейших в мире контрактных производителей микросхем и стремительно развивается. Что любопытно, нидерландская ASML тщательно следит за соблюдением санкций, а в итоге потери несёт именно Европа. Сама же Nextin увеличивает инвестиции в китайский рынок и по разным оценкам вложила уже 200 миллионов долларов в проекты в области высоких технологий для создания передовой производственной базы и научно-исследовательских лабораторий для оборудования инспекционного обнаружения. Очевидно, что как только в США начнут давить на корейскую компанию, то она тут же снизит свою активность, но в настоящее время Nextin зарабатывает, а Китай может себе позволить и дальше совершенствовать технологические процессы, а отставание сокращается. Кстати, США только формально считаются лидером в области полупроводников. На самом деле здесь баллом правят TSMC и Samsung, тогда как янки сегодня могут себе позволить только угрозы и шантаж. Первая располагается на Тайване, а вторая в Южной Корее.