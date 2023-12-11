Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
При этом значительную выгоду получают компании из Южной Кореи

реклама

Сегодня даже американские эксперты пришли к выводу, что попытка уничтожения полупроводниковой промышленности Китая привела к совершенно противоположным результатам. Пекин и раньше инвестировал значительные средства в современные технологии, но после вступления в силу американских санкций нарастил объёмы поддержки отечественных компаний на порядок. Поговаривают о фонде объёмом в 1 триллион долларов, который призван финансировать перспективные проекты и создать условия для разработки альтернативных технологий. Ну а поскольку любое действие рождает противодействие, то из Китая уже начали поступать любопытные новости. Например, новый ноутбук Qingyun L540 будет основан на процессоре Kirin 9006C. За создание чипа отвечает Huawei, а сам он выпускается на мощностях местной SMIC по 5-нм технологическому процессу. Можно констатировать, что тайваньская TSMC ушла всего на два шага вперёд, хотя пока неясно, насколько массовым является производство SMIC. 

реклама

Как бы там ни было, но эффективность санкций оказала на полупроводниковую промышленность Поднебесной благотворное влияние, а ограничения стали стимулом для роста. Как оказалось, это ещё не всё, ведь немалую прибыль из происходящего извлекли южнокорейские компании. Авторы Tom's Hardware пишут, что торговая война между Китаем и США значительно увеличила прибыль корейцев. Всё дело в том, что ранее полупроводниковые компании из КНР закупали оборудование у ASML. Нидерландская компания добилась значительных успехов и считается крупнейшим, но не единственным поставщиком литографов. Поскольку покупать технику у ASML стало невозможно, то Китай обратил внимание на Южную Корею. Там же удалось наладить сервисное обслуживание уже купленного в Европе оборудования, а потеряли от введения санкций прежде всего Нидерланды. По данным аналитиков DigiTimes и The Elec, корейская Nextin не только не присоединилась к санкциям против Китая, но и увеличила поставки оборудования до 7 миллиардов корейских вон. В пример приводится замена литографов серии Aegis 2, на более современные Aegis 3, обладающие на 30% более высоким разрешением и эффективностью выхода чипов. 

Отмечается, что Nextin Aegis обладает функциями оптического контроля качества кремниевых пластин и способна обнаруживать дефекты размером до 15-нм. При этом оборудование способно отлавливать дефекты как в 200-мм кремниевых пластин, так и более распространённых 300-миллиметровых. Говорить о рекордных показателях не приходится, но многие современные электронные устройства требуют микросхемы по гораздо более старым технологическим процессам. В настоящее время Nextin поставляет оборудование на заводы южнокорейской компании SK Hynix, в Китае. Кроме того, продукция этой компании поставляется на завод китайской компании YMTC (Yangtze Memory Technologies) в Ухане, но это только та информация, которая стала достоянием прессы. Ну а YMTC является одним из ведущих игроков на мировом рынке флеш-памяти и с момента своего основания в 2016 году наращивает производство. Недавно компанию YTMC внесли в чёрный список США, что должно было положить конец китайской компании на мировой рынок. Вот только вместо того, чтобы закрыть производство, YTMC получила от правительства значительные инвестиции, что позволило сохранить ключевых сотрудников. Мало того, в какой-то момент местные инженеры и вовсе создали новый тип флеш-памяти, не имеющий аналогов в мире.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Американские журналисты утверждают, что Nextin выступает одним из основных поставщиков оборудования для SMIC, о которой мы писали выше. В настоящее время эта китайская компания имеет статус одного из крупнейших в мире контрактных производителей микросхем и стремительно развивается. Что любопытно, нидерландская ASML тщательно следит за соблюдением санкций, а в итоге потери несёт именно Европа. Сама же Nextin увеличивает инвестиции в китайский рынок и по разным оценкам вложила уже 200 миллионов долларов в проекты в области высоких технологий для создания передовой производственной базы и научно-исследовательских лабораторий для оборудования инспекционного обнаружения. Очевидно, что как только в США начнут давить на корейскую компанию, то она тут же снизит свою активность, но в настоящее время Nextin зарабатывает, а Китай может себе позволить и дальше совершенствовать технологические процессы, а отставание сокращается. Кстати, США только формально считаются лидером в области полупроводников. На самом деле здесь баллом правят TSMC и Samsung, тогда как янки сегодня могут себе позволить только угрозы и шантаж. Первая располагается на Тайване, а вторая в Южной Корее. 

#полупроводники #санкции сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD подала патент на новую технологию чиплетов для будущих поколений видеокарт Radeon
Китайские компании сокращают технологический разрыв с США, но скрывают эту информацию
Китайская SMIC за 1 год перешла от 14-нм к 5-нм нормам – TSMC для этого потребовалось 10 лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
33
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
13
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
5
Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
2
Немецкий военный эксперт высказал предположение, что русские вошли в Авдеевку с нового направления
2
Электрический внедорожник Scout ожидается летом 2024 года
+
Ростех: российский истребитель Су-35С по большинству характеристик соответствует пятому поколению
3
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
10
Ozon и VK – одни из самых убыточных предприятий в России, по мнению «Форбс»
25
Никита Михалков защищает сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
3
В России освоили технику воздушного минирования и успешно блокируют украинские позиции FPV-дронами
3
В России появилась версия "Герани" с реактивным двигателем и скоростью до 600 км/ч
12
Российские спецслужбы получали доступ к тысячам видеокамер на Украине
5
10 декабря вручили Нобелевскую премию по физике «за создание аттосекундных лазеров»
3
За 10 декабря российские военные сумели захватить обширные территории районе Соледара и Артёмовска
1
Новая технология записи, использующая алмазы, позволяет хранить 25 Гб на квадратный дюйм
2
Германия строит новые фрегаты, каких не было со времен Второй мировой войны
2
Цена на лучший процессор для игр, Ryzen 7 7800X3D, упала до $339 — на 42% дешевле 14900K и быстрее
12
Американский журналист предложил японцам разрабатывать свое ядерное оружие
1
Стримерша Amouranth хочет превзойти Билла Гейтса по площади принадлежащей земли
4

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
160
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
100
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
23
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
8
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
2
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
13
Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
6
В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить
+
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
5

Сейчас обсуждают

Михаил Шмыров
19:29
Это для чего? Для новых игрулек? Или для работы с графикой?
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Даниил Лавкрафт
19:28
Хотя если вентилятор начал трещать на всю комнату - то он явно на ладан дышит. Отсюда перегрев, а следовательно и троттлинг с падением производительности. Ну или экстренный отруб питания если совсем д...
Немецкий энтузиаст на деле оценил возможности китайских кулеров для SSD
Марат Жайпас
19:25
Как всегда бла бла, нет доказательств. Ну покажите захваченную технику.
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
Артём Николаев
19:02
24 вдвое больше, чем чего-то добившихся на Родине.
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Pavel Aleksandrovich
19:02
Статистику сюда
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
europhase
18:58
К сожалению руки дошли только в конце 22 года, хотя серию Far Cry люблю, в 3 и 4 части по 170+ часов наиграл. Что хотелось бы сказать - часть отличная, как и в целом игровая механика, которая сильно о...
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
Voodoo People
18:57
Рейтинг 2024 года? Чудик, очнись, на дворе только 2023...
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Артём Николаев
18:55
Люди с самым лучшим в мире образованием устроили беспредел 90х, банки с водой перед телевизором заряжали и несли деньги в финансовые пирамиды.
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Артём Николаев
18:53
А это так всегда. Это "Россия" изобрела электромобиль, цветную фотографию, велосипед, телеграф, лампу накаливания, самолёт, вертолёт, лазер и всё остальное. Это правда всё сгнило в состоянии чертежей ...
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
c2h5oh
18:52
Покоцанный, ты ещё и консольщик, консусуля соплюля... пизьдюля... сосуля....
Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем