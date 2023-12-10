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Bublik1
Китайская SMIC за 1 год перешла от 14-нм к 5-нм нормам – TSMC для этого потребовалось 10 лет
Без помощи Huawei в этом деле не обошлось

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Несколько дней назад стало известно о старте продаж ноутбука Qingyun L540. Устройство создано китайской Huawei и будет доступно на местном рынке. При этом лэптоп не представляет собой ничего интересного, поскольку основан на процессоре Kirin 9006C и имеет посредственные характеристики. Он относится к классу энергоэффективных и стоит достаточно дорого. Внутри установлена китайская операционная система, а в целом указанный анонс мог бы пройти незамеченным, если бы не одна деталь.

Всё дело в том, что Kirin 9006C основан на 5-нм технологическом процессе, а TSMC и Samsung не имеют отношения к его выпуску. Обе компании получили строгие указания от дядюшки Сэма, поэтому остановили выпуск процессоров для Huawei. Вот и получается, что взять такой процессор китайцам было негде, а рассчитывать на скудные складские запасы не приходится. Пошли слухи о том, что за производство отвечает местная SMIC, а эксперты Tom’s Hardware уверены в том, что Китай освоил сверхтонкий 5-нм техпроцесс самостоятельно.

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На официальном сайте Huawei сказано, что Kirin 9006C основан на 4 ядрах Cortex A77 и имеет столько же ядер А55. Первые отвечают за скоростные показатели, тогда как вторые позволяют поддерживать энергоэффективность на высоком уровне за счёт низких тактовых частот. Китайская компания умалчивает о том, кто и каким образом выпускает такие чипы, но эксперты внимательно изучили все возможности и не сомневаются, что SMIC совершила гигантский прорыв. В Tom’s Hardware признали, что санкционное давление со стороны США оказывает негативное влияние на IT-индустрию Китая. Особенно это заметно в области высокотехнологичных процессоров, в результате чего Huawei потеряла возможность выпускать чипы серии Kirin на мощностях TSMC и Samsung. Тайвань и Южная Корея отказали китайской компании, ссылаясь на решения американского правительства, а в итоге HiSilicon (подразделение Huawei) вылетела из списка пяти крупнейших разработчиков ARM-процессоров. 

Одновременно с этим SMIC было запрещено закупать современное литографическое оборудование для производства чипов, что сильно усложнило разработку новых технологических процессоров. Похоже, ставка американских властей не сыграла, поскольку ещё этим летом стало известно о покорении 7-нм технологических норм. Тогда началось массовое производство процессоров, предназначенных для смартфонов Huawei. Что любопытно, в сентябре 2022 года SMIC объявила о переходе на 14-нм техпроцесс, а значит скачок от 14-нм норм до 5 нанометров занял у китайской компании чуть больше года. Если сравнивать с другими компаниями, то это действительно революционный прорыв, поскольку Intel до сих пор использует в массовом производстве 10-нм технологический процесс, тогда как у TSMC переход с 14-нм на 5-нм занял 10 лет. Эксперты не готовы сказать, каким образом SMIC удалось достичь производства 5-нанометровых продуктов. По мнению аналитиков The Elec, всё довольно просто. Дело в том, что уже какое-то время у SMIC нет доступа к современному литографическому оборудованию с экстремальным ультрафиолетом (EUV). Это действительно серьёзное ограничение, но не критическое, поскольку китайская компания способна закупать литографы, работающие по технологии глубокого ультрафиолета (DUV). 

Напомним, DUV – это более старая технология по сравнению с EUV, но она все ещё актуальна. Теоретически использование подобного оборудования приводит к некоторым ограничениям. Например, это может привести к потерям годных чипов при производстве, а значит конечный продукт будет немного дороже. Не исключено, что это окажет влияние и на технические характеристики, но в данном случае проверить подобные утверждения не представляется возможным. TSMC перешла на 5-нанометровый техпроцесс во втором квартале 2020 года, тогда же были введены ограничения в сторону Huawei. В результате тайваньская компания всё же выпустила партию Kirin 9000, но так и не перешла к массовому производству. Таким образом процессор Kirin 9006C представляет собой модифицированную версию Kirin 9000, а ключевые отличия заключаются в наличии встроенного 5G-модема. Кроме того, оригинальная версия была создана для работы в смартфонах и планшетах, тогда как Kirin 9006C будет работать именно в ноутбуках.

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В Tom’s Hardware отмечают, что есть все основания полагать, что SMIC вышла на массовое производство, а Huawei сможет реализовать миллионы лэптопов Qingyun L540.

#полупроводники #tsmc #huawei #smic
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