Стоить такая видеокарта будет всего $180

Прежде чем переходить к изложению основного материала, стоит понимать логику NVIDIA. Пикантность ситуации в том, что уже два поколения подряд компания топчется на месте в среднем игровом сегменте. Давайте перейдём к примерам. Итак, сегодня на рынке есть суперпопулярная видеокарта GeForce RTX 3060. Она расходится как горячие пирожки и во многих странах стоит дешевле $300. Такая видеокарта тянет все игры на максимальных настройках графики в разрешении 1080р и кажется многим отличным выбором. Вот только проблема в том, что на этот раз жизненный цикл подобного устройства будет совсем небольшим. Если вернуться немного назад, то можно вспомнить о существовании GeForce RTX 2060 Super, которая вышла в далёком 2019 году и по своим скоростным характеристикам примерно соответствует GeForce RTX 3060. Это значит, что за $400 в 2019 году вы могли получить то, что сегодня нам предлагают в лучшем случае за $300. В России дороже, но для нашего материала это не так важно.

реклама

Так вот, GeForce RTX 3060 была лишь бледной тенью того, чего ожидали геймеры, а GeForce RTX 4060, которая появилась на свет относительно недавно, и вовсе оказалась шагом назад. Так, эта видеокарта имеет не 12 Гб видеопамяти, а всего 8 Гб. Кроме того, она ещё и вместо 192-битной шины использует 128-битную, а значит имеет низкую пропускную способность памяти. Но дело даже не в этом, ведь новая GeForce RTX 4060 всего на 10% быстрее GeForce RTX 3060. Кстати, такой прирост увидели только эксперты тестовых лабораторий, ведь для того, чтобы новинка показала хоть какой-то прирост по сравнению с прошлым поколением, потребуется процессор за $600. Продажи GeForce RTX 4060 идут медленно, а между тем на складах стали скапливаться чипы, которые не прошли контроль качества. Обычно подобные графические процессоры используют для создания бюджетных и среднебюджетных видеокарт, но в данном случае все места заняты, ведь есть ещё GeForce RTX 3050, которая не даёт руководству NVIDIA спать по ночам. Совсем убрать с рынка такую видеокарту пока не решаются, поскольку она приносит деньги и в целом стоит в производстве дёшево, поэтому было принято решение слегка урезать её скорость.

Ясно, что делается всё во благо конечных пользователей (нас с вами), но на деле речь о попытке расчистись место для GeForce RTX 4050. Как вы уже поняли, GeForce RTX 3050 выглядит слишком хорошо, а особенно раздражает 8 Гб видеопамяти, ведь столько есть у более дорогих новинок. Судя по всему, Дженсен Хуанг уже нашёл простое решение проблемы. Так, само графическое ядро останется без изменений, а вот количество памяти снизят до 6 Гб и поставят 96-битную шину, что приведёт к снижению пропускной способности видеопамяти до 168 Гб/с. Ну а поскольку у видеокарты должно быть что-то привлекательное, то в качестве бонуса все эти манипуляции приведут к тому, что GeForce RTX 3050 не будет нуждаться в дополнительном разъёме питания. Так, её можно будет подключать напрямую в разъём на материнской плате, что и обеспечит достаточно энергии для работы видеокарты. Теплопакет снизится до 75 Вт, а такое решение будет интересно владельцам утльтрабюджетных систем. Не исключено появление нескольких серий без использования движущихся элементов охлаждения, что точно заинтересует владельцев компьютеров с музыкальным слухом.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Одним словом, места для манёвра у маркетологов достаточно, тогда как NVIDIA сможет выпустить GeForce RTX 4050, которая найдёт своё место в линейке. Насколько медленной окажется обновлённая GeForce RTX 3050, пока сложно предсказать. Видеокарта и без того не самая быстрая, а указанные выше манипуляции точно не пойдут ей на пользу. Ну и порадовать потенциальных покупателей сможет цена, ведь теперь за GeForce RTX 3050 будут просить всего $180. Ещё несколько поколений назад NVIDIA оценивала подобные подделки не дороже $130, но сегодня всё круто поменялось, а аппетиты Дженсену Хуанга растут. Покупать или нет урезанную GeForce RTX 3050 – это уже дело выбора каждого геймера. В конце концов, для многих небольшая экономия равносильно весомому поводу взять видеокарту в 2 раза медленнее, чем активно пользуются производители подобных решений.