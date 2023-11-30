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Bublik1
Илона Маска обвинили в уничтожении ионосферы Земли – ракета Falcon 9 прожигает атмосферные пустоты
Количество запусков ракет со стороны SpaceX продолжит увеличиваться

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Количество запусков российских космических ракет можно считать стабильным, поскольку вот уже несколько лет цифра не увеличивается. Например, в 2019 году удалось вывести 22 ракеты, в 2020 – 15, в 2021 – 24, а в 2022 году снова 22. На конец ноября осуществлено 15 запусков, но ещё 5-6 состоятся в декабре. При этом Роскосмос полностью перешёл на отечественные заказы, что позволило сосредоточиться на нуждах Министерства обороны и других государственных ведомств. Ну а пока в России царит такая стабильность, остальные игроки активно развивают космический потенциал. Уже давно вперёд вырвался Китай, а за последние годы невероятные успехи демонстрируют США. Как выяснилось, только ракеты Илона Маска совершили почти 90 запусков в текущем году. 

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Такое количество можно смело назвать рекордным, а сам глава SpaceX рассказывает о ещё более амбициозных планах. На орбите находится больше 4500 рабочих спутников, которые доставляют в миллионы домохозяйств высокоскоростной интернет. При этом они сильно напрягают учёных, поскольку мешают наблюдать за звёздным небом. Сам Илон неоднократно заявлял о том, что перейдёт на использование специального отражающего покрытия, но проблема не только остаётся, но и растёт. Похоже, вред от программы SpaceX намного больше, чем предполагалось. Сообщается, что двигатели Falcon 9 оказывают негативное воздействие на ионосферу Земли. После отправки груза в космос ракета использует двигатели Merline для коррекции и снижения скорости при возвращении на землю или приземлении в море. Точно также себя ведёт и вторая ступень ракеты. В ней есть собственные двигатели, позволяющие приземлиться в заданную область. Учёные утверждают, что двигатели создают отверстия в ионосфере, представляющей собой область заряженного газа. Пробоин от ракет Илона Маска становится всё больше, а со временем они начинают излучать красный свет и негативно влияют на изучение космоса. 

Напомним, Falcon 9 представляет собой достаточно необычную ракету, поскольку не только принадлежит к многоразовым, но и обладает средней грузоподъёмностью. Первая ступень ракеты чаще всего успешно приземляется на Землю, а вторая не подлежит восстановлению. После завершения миссии вторая ступень Falcon 9, доставив полезную нагрузку, запускает вакуумный двигатель Merlin для снижения высоты и последующего сжигания в атмосфере. Иногда это происходит через несколько дней, а бывает и так, что сжигание затягивается на недели. Ионосфера начинается на высоте 60 километров от поверхности Земли и простирается до 300 километров вверх. Это одна из самых больших областей атмосферы, за которой следует лишь один дополнительный слой перед началом космического пространства. Внутри ионосферы находятся несколько ионизированных слоёв, где заряженные частицы получают энергию и уязвимы для солнечного излучения. Это излучение также благоприятно воздействует на радиоволны, способствуя их распространению по поврехности Земли. 

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По словам Стивена Хаммела из Остинской лаборатории Техасского университета, вторая ступень Falcon 9 создаёт так называемые дыры в ионосфере. В результате запуска ракеты происходит разрядка частиц в ионосфере, чего не делает ни одна другая ракета. Ну а во время спуска двигатели второй ступени наносят непоправимый урон. Причина в том, что выпускные газы двигателя Merlin по большей части состоят из водяного пара, углекислого газа и угарного газа. По мнению Хаммела, поскольку запуск двигателей второй ступени Falcon 9 происходит именно в ионосфере, это приводит к образованию больших отверстий из-за низкой общей плотности атмосферы. В настоящее время исследования относительно влияния пустот в ионосфере на науку и возможности радиопередачи данных не проводились. И всё же исследователь крайне обеспокоен из-за роста числа подобных отверстий, поскольку запуски ракет SpaceX продолжаются. Ну а пока одни учёные бьют тревогу, другие пытаются извлечь пользу из происходящего. Оказывается, всё это позволяет изучать деионизацию ионосферы. Это интересное явление, наблюдать которое ранее можно было крайне редко. Сегодня же Илон Маск предоставляют такую возможность исследователям каждую неделю или даже чаще. 

#илон маск #космос #falcon 9
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