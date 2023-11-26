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Сегодня США обладают мощнейшей спутниковой группировкой, обеспечивающей слежку за практически любыми объектами на территории нашей планеты. При этом возможности орбитальной группировки постоянно увеличиваются, а янки позволяют себе не только усиливать сигнал для военных, но и активно выводят в космос коммерческие спутники. Один только Илон Маск намерен довести свою группировку Starlink до 12 тысяч управляемых объектов, тогда как в настоящее время на орбите находится чуть больше 4500 полностью работающих спутников. Но это лишь начало, ведь эра спутникового интернета всё ещё не наступила. На этом фоне Россия потерялась и явно уступает американцам как в количественном, так и качественном планах.
Похоже, какое-то время назад было решено сократить разрыв. Существует государственная программа, согласно которой ожидается появление полноценного спутникового интернета по всей территории России до конца текущего десятилетия. Первоначально сеть создаётся для военных целей, а после её расширят и для гражданских.
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Пока же решается вопрос повышения контроля над наземными объектами, что позволяет усилить эффективность планирования операций в СВО в Минобороны РФ. На самом деле пуски ракет решают не только эту проблему, но специалисты говорят, что за последние полгода изменения в контроле над передвижениями противника стали заметны, а значит эффективность военных спутниковых систем повышается. Согласно статистическим данным, за неполные 11 месяцев текущего года РФ запустила 15 ракет. Все пуски были успешными, а в целом программа предполагает запуск еще 5 ракет до конца года. Что ж, вчера с космодрома «Плесецк» в Архангельской области был произведён успешный старт, о чём сообщила пресс-служба Министерства обороны. Немного подробностей о самом спутнике вы найдёте ниже, а сейчас давайте разберём странную информацию, появившуюся в американской прессе. Там утверждают, что российские спутники, запущенные в 2023 году, ведут себя по принципу матрёшки.
Такой вывод был сделан после наблюдений за российским спутником военного назначения «Космос-2570», запущенным 27 октября. Отмечается, что уже 30 октября от него отделился объект, который в свою очередь 23 ноября разделился ещё надвое. При этом американские журналисты уверяют, что это не первый такой случай. Назначение подобных объектов в прессе США понять не могут, но пишут, что военные эксперты сильно озабочены подобными сюрпризами русских. Оказывается, разделившиеся объекты крайне сложно потом обнаружить, а значит они представляют опасность для американских космических аппаратов.
Похоже, указанных выше экспертов не беспокоят тысячи небольших спутников Starlink, многие из которых могут превратиться в космический мусор в ближайшее десятилетие. Мало того, около 300 таких объектов уже не контролируются, а количество сбоев будет расти. При этом российские специалисты утверждают, что существует международная карта спутников в реальном времени. Все страны, осуществляющие запуски, указывают траектории полёта своих спутников, а мониторинговое агентство отслеживает также космический мусор и другие вышедшие из-под контроля объекты. Есть все основания предполагать, что американским журналистам больше нечем заняться, ведь в данном случае русская спутниковая матрёшка точно никому не мешает.
Что до недавнего пуска, то важное событие произошло вечером в субботу 25 ноября 2023 года. Согласно официальным данным, космические войска Воздушно-космических сил России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником. Запуск ракеты прошёл успешно с государственного космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Тип и назначение спутника не указываются, но он создан для военных целей, и принадлежит Министерству обороны РФ. Операция прошла без сбоев, а все системы работают согласно штатному расписанию. На момент написания данного материала, спутник военного назначения был успешно перемещён на заранее запланированную орбиту и начал функционировать под наблюдением средств наземного контроля. Важно отметить, что связь с аппаратом установлена и все его системы работают в нормальном режиме. Будет ли новый спутник разделяться по принципу матрёшки, нам неизвестно.