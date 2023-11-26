Оказывается, после вывода на орбиту российские военные спутники разделяются по принципу матрёшки

Сегодня США обладают мощнейшей спутниковой группировкой, обеспечивающей слежку за практически любыми объектами на территории нашей планеты. При этом возможности орбитальной группировки постоянно увеличиваются, а янки позволяют себе не только усиливать сигнал для военных, но и активно выводят в космос коммерческие спутники. Один только Илон Маск намерен довести свою группировку Starlink до 12 тысяч управляемых объектов, тогда как в настоящее время на орбите находится чуть больше 4500 полностью работающих спутников. Но это лишь начало, ведь эра спутникового интернета всё ещё не наступила. На этом фоне Россия потерялась и явно уступает американцам как в количественном, так и качественном планах.

Похоже, какое-то время назад было решено сократить разрыв. Существует государственная программа, согласно которой ожидается появление полноценного спутникового интернета по всей территории России до конца текущего десятилетия. Первоначально сеть создаётся для военных целей, а после её расширят и для гражданских.

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Пока же решается вопрос повышения контроля над наземными объектами, что позволяет усилить эффективность планирования операций в СВО в Минобороны РФ. На самом деле пуски ракет решают не только эту проблему, но специалисты говорят, что за последние полгода изменения в контроле над передвижениями противника стали заметны, а значит эффективность военных спутниковых систем повышается. Согласно статистическим данным, за неполные 11 месяцев текущего года РФ запустила 15 ракет. Все пуски были успешными, а в целом программа предполагает запуск еще 5 ракет до конца года. Что ж, вчера с космодрома «Плесецк» в Архангельской области был произведён успешный старт, о чём сообщила пресс-служба Министерства обороны. Немного подробностей о самом спутнике вы найдёте ниже, а сейчас давайте разберём странную информацию, появившуюся в американской прессе. Там утверждают, что российские спутники, запущенные в 2023 году, ведут себя по принципу матрёшки.

Такой вывод был сделан после наблюдений за российским спутником военного назначения «Космос-2570», запущенным 27 октября. Отмечается, что уже 30 октября от него отделился объект, который в свою очередь 23 ноября разделился ещё надвое. При этом американские журналисты уверяют, что это не первый такой случай. Назначение подобных объектов в прессе США понять не могут, но пишут, что военные эксперты сильно озабочены подобными сюрпризами русских. Оказывается, разделившиеся объекты крайне сложно потом обнаружить, а значит они представляют опасность для американских космических аппаратов.

Похоже, указанных выше экспертов не беспокоят тысячи небольших спутников Starlink, многие из которых могут превратиться в космический мусор в ближайшее десятилетие. Мало того, около 300 таких объектов уже не контролируются, а количество сбоев будет расти. При этом российские специалисты утверждают, что существует международная карта спутников в реальном времени. Все страны, осуществляющие запуски, указывают траектории полёта своих спутников, а мониторинговое агентство отслеживает также космический мусор и другие вышедшие из-под контроля объекты. Есть все основания предполагать, что американским журналистам больше нечем заняться, ведь в данном случае русская спутниковая матрёшка точно никому не мешает.

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Что до недавнего пуска, то важное событие произошло вечером в субботу 25 ноября 2023 года. Согласно официальным данным, космические войска Воздушно-космических сил России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником. Запуск ракеты прошёл успешно с государственного космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Тип и назначение спутника не указываются, но он создан для военных целей, и принадлежит Министерству обороны РФ. Операция прошла без сбоев, а все системы работают согласно штатному расписанию. На момент написания данного материала, спутник военного назначения был успешно перемещён на заранее запланированную орбиту и начал функционировать под наблюдением средств наземного контроля. Важно отметить, что связь с аппаратом установлена и все его системы работают в нормальном режиме. Будет ли новый спутник разделяться по принципу матрёшки, нам неизвестно.