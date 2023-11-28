Пока удалённая работа разрешена в Армении, Казахстане и Беларуси

До пандемии практика удалённой работы не была широко распространена, а в результате только небольшое количество компаний было согласно на то, чтобы сотрудники выполняли все поставленные задачи в уютном кресле в своём доме. Коронавирус привёл к значительным изменениям, а в результате миллионы людей по всему миру бросились скупать компьютеры и переходить на удалённый график. Ещё в начале 2023 года сообщалось, что многие компании по всему миру хотят вернуть сотрудников в офисы, а изменения были заметны даже в России. Похоже, санкции оказали некоторый эффект на подход работодателей к удалённой работе, поскольку в «Тинькофф» решили ввести новые правила.

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Российские журналисты сообщают, что с 1 января 2024 года некоторых сотрудников компании ждут неприятные сюрпризы. Так, если человек проживает на территории РФ, то проблем не возникнет, а вот те, кто выехал за пределы страны и продолжает работать удалённо, вынуждены будут хорошенько задуматься о своём будущем. В первую очередь это ограничит возможности тех, кто уехал из России за последние несколько лет, но продолжает трудиться в «Тинькофф», принося налоговые поступления в бюджет страны. Из нового правила банка исключаются лишь три страны: Армению, Беларусь и Казахстан. Это значит, что граждане России, находящиеся на территории указанных государств, и жители этих стран временно смогут продолжать работать в «Тинькофф». Скорее всего, в будущем список будет расширен, но пока исключение позволяет многим гражданам РФ не потерять работу.

Эксперты полагают, что главной причиной включения в список разрешённых стран Армении, Беларуси и Казахстана стало расположение там центров разработки «Тинькофф». Ну а работать в странах, где отсутствуют центры разработки банка, будет запрещено. По информации журналистов, в «Тинькофф» при принятии указанного выше решения руководствовались двумя основными аспектами. Во-первых, наличием банка в перечнях системно значимых организаций и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это вынуждает банк соблюдать требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) ограничивать доступ к своей информационной системе. Кроме того, «Тинькофф» обращает внимание на безопасность данных. Представители компании уверяют, что в условиях повышенного риска кибератак нужно быть готовыми предотвратить любые утечки конфиденциальной информации. Особенно это актуально для сотрудников, проживающих за пределами России и находящихся вне правового поля страны.

Что примечательно, новые правила окажутся настолько суровыми, что коснутся даже частных выездов. Так, когда действующий сотрудник «Тинькофф» выедет за пределы России, увозя в багаже ноутбук со своим аккаунтом, то доступ к информационной системе ему могут временно заблокировать. При этом представитель «Тинькофф» не уточнил, будет ли ограничение снято после возвращения сотрудника в Россию. Предупреждение о предстоящих изменениях в политике компании уже получили сотрудники «Тинькофф», проживающие за пределами России, Армении, Беларуси и Казахстана. До работников была доведена информация, что им придётся сменить страну проживания, либо уволится. Существует вероятность, что штат банка в ближайшем будущем будет существенно сокращён. Знакомые с проблемой эксперты утверждают, что некоторые сотрудники уже начали искать новое место работы. Представители «Тинькофф» подтвердили, что удалённая работа в банке по-прежнему возможна. Вот только с 1 января сотрудникам необходимо отдельно согласовывать этот вопрос с руководством, даже если они планируют работать во время отпуска.

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Вообще, «Тинькофф» не стал первым российским банком, который ограничил возможности удалённой работы. Этот тренд начался зимой 2023 года с законопроекта, который обязывает IT-специалистов, работающих удалённо для российских компаний, связанных с КИИ, вернуться в Россию или потерять работу. Через несколько недель аналогичное решение принял холдинг VK (Mail.ru Group). Позднее в этой компании заявили, что удалённая работа для сотрудников в его штате больше не предусмотрена, а все работники должны вернуться в офис или уволится. Что примечательно, ранее в «Тинькофф» рассказывали о дефиците IT-специалистов, но теперь увольняют ценных сотрудников. Эксперты напоминают, что среди тех, кто покинул Россию после 24 февраля 2022 года, значительная часть представлена именно IT-специалистами. Их отъезд из страны начался весной 2022 года, а некоторые иностранные компании, покидая российский рынок, увозили с собой сотрудников своих российских филиалов. Точные данные о количестве российских IT-специалистов, покинувших страну после 21 сентября 2022 года, отсутствуют. В декабре 2022 года министр связи Максут Шадаев заявил, что около 100 тысяч IT-специалистов, что составляет около 10% от общего числа работников отрасли, покинули Россию. А в августе 2023 года он отметил, что в России не хватает от 500 до 700 тысяч квалифицированных IT-специалистов.