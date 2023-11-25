Считается, что это снизит боевой потенциал украинской армии и будет препятствовать переброске резервов под Авдеевку

Международные аналитики сходятся во мнении, что одним из главных препятствий на пути украинского контрнаступления стали обширные минные поля. Как оказалось, российская армия подготовилась к удару, а эшелонированная оборона тянется на сотни километров. Пройти такие заграждения крайне трудно, что сопряжено с потерей военной техники и личного состава. Но если рано или поздно расположения действующих минных полей всё же удаётся нанести на карту, то в Пентагоне явно не ожидали, что армия РФ умеет ставить так называемые дистанционные минные поля. В данном случае речь идёт о системе «Земледелие», которая способна забрасывать мины даже в тыл украинской группировке. Американские эксперты не раз указывали на опасность существующей в России технологии, ну а украинское командование в очередной раз столкнулось с последствиями игнорирования боевой обстановки.

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Как стало известно, ВС России активно применяют систему «Земледелие» под Авдеевкой. Делается это для того, чтобы ограничить возможности для переброски украинских подразделений, ослабив группировку и увеличив потери в технике и живой силе. Военкоры пишут, что в рамках операций на Авдеевском направлении главной целью российской армии является не только штурм украинских позиций в городе и окрестностях, но и препятствование передислокации резервов ВСУ. Артиллерия не всегда справляется с быстрой перегруппировкой, а авиация не может брать на себя все задачи. Ну а где не успевают другие, справится система дистанционного минирования. В результате уже сегодня у украинской стороны фиксируются сложности с переброской подкреплений на Авдеевском направлении. Это приводит к серьёзным проблемам, поскольку потери в технике и живой силе возрастают из-за появления минных полей там, где ранее местность считалась безопасной.

Напомним, система «Земледелие» способна выстреливать реактивные снаряды для установки мин на определённых участках, находящихся на расстоянии от 5 до 15 километров от места размещения пусковой установки. При этом системы минирования могут создавать полноценные моля, оставляя проходы для своих войск на основе электронной карты. Из опубликованных видеоматериалов с Авдеевского направления видно, как система «Земледелие» выпускает реактивные снаряды в направлении возможных маршрутов передвижения украинских подразделений. Военкоры пока не готовы сказать, сколько продлится операция по уничтожению гарнизона в Авдеевке. Армия РФ уже предпринимала попытку штурма в 2022 году, но не добилась успеха. В настоящее время российские силы двигаются неспешно, активно используя артиллерию и авиация для подавления очагов сопротивления. Очевидно, что минные поля позволят усложнить положение ВСУ. В настоящее время под контролем украинской армии есть полноценная дорога, которая идёт от села Орловка. Считается, что благодаря дистанционному минированию местность может стать непроходимой, а подвоз резервов и боеприпасов встанет на паузу.

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