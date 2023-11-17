Спрос на продукцию отечественной компании превысил самые оптимистичные ожидания

Ровно десять дней назад в магазине «Всёсмарт» в торговом центре «Афимолл Сити» в Москве был открыт новый стенд с устройствами российского производителя Fplus. Если вы не в курсе, то речь идёт о разработчике отечественной операционной системы «Аврора». В настоящее время представлены только два продукта: планшет Life Tab Plus и защищённый смартфон R570E. Оба устройства получили базовый пакет отечественного программного обеспечения, включающий антивирус Dr.Web и офисное приложение «МойОфис Документы». Стоимость первой партии была определена следующим образом: за планшет Life Tab Plus просят 16 990 рублей, ну а смартфон R570E оценили в 14 990 рублей.

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Важно учитывать, что купить одно из устройств может любой желающий, тогда как ранее подобные гаджеты были доступны только ограниченному кругу лиц. Так, российская операционная система предлагалась для работников госсектора и крупных компаний, ну а в настоящее время с ней могут познакомиться все желающие, а также энтузиасты, которые обязательно захотят её протестировать или изучить в реальных условиях. При этом не стоит забывать, что речь идёт об обычном смартфоне и планшете. Очевидно, что они имеют ограниченный функционал, но в целом способны выполнять свои прямые задачи: звонки, сёрфинг в интернете и многое другое. Первоначально предполагалось, что спрос на устройства будет минимальным, но сегодня стало известно, что интерес покупателей оказался намного выше самых оптимистичных прогнозов.

С момента начала розничных продаж смартфонов на ОС «Аврора» прошло 10 дней, за это время было продано 367 устройств на общую сумму 6.1 миллиона рублей. Информацию подтвердили в холдинге Fplus, владеющем магазинами «Всёсмарт». Отмечается, что удалось реализовать 308 смартфонов на сумму 4.9 миллиона рублей и 61 планшет, за который выручили 1.2 миллиона рублей. Что примечательно 78% клиентов предпочли не являться в магазин, а сделать заказ по интернету. Согласно озвученным данным, покупателями стали частные лица, которые сделали осознанный выбор в пользу изучения новой операционной системы, работы или использования устройств по прямому назначению. Как вы уже поняли, это официальное сообщение производителя. Достаточно сложно понять, что значит осознанный выбор, и кто эти счастливчики, которые будут изучать новую операционную систему и использовать смартфоны по прямому назначению.

Напомним, операционная система «Аврора» появилась на устройствах Fplus в конце 2022 года. Специалисты компании уверяют, что внутри нет значительных ошибок, оказывающих какое-либо негативное влияние на стабильность работы и надёжность аппаратной части. Все предустановленные приложения работают в штатном режиме, а значит волноваться не о чём. Уточняется что оба продукта предназначены для работы в различных условиях и получили класс защиты от внешних воздействий, соответствующий стандарту IP68. Оказывается, компания Fplus получил всего 1000 лицензий на производство соответствующего количества смартфонов и планшетов. Цена пакета была символической, а туда входила предустановленная «Автора» и указанные выше программы плюс Telegram-клиент Tavro. Первоначально «Всёсмарт» надеялся реализовать такое количество устройств к Новому году. Мы уже писали, что спрос превысил ожидания, поэтому считается, что смартфоны и планшеты закончатся гораздо раньше.

Ну и будет нелишним напомнить, о возможности внешнего централизованного управления мобильными устройствами из «Аврора Центра», что считается одной из главных особенностей «Авроры». Этим функционалом обладают организации, предоставляющие своим сотрудникам устройства (в пример можно привести «Почту России»). Даже смартфон или планшет, купленный для личного использования, модно подключить к корпоративному «Аврора Центру», активировав соответствующее приложение, с согласия работодателя. Ну или можно оставить всё как есть, в этом случае внешнего контроля за данными не будет.

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