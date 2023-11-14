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Bublik1
В правительстве РФ задумались о "приземлении" разработчиков и издателей иностранных онлайн-игр
Планируется создать единый реестр, заставив студии размещать игровые серверы на территории России

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В последнее время Запад всё чаще использует технологии как оружие, пользуясь тем, что многие ключевые структуры располагаются именно в Европе и США. Например, буквально сегодня мы обсуждали блокировку российских сайтов в доменной зоне .aero, но проблема носит системный характер. Очевидно, что США будут использовать все средства для достижения собственных целей, оказывая давление на бизнес по всему миру. Кто-то продолжает работать в России, тогда как другие предпочитают не сердить сонного Джо. Именно поэтому из РФ ушла Binance, считая потери на международном рынке куда более серьёзными, чем передачу бизнеса российскому подразделению. Но если производителей процессоров и видеокарт ещё можно понять, то с игровыми студиями и вовсе всё сложно. Никто не оказывал на этих ребят давление, а в итоге многие самостоятельно оказались от российских геймеров, потеряв значительные суммы. При этом созданы значительные трудности для тех, кто всё же захочет купить новинку через игровой магазин, но есть ещё бизнес онлайн-игр. 

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Российские эксперты полагают, что в данном сегменте оседают значительные суммы, а всё это несёт потенциальные риски и требует выработки своевременных решений. Ещё в прошлом месяце ходили слухи о том, что правительство заинтересовано в так называемом «приземлении» иностранных студий, предоставляющих в России свои услуги. Похоже, решение уже принято, поскольку журналисты узнали о том, что в центре координации правительства РФ прошла закрытая встреча представителей госслужбы и игровой индустрии. Разговор шёл о перспективах переноса серверов иностранных компаний, занимающихся онлайн-играми, на территорию России, а также о создании регулирующего органа для этого. Встреча была организована по инициативе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В беседе участвовали представители Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Роскомнадзор, Федеральная налоговая служба и Министерство экономики. Со стороны игровых студий присутствовали представители компаний 1С, Lesta Games, VK Play, а также «Развития видеоигровой индустрии» (РВИ). Увы, но зарубежные компании, которые также имеют на территории России миллионы преданных фанатов, пригласить забыли (или никто не пришёл).

В беседе с игровыми студиями подчёркивалось, что основная задача встречи заключалась в обмене мнениями между представителями индустрии игр и регуляторам. Оказывается, сегодня ведётся поиск наиболее эффективного решения, которое будет устраивать все стороны, ну а Министерство цифрового развития собирается создать рабочую группу, в которую войдут представители отечественных разработчиков видеоигр. Экспертам предстоит определить ключевые понятия для отрасли и дать чёткие определения онлайн-казино и компьютерных игр по подписке или распространяемых по принципу Free-to-play. Отдельно отмечается, что данная инициатива принадлежит Умару Кремлеву. Ещё в октябре в рамках заседания Совета по физической культуре и спорту он заявил, что требуется перенести все работающие сервера в зону российского домена .ru. По словам Кремлева, абсолютно все серверы должны находиться на территории России. Такой подход принесёт пользу отечественному ИТ-сектору, при этом игровые студии должны позаботиться от том, чтобы их офисы также располагались на территории России. Напомним, Умар Кремлев ответственен за контроль за игорным бизнесом в России и намерен добиться введения строгих правил существования игровой компьютерной индустрии. 

Аналитики Российской ассоциации электронных коммуникаций отмечают, что российский рынок онлайн-игр в 2022 году просел на 80% если сравнивать с 2021 годом. Кремлев заявил, что сегодня сектором онлайн игр занимаются только иностранные компании, а значит нужно задумываться о построении отечественного бизнеса. Отмечается, что оборот онлайн-игр в год достигает 5 миллиардов рублей, а все деньги уходят из России безвозвратно через доменную зону .com. В настоящее время Единый регулятор азартных игр занимается созданием законопроекта, предполагающего обязательное размещение серверов иностранных разработчиков игр в России. Компании, переносящие свои игровые серверы в страну, должны будут вносить в специальный фонд отчисления, которые планируется направлять на поддержку российской инфраструктуры видеоигр. Эксперты полагают, что инициатива кажется нереализуемой, а сегодня у российского правительства нет инструментов, которые могут вынудить иностранные компании пойти на уступки. Кроме того, даже если кто-то и не против инициативы правительства РФ, то не станет ничего делать из-за опасения негативной реакции со стороны США. 

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Что до перечисленных выше российских издателей развлекательного контента и игровых студий, то там уже давно разместили свои мощности в РФ. Обычные пользователи научились использовать средства обхода блокировок, включая VPN, ну а пока закон выглядит сырым и явно несвоевременным, хотя и может быть реализовано через несколько лет.

#игровая индустрия #онлайн-игры
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