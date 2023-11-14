Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Швейцарский провайдер SITA намерен отключить Россию от доменной зоны .aero
Похоже, полная блокировка состоится через 1 год

реклама

Похоже, в Европе создали целый штат чиновников, главная и единственная задача которых состоит в том, чтобы придумать какую-то гадость в сторону России. Немецкая экономика испытывает огромные трудности, но это не мешает властям кормить миллион украинских беженцев и поставлять ВСУ вооружения на миллиарды долларов. Мало того, Шольц намерен согласовать двукратное увеличение поддержки Киева на 2024 год. Не лучше идут дела в Британии, где уже достаточно давно царит хаос в правительстве. Несмотря на это, там и не думают решать проблемы собственной экономики, а только и рассказывают населению о том, как долго и активно планируют поддерживать Зеленского. Прямо сейчас идёт согласование 12-го пакета санкций, в который войдут ограничения в адрес физических лиц, а также запрет закупки в РФ алмазов. Эксперты удивляются, ведь такой шаг приведёт к огромным потерям, поскольку большая часть российских алмазов подвергается огранке в Европе. Выходит, что отечественная отрасль получает небольшой доход, тогда как львиную долю прибыли забирают себе европейские компании. Очевидно, что без российских алмазов рассчитывать на доходы не приходится, а всё это приведёт к формированию отечественной отрасли по массовой огранке в заводских условиях.

реклама

Похоже, в руках у европейских чиновников ещё остались некоторые инструменты для давления, которыми эти ребята и намерены воспользоваться. Как стало известно, швейцарская компания SITA, предоставляющая услуги для гражданской авиации, приняла решение о закрытии доступа российским авиатранспортным предприятиям к международной авиационной доменной зоне верхнего уровня .aero. Информацию уже подтвердили российские источники, называя происходящее полным отсутствием правил на международной арене. О проблемах с доменом говорит и российский регистратор Ru-Center. Оказывается, швейцарская компания разослала уведомление, заявив о прекращении услуг в адрес российских клиентов. По информации от Ru-Center, в настоящее время регистрация и продление доменных имён в зоне .aero всё ещё возможны, но уже скоро получить будет введён полный запрет.

Согласно данным сервиса LetSearch.ru, в России зарегистрировано более 200 сайтов в доменной зоне .aero. Среди них около 30 аэропортов (включая Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, холдинги «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и другие); 15 авиакомпаний («Победа», «Азимут», «Ямал», «Икар», «Алроса»), а также «Вертолёты России» и другие. Долгое время считалось, что использование домена .aero позволяет компаниям улучшить узнаваемость бренда и повысить доверие у клиентов. Если доступ к нему будет отсечён, пассажиры могут столкнуться с проблемой доступа к сайту авиакомпании, регистрации или покупки билетов. Возможны трудности с регистрацией новых адресов. Стоимость регистрации домена .aero, согласно информации от Ru-Center, начинается от 5 800 рублей. Регистрация нового имени на год обойдётся от 1 500 до нескольких десятков тысяч рублей. По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, быстро и недорого можно зарегистрировать новые доменные имена, если только мошенники ещё не приобрели перспективные названия для перепродажи по завышенным ценам. В случае перенаправления трафика на новый адрес, это может вызвать трудности, так как многие привыкли к использованию доменов .aero. При этом отмечается, что год – это довольно большой срок, позволяющий решить данную проблему. 

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Получив уведомление об отключении, Ru-Center организовал продление доменных имён всех своих клиентов на один год за свой счёт, чтобы обеспечить работоспособность действующих сайтов. Пресс-служба аэропорта Красноярска заявила, что изучает проблему и планирует найти своевременное решение для предотвращения возможных последствий в случае сложностей с продлением регистрации своего домена в зоне .aero. Холдинг «Аэродинамика», управляющий аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы, уверяет, что заранее подготовился к сюрпризам от швейцарской стороны. Эксперты холдинга оценили риски ещё в 2022 году и зарегистрировали аналогичные домены в зоне .ru для сайтов всех управляемых аэропортов. По завершении регистрации доменов .aero, сайты будут своевременно переведены на российские домены. Чем больше компания, тем сложнее реализовать релокацию на новый доменный адрес. Так, при переносе сайтов потребуется решить несколько дополнительных задач. Например, изменить почтовые адреса сотрудников, провести информационную кампанию для ознакомления пассажиров с новым адресом сайта и разослать партнёрам новые данные ещё до того, как старый домен прекратит своё существование. 

#санкции #авиация
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
SR-71 Blackbird – самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
12
В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
10
Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
1
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
8
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
5
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
4
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
6
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
3
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
2
Бюджетную GeForce GTX 1650 проверили в 60-ти современных ААА-играх — пора задуматься об апгрейде
7
«Лаборатория Касперского» завершила тестирование смартфона на базе своей мобильной ОС в лаборатории «МегаФона»
2
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
Grand Theft Auto VI может получить другое название
2
Готовится к выходу Red Magic 9 Pro: новый уровень игровых смартфонов
+
СМИ показали обновлённую кабину пилотов модернизированного транспортного самолёта Ил-76МД-90А
+
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
1
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
10
NVIDIA GeForce RTX 5090 будет использовать память GDDR7 32 Гбит/с
+
Midjourney, Dall-E, Stable Diffusion: какой генератор изображений ИИ лучший
1

Популярные статьи

Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
107
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
26
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
18
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
О выборе Европой боевого самолета нового поколения
8
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
34
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
7
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
3
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5

Сейчас обсуждают

glavhyilo
15:18
мы в том веке,в детстве,обманывали эти аппараты хватайки.Куда игрушки падают с манипулятора,в эту дырку руку засовывали и брали любую там.
В TikTok рассказали, почему невозможно выиграть на автомате "Хватайка"
Kora Kora
15:15
Эта тётенька выслуживается перед властью, которая создав условия для демографического кризиса, теперь пытается с ним "бороться" ( как никудышный сантехник перематывающий свищи тряпками). Неужели непон...
Челябинский сенатор призвала отказаться от высшего образования для девушек ради рождения детей
devchidable
15:10
Возможно эти фанаты и не застали Grand Theft Auto: Vice City :)
Grand Theft Auto VI может получить другое название
Za9c
15:09
На хрен эту гниль на оверах. КГ/АМ, в бан автора
Китай и палестино-израильский конфликт
REY_B_
15:08
Всё правильно - сейчас зарабатывает тот, кто нихрена не делает.... Правда потом как сказал классик "чьи-то рыжие кудри примелькаются, и их начнут просто бить", но это другое....
Kioxia завершила прошлый квартал с убытками в размере $665 млн
OgoGoLog
15:05
Аааыыыы. Это уже и до основных новостников добралось: "Rocksteady начнёт рассказывать о своём кооперативном боевикА ..." Это всё блоги...
Rocksteady начнёт рассказывать о своём кооперативном боевика Suicide Squad: Kill the Justice League уже с 15 ноября
devchidable
15:05
При проведении в 2021 году учений ВВС США на Аляске. По сценарию, самолёты F-15 выступали в качестве средств прорыва системы ПВО противника, а истребители пятого поколения F-35 ВВС США наносили удары ...
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
Циклон-Б
15:05
а нарушение прав истрибитиля
Покупателям Cybertruck запретили их перепродавать
samoyla_yt
15:02
Кадырову старшему, кстати нравятся турецкие сериалы)
NVIDIA раскрыла производительность графического процессора B100 Blackwell в GPT-3
Yilec
14:59
Высадить 10-20 посадок ёлок-берёзок видать не судьба, надо придумать Херлум-установку и продавать лохам. Профит!
В США открыли первую коммерческую установку для прямого улавливания углекислого газа из воздуха
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем