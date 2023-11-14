Похоже, полная блокировка состоится через 1 год

Похоже, в Европе создали целый штат чиновников, главная и единственная задача которых состоит в том, чтобы придумать какую-то гадость в сторону России. Немецкая экономика испытывает огромные трудности, но это не мешает властям кормить миллион украинских беженцев и поставлять ВСУ вооружения на миллиарды долларов. Мало того, Шольц намерен согласовать двукратное увеличение поддержки Киева на 2024 год. Не лучше идут дела в Британии, где уже достаточно давно царит хаос в правительстве. Несмотря на это, там и не думают решать проблемы собственной экономики, а только и рассказывают населению о том, как долго и активно планируют поддерживать Зеленского. Прямо сейчас идёт согласование 12-го пакета санкций, в который войдут ограничения в адрес физических лиц, а также запрет закупки в РФ алмазов. Эксперты удивляются, ведь такой шаг приведёт к огромным потерям, поскольку большая часть российских алмазов подвергается огранке в Европе. Выходит, что отечественная отрасль получает небольшой доход, тогда как львиную долю прибыли забирают себе европейские компании. Очевидно, что без российских алмазов рассчитывать на доходы не приходится, а всё это приведёт к формированию отечественной отрасли по массовой огранке в заводских условиях.

реклама

Похоже, в руках у европейских чиновников ещё остались некоторые инструменты для давления, которыми эти ребята и намерены воспользоваться. Как стало известно, швейцарская компания SITA, предоставляющая услуги для гражданской авиации, приняла решение о закрытии доступа российским авиатранспортным предприятиям к международной авиационной доменной зоне верхнего уровня .aero. Информацию уже подтвердили российские источники, называя происходящее полным отсутствием правил на международной арене. О проблемах с доменом говорит и российский регистратор Ru-Center. Оказывается, швейцарская компания разослала уведомление, заявив о прекращении услуг в адрес российских клиентов. По информации от Ru-Center, в настоящее время регистрация и продление доменных имён в зоне .aero всё ещё возможны, но уже скоро получить будет введён полный запрет.

Согласно данным сервиса LetSearch.ru, в России зарегистрировано более 200 сайтов в доменной зоне .aero. Среди них около 30 аэропортов (включая Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, холдинги «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и другие); 15 авиакомпаний («Победа», «Азимут», «Ямал», «Икар», «Алроса»), а также «Вертолёты России» и другие. Долгое время считалось, что использование домена .aero позволяет компаниям улучшить узнаваемость бренда и повысить доверие у клиентов. Если доступ к нему будет отсечён, пассажиры могут столкнуться с проблемой доступа к сайту авиакомпании, регистрации или покупки билетов. Возможны трудности с регистрацией новых адресов. Стоимость регистрации домена .aero, согласно информации от Ru-Center, начинается от 5 800 рублей. Регистрация нового имени на год обойдётся от 1 500 до нескольких десятков тысяч рублей. По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, быстро и недорого можно зарегистрировать новые доменные имена, если только мошенники ещё не приобрели перспективные названия для перепродажи по завышенным ценам. В случае перенаправления трафика на новый адрес, это может вызвать трудности, так как многие привыкли к использованию доменов .aero. При этом отмечается, что год – это довольно большой срок, позволяющий решить данную проблему.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Получив уведомление об отключении, Ru-Center организовал продление доменных имён всех своих клиентов на один год за свой счёт, чтобы обеспечить работоспособность действующих сайтов. Пресс-служба аэропорта Красноярска заявила, что изучает проблему и планирует найти своевременное решение для предотвращения возможных последствий в случае сложностей с продлением регистрации своего домена в зоне .aero. Холдинг «Аэродинамика», управляющий аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы, уверяет, что заранее подготовился к сюрпризам от швейцарской стороны. Эксперты холдинга оценили риски ещё в 2022 году и зарегистрировали аналогичные домены в зоне .ru для сайтов всех управляемых аэропортов. По завершении регистрации доменов .aero, сайты будут своевременно переведены на российские домены. Чем больше компания, тем сложнее реализовать релокацию на новый доменный адрес. Так, при переносе сайтов потребуется решить несколько дополнительных задач. Например, изменить почтовые адреса сотрудников, провести информационную кампанию для ознакомления пассажиров с новым адресом сайта и разослать партнёрам новые данные ещё до того, как старый домен прекратит своё существование.