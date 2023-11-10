Решение Binance было ожидаемым, но всё равно станет неприятным сюрпризом для обычных пользователей

Несмотря на то, что многие аналитики говорят о скором закате доллара и снижении влияния США на мировой арене, Белый дом продолжает диктовать правила игры как на финансовом, так и политическом уровне. Не исключено, что уход от долларовых расчётов затянется на 10 лет или больше, а ключевые игроки стараются нанести как можно менее серьёзный вред собственной экономике. Именно поэтому США может себе позволить рисовать триллионы ничем не обеспеченных долларов, покупая за них всё необходимое на международных рынках. БРИКС пока не спешит бросать вызов гегемону, а крупные компании вынуждены прислушиваться к указам из Белого дома. К настоящему моменту США так и не сформировали собственную криптовалютную стратегию. Политики не могут договориться о ключевых поправках, но это не значит, что янки не следят за этой индустрией в других странах.

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Именно поэтому янки используют против России не только традиционные инструменты, находящиеся в распоряжении американского правительства, но и криптовалюту. Биткоин уже давно стал оружием, а в какой-то момент проблемы начались у российских граждан, имеющих вклады в зарубежных биржах. Фактически, дольше всех сопротивлялась Binance, но давление на биржу оказывается невероятное, поэтому нет ничего удивительного в том, что Чанпэн Чжао решил пойти на уступки США. Напомним, ещё в 2022 году Binance приняла решение ограничить размер вклада граждан России в размере 10 тысяч долларов в любом эквиваленте. После этого ходили слухи о скорой блокировке аккаунтов, но пока ничего подобного не случилось. Вместо этого биржа откажется от обслуживания рублёвых вкладов. Решение вступит в силу 15 ноября 2023 года в 03:00 по московскому времени, но время для вывода средств ещё есть. Сообщается, что до 31 января 2024 года все владельцы рублёвых вкладов могут поменять свои деньги на другую криптовалюту либо вывести их любым другим способом.

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Ранее в Binance уже объявляли, что рассматривают возможность полного ухода с российского рынка. В последние месяцы биржа последовательно сужала возможности для российских пользователей в ответ на обвинения в поддержке обхода санкций. С 27 августа Binance запретила клиентам из России проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через свою собственную p2p-платформу, а также отключила пользователей, прошедших верификацию в качестве граждан других стран, от операций с рублями. В начале сентября два топ-менеджера Binance, ответственных за российский регион (Глеб Костарев и Владимир Смеркис) объявили об отставке. Обстановка становится всё более напряжённой, но к счастью, есть и более простой способ решить создавшуюся проблему. Так, граждане России могут вывести средства на биржу CommEX. Напомним, это новое детище Binance, которое появилось в результате продажи российского бизнеса. Структура зарегистрирована на Сейшельских островах, а эксперты уверены, что она полностью подчиняется материнской компании. Проще говоря, CommEX надёжна и позволяет жителям РФ осуществлять покупку и пролажу криптовалют без всяких ограничений. Это уже не первый раз, когда Binance действует похожим образом. Например, когда было принято решение завершить бизнес в Нидерландах, аккаунты жителей этой страны были перенесены на местную биржу Coinmerce. Сейчас, в рамках соглашения с CommEX, Binance полностью завершает свою деятельность в России, лишившись права на долю прибыли после продажи и обратного выкупа доли. В ближайшие месяцы Binance планирует закрыть все свои биржевые сервисы и другие бизнес-направления в России. Неясно, вернётся ли компания обратно, но сегодня говорить об этом явно преждевременно.