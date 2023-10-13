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Bublik1
В Der Spiegel рассказали о главных страхах немцев – жители Германии опасаются высоких цен и беженцев
Тема беженцев из Украины становится всё более актуальной в Германии

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Ещё до начала коронавируса Германия сталкивалась со значительными вызовами в виде большого количества беженцев из Сирии и ряда других стран региона. Тогда казалось, что хуже быть не может, но в какой-то момент стало ясно, что количество вызовов растёт, а всё это оказывает негативное влияние на экономику государства. За последние полтора года Германия приняла миллион беженцев из Украины, а новые люди всё ещё прибывают. При этом летние деньки подошли к концу, а впереди холодная зима. В прошлом году значительная часть газа была получена из России, но с разрушением Северных потоков пришлось перейти на закупки сжиженного газа, цена на который намного выше трубных энергоносителей. В итоге правительство Германии столкнулось с падением ВВП, но продолжает финансировать украинский конфликт, теряя промышленность из-за подорожания газа. 

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Решения Шольца уже сыграли с Канцлером злую шутку, ведь правящая партия потерпела сокрушительное поражение на выборах в целом ряде земель, а значит политическое будущее Шольца под вопросом. Всё это беспокоит рядовых жителей Германии, ну а журналисты Der Spiegel решили узнать о самых больших опасениях немцев, проведя опрос на улицах нескольких городов. Как оказалось, среди самых больших страхов, тревожащих жителей Германии, главным остаётся опасение относительно резкого роста стоимости жизни. Почти две трети опрошенных (65%) выразили свои опасения относительно увеличения цен на базовые продукты питания, а также рост стоимости энергоносителей. На втором и третьем местах в рейтинге значатся опасения, связанные с удорожанием жизни: 60% опрошенных боятся, что они не смогут себе позволить оплату жилья, и почти столько же (57%) опасаются постоянного повышения налогов или сокращения социальных пособий.

Журналисты напоминают, что опрос «Страхи немцев» проводится регулярно компанией «R+V-Страхование» уже более 30 лет и считается своего рода барометром общественного мнения по вопросам политики, экономики, семьи и здоровья. В этом году в период с июня по август было опрошено около 2400 человек в возрасте от 14 лет и старше. Участникам предлагалось оценить заданные темы по шкале от одного (совсем не боюсь) до семи (очень сильно боюсь), на основе чего был составлен рейтинг. Согласно информации Der Spiegel, страх относительно роста цен регулярно занимает первое место в списке наиболее серьёзных опасений немцев. Особенно высоким он был в 2022 году, когда в стране была зафиксирована самая высокая инфляция за всю новую историю. Как следствие, стоимость жизни стремительно растёт, а в текущем году наблюдается рост цен, что особенно заметно в супермаркетах. Аналитики констатируют, что обычные люди чувствуют угрозу своему существованию. Многие отчётливо видят, что их уровень жизни находится под угрозой, а всё это усиливает страхи, витающие в воздухе уже несколько последних лет. 

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Исследование также показало, что по сравнению с 2022 годом резко возросли два типа страхов: опасение перегрузки немцев и германских властей из-за беженцев (рост на 11 процентных пунктов) и опасение, что сосуществование в Германии может пострадать от дальнейшего прихода мигрантов (рост на 10%). Эти опасения занимают четвёртое и двенадцатое места в рейтинге. На этот счёт эксперты высказывают мнение, согласно которому всё новое и неизвестное у рядового жителя страны вызывает страх. Мигранты долгое время находились в специализированных лагерях, но беженцы из Украины свободно селятся по всей Германии, а в результате обстановка становится всё более горячей, а люди боятся даже того, что ещё не произошло, придумывая несуществующие поводы для беспокойства. Что любопытно, страхи, связанные с миграционными вопросами, впервые стали более выраженными на Западе Германии, чем на Востоке. Примерно 56% западных немцев выразили опасения по поводу перегрузки от потока беженцев, в то время как на востоке этот показатель составил 54%. Стоит отметить, что на западе страны опасения увеличились на 13% по сравнению с предыдущим годом, в то время как на востоке они остались неизменными. 

#аналитика #политика #статистика
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