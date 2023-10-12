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Bublik1
Россия потратит на создание полупроводниковой отрасли 100 млрд рублей, но получит 350-нм тепроцесс
Пока планов догнать и перегнать конкурентов у России нет

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СССР никогда не занимал лидирующие позиции в сфере микроэлектроники, но пытался не отставать от иностранных конкурентов. В какой-то момент России стало всё это не нужно, а в результате наработки оказались утеряны, а отставание от лидеров рынка и стало критическим. Известно, что сегодня TSMC успешно выпускает чипы по 3-нм технологическому процессу, тогда как в России имеется в распоряжении только 130-нм станки. Власти уже подготовили план, согласно которому в 2026 году в стране появится собственное производство полупроводников по 65-нм технологическому процессу. Следом, в 2027 году ожидается выход на 28-нм нормы, а к 2030 можно будет переходить на 14 нанометров. Неясно, удастся ли достичь поставленных целей, но все участники проекта настроены решительно.

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Как стало известно, для упрощения реализации плана его разделят на несколько этапов, а первый из них завершится в 2027 году. Именно в этот момент начнётся массовое производство отечественных чипов по 28-нм технологическому процессу, а всего под эти цели выделят 100 миллиардов рублей. По информации «Коммерсанта», с 2023 по 2025 год будет выделена вся сумма, которая пойдёт на опытно-конструкторские работы в области разработки оборудования для производства электроники и создание материалов с уникальными свойствами проводимости. Минпромторг сообщил, что средства будут выделены в рамках субсидирования работ по государственной поддержке с использованием госзакупок согласно нацпрограмме «Научно-технологическое развитие России». На момент подготовки материала, не было раскрыто, сколько именно средств выделит государство, и какая часть из 100 миллиардов рублей окажется внебюджетной.

Стоит понимать, что сумма в 100 миллиардов рублей только на первый взгляд кажется большой, ведь общие растраты на отрасль со стороны государства намного выше. Например, в 2024 году инвестиции в российские полупроводники достигнут 210 миллиардов рублей. Вице-премьер и глава Минпромторга России подчеркнул, что расходы непрерывно увеличиваются. Денис Мантуров напомнил, что в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей в год, в текущем году они уже составляют 147 миллиардов рублей, а в следующем превысят 210 миллиардов. Журналисты ссылаются на слова гендиректора Международного научно-технологического центра МИЭТ (МНТЦ МИЭТ) Олега Нефедова, который уверяет, что уже в 2027 году Россия будет иметь полный комплект оборудования для производства микросхем на трёх основных этапах: от создания кремниевых пластин до окончательной обработки. Средства также будут направлены на разработку систем автоматизированного проектирования (САПР).

Что любопытно, первая отечественная установка для фотолитографии будет готова к концу 2024 года и сможет соответствовать 350-нм нормам. Как уже было сказано, TSMC прямо сейчас имеет на руках 3 нанометра, поэтому говорить о том, чтобы догнать и перегнать лидеров рынка в данном случае самонадеянно. Отдельно отмечается, что часть оборудования для производства микросхем будет импортирована из Белоруссии и Китая, а не произведена в России. Эксперты полагают, что значительные финансовые вливания не помогут, если у страны не будет достаточно квалифицированных специалистов в этой отрасли. В настоящее время в России остро нахватает экспертов, способных разрабатывать комплексы для производства микросхем. Несмотря на инвестиции, Россия сталкивается с недостатком профильных специалистов, а большинство тех, кто создавал нечто подобное в СССР, уже на пенсии.

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Мало того, сумма в 100 миллиардов рублей кажется незначительной на фоне инвестиций, которые ежегодно совершают крупный мировые игроки. К примеру, компания ASML из Нидерландов (крупнейший поставщик оборудования для литографии в мире с долей в 90%) только в 2022 году вложила в исследования и разработки 3.25 миллиарда евро, что при текущем курсе ЦБ России на октябрь 2023 года составляет около 350 миллиардов рублей. По мнению аналитиков, если российские власти действительно хотят построить в стране собственную полупроводниковую отрасль, то придётся подключать к процессу крупные компании и состоятельных людей. Рисковать средствами должно не государство, а частные лица, как это происходит во всём мире. Благодаря этому удастся контролировать расходы, а результат будет максимальным. 

#полупроводники #технологии
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