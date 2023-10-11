В ведомстве назвали сроки освоения сложных технологических процессов

Известно, что современные процессоры для мобильных телефонов превосходят полноценные чипы для суперкомпьютеров 90-х годов по скорости работы при этом потребляют на несколько порядков меньше энергии. Фактически, сегодня каждому пользователю доступна огромная мощь, а в итоге есть возможность работать в интернете, просматривать видео и наслаждаться любым другим контентом в любое время и в любом месте. Технологии совершенствуются, а производители раз в несколько лет радуют нас новыми прорывами. Процессоры становятся быстрее, видеокарты способны обучать продвинутые алгоритмы на базе ИИ, а всё это возможно только благодаря тому, что совершенствуется технологический процесс изготовления полупроводников.

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Если говорить о мировых тенденциях, то TMSC и Intel освоили производство полупроводников по 28/32–нанометровым нормам 13 лет назад. В настоящее время только Samsung и TMSC способны выпускать продукцию по нормам меньше 5-нм, но тайваньская компания остаётся непререкаемым лидером как по количеству заказов, так и по проценту выхода рабочих чипов. Сегодня TMSC способна массово выпускать процессоры по 3-нм нормам, тогда как IBM ещё в 2021 году доказала возможность создания 2-нм микросхем. Ну а в России откровенно проспали технологический прогресс. На данный момент российские предприятия по производству микроэлектроники способны массово выпускать чипы по 130-нм нормам. Этого достаточно для создания массовой продукции типа цифровых карт метро и другой аналогичной продукции, но явно мало для конкуренции с мировыми лидерами. Сегодня Минпромторг представил дорожную карту развития микроэлектроники в России, позволяющую понять, насколько быстро отечественные полупроводники будут эволюционировать. Прежде всего утверждается, что в 2026 году произойдёт массовое освоение 65-нм производственных норм. Уже в 2027 году удастся достичь предела в 28-нм, ну а в 2030 году отечественные разработчики порадуют нас 14-нм полупроводниковым процессом.

Информацию подтвердили журналисты «Коммерсанта», а заявление прозвучало из уст замглавы Минпромторга Василия Шпака и сделано в рамках форума «Микроэлектроника-2023». Напомним, ещё в 2012 году зеленоградский завод «Микрон» построил первую производственную линию, способную выпускать чипы на базе 90-нм техпроцесса. Судя по всему, там на самом деле используется топология 130-нм, но на заводе уверяют, что цех всё это время выпускал продукцию согласно заявленных норм. Завод «Ангстрем-Т» в Зеленограде также строил производство с топологией 60-нм, но столкнулся с финансовыми трудностями и в 2019 году он был передан госкорпорации «ВЭБ.рф». В настоящее время банк пытается завершить строительство производства, полагаясь на экспертов компании «НМ-тех». Якобы, в России есть возможность выпускать ограниченное количество чипов по 65-нм технологическому процессу, но массовое производство продолжает работать на сильно устаревших технологиях.

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По мнению экспертов, топология 3-нм необходима только для дорогих устройств, таких как флагманские смартфоны, где большие начальные расходы на производство могут быть компенсированы за счёт огромного тиража. Важно понимать, что 28-нм технологический процесс не может использоваться для производства современных смартфонов и процессоров, но у подобной технологии есть свои преимущества. Прежде всего нужно понимать, что более старая технология намного дешевле. Как уже указывалось выше, далеко не везде нужны самые современные технологические процессы. Ну и не стоит сбрасывать со счетов бюджетный сектор. К примеру, даже на базе 28-нм техпроцесса можно выпускать ноутбуки с процессорами на архитектуре RISC-V, а мощности было бы достаточно для решения базовых задач. Что до 14-нм технологического процесса, то здесь можно было бы развернуть производство довольно неплохих чипов, способных не только обеспечить выход в интернет, но и решать задачи более высокого уровня. Единственная проблема заключается в том, смогут ли российские инженеры достичь поставленных целей, ведь в условиях санкций освоение технологических процессов намного сложнее, чем казалось ещё несколько лет назад.