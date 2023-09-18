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Скотт Риттер: СВО завершится полной капитуляцией Украины, поскольку резервы ВСУ истощены
Аналитик уверен в том, что именно Россия будет диктовать условия

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Несколько месяцев назад Зеленский издал указ, в котором сам себе запретил участвовать в мирных переговорах с Россией. Решение выглядело странным, но после одобрения депутатами у президента Украины остаётся не так много возможностей для манёвра. По данным украинской прессы, Залужный уже предложил остановить наступательную компанию, поскольку опасается истощения потенциала ВСУ, но окончательного решения по этому поводу принято не было. На этом фоне принимается государственный бюджет, больше 50% расходов в котором пойдут на армию. Западные журналисты отмечают, что сегодня Зеленский пытается найти источники для дополнительного финансирования, что позволит увеличить закупки оружия на 50%. На этом фоне эскалация конфликта неизбежна, ну а многие аналитики полагают, что исход уже давно предрешён. 

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По мнению Скотта Риттера (бывший офицер морской пехоты США), конфликт в Украине завершится победой России, о чём и было сказано в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel. Аналитик не исключает, что после того как Украина бросит на направление Работино – Вербовое последние резервы, может начать наступление российской армии. Киеву придётся признать суровую реальность и начать переговоры. При этом действующие власти уже не могут рассчитывать на относительно мягкие условия весны 2022 года, а значит мирная сделка будет выглядеть как абсолютная капитуляция. Скотт Риттер напомнил, что в марте прошлого года было достигнуто мирное соглашение между украинской и российской сторонами. Планировалось, что окончательная точка будет поставлена в ходе встречи в Стамбуле 1 апреля, а всё это означало полное прекращение конфликта. В результате, Россия получила бы Крым, а вся территория, включая Киевскую и Сумскую области, а также часть Запорожской и Луганской области. Луганск и Донецк остались бы независимыми субъектами, а после проведения референдума могли бы самостоятельно определить свой статус. 

Таким образом можно было сохранить сотни тысяч украинских и российских военнослужащих, не говоря уже об инфраструктуре, ущерб которой оценивается в десятки и даже сотни миллиардов долларов. Вот только Зеленский отказался от такого сценария, вынудив Россию продолжить СВО. К сентябрю 2022 года ВСУ накопили значительные резервы за счёт поставок военной техники из США и Европы и смогли провести успешную контратаку в Харьковской области, а после армия РФ и сама ушла из Херсона. Скотт Риттер напоминает, что в настоящее время Россия продолжает борьбу за освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. После летней наступательной компании становится ясно, что Украина обречена, и уже скоро Россия будет определять условия победы и её характер. Как уже было сказано выше, аналитик ожидает безоговорочную капитуляцию Украины, поскольку власти в Киеве так и не хотят признать неизбежного, лишь усугубляя потери. Команда Зеленского активно распространяет мифы, обманывая собственное население, прекрасно осознавая, что победы не будет. 

Скотт Риттер напомнил, что за последние несколько месяцев военный потенциал ВСУ значительно иссяк. Наступательная компания обходится украинцам дорого, а поражение – это всего лишь вопрос времени. Отметим, что аналитик забегает немного вперёд, ведь США и Европа готовы выступить спонсорами ещё одной наступательной операции ВСУ. Предполагается, что это произойдёт весной 2024 года, но данный конфликт часто сопровождается непредсказуемыми событиями, поэтому гадать о сроках его завершения не будем. 

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#аналитика #украина #сво #всу
Источник: russian.rt.com
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