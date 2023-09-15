Некоторые европейские страны уже начали соревноваться в том, кто больше даст Украине денег

Бюджет Украины – это довольно любопытная переменная, которая уже много лет вызывает больше вопросов, чем даёт ответов. В национальной валюте суммы постоянно растут, вот только по сравнению с 2014 годом курс гривны обесценился почти в 5 раз. Что любопытно, в далёком 2008 году Украина имела бюджет даже больше, чем у Польши (в долларах США), но после череды революций и экономических кризисов скатилась на 58 место и отстаёт от большинства европейских государств. Но это с учётом всех статей дохода, поскольку реальные показатели ВВП на душу населения находятся на катастрофически низких позициях, а положение продолжает ухудшаться. Известно, что более 50% всей доходной части украинского бюджета на 2024 год профинансируют союзники, ну а сегодня там согласовали все разногласия.

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Как и ожидалось, самая главная статья расходов – это оборонный сектор. Бюджет предоставляет различным военные ведомствам средства в размере 1 триллион 685 миллиардов гривен, что на 113 миллиардов больше, чем в текущем году. Что любопытно, на этот раз оборонные расходы на 2024 год составят более половины всего бюджета и превысят совокупные расходы на медицину, социальную сферу и образование. Для медицины выделено 202 миллиарда гривен, в то время как социальная сфера получит 469 миллиардов, а образование будет довольствоваться 179 миллиардами гривен. Аналитики указывают, что суммы немного подросли за год, а главная причина не в восстановлении экономики, а в давлении на союзников, которые и обещают всё это профинансировать из собственного кармана. Ну а поскольку траты на армию продолжают расти, а реальные доходы обычных граждан снижаются, то было решено немного подсластить пилюлю для народа.

Теперь минимальная зарплата составит 8 тысяч гривен (чуть меньше 21 тысячи рублей), ну а прожиточный минимум на одного человека в месяц с 1 января достигнет 2920 гривен (примерно 7600 рублей). Премьер-министр Шмыгаль обещает не повышать налоговые ставки, а также сделать всё возможное, чтобы расценки на воду, газ и электричество больше не росли. Кстати, электроэнергия в Украине недавно ощутимо подорожала, как и вода, ну а ранее Зеленский лично заявлял, что до наступления мира не будет менять тарифы для населения. Журналисты отметили, что на проведение выборов в 2024 году денег нет, поэтому если США захотят провести в Украине выборы, то вынуждены будут дать ещё денег. Вообще, не только Америка славится щедростью, ведь сегодня стало известно, что ощутимую поддержку окажут власти Дании. По данным Института мировой экономики Кильского университета, Дания выделила Украине помощь военного, финансового и гуманитарного характера, составившую более 1.06% ВВП страны. Благодаря этому Дания резко стала одним из самых щедрых доноров Киева, если считать по показателю ВВП.

Например, более значительную поддержку окажет Норвегия (1.7% ВВП) и страны Балтии (от 1.1% до 1.3% ВВП). Дания гордится тем, что находится в числе самых щедрых дарителей, ведь теперь страна занимает пятое место. Суммарная поддержка в денежном эквиваленте оценивается в 3.819 миллиарда долларов, а датские власти взяли на себя обязательство создать фонд многолетней поддержки Украины, из которого будут выделены 5.8 млрд датских крон в течение трёх лет. Соседняя Норвегия выделит Украине 7.6 миллиарда евро в течение пяти лет, а Германия предоставит 10.5 миллиарда евро в течение четырёх лет. При этом вся эта помощь меркнет на фоне США, которые по разным оценкам дали Украине от 70 до 100 миллиардов долларов. В процентном отношении к ВВП США, выделенная помощь Украине находится на шестнадцатом месте в мире.