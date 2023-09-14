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Украинская пресса: Залужный предложил остановить контрнаступление, но Зеленский хочет взять Токмак
Пока единой позиции между Зеленским и Залужным нет

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Спустя три с половиной месяца после начала наступательной операции ВСУ становится ясно, что украинская армия не смогла достичь даже промежуточных итогов. Передовые части подошли к первой линии обороны, но попытки продвинуться дальше встретили ожесточённое сопротивление. Аналитики полагают, что киевские власти нуждаются в прорыве, поскольку на носу осенняя распутица. Наступать в такой период намного сложнее, а высокие потери осложняют возможности вооружённых сил. В итоге, если ВСУ не смогут пройти первую линию обороны армии РФ и там закрепиться, то придётся отступить на те позиции, на которых украинская армия находилась на утро 4 июня. Всё это создаёт дополнительную напряжённость, а в США открыто недовольны происходящим. 

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Похоже, прогнозы аналитиков сбываются, о чём сегодня пишут украинские ресурсы. СМИ утверждают, что наступление завершится в октябре, поскольку наступление холодов и слякоть плохо сказываются на действиях атакующей стороны. Журналисты ссылаются на офис президента, рассказывая о том, что главнокомандующий ВСУ Залужный предупредил Зеленского о скорой приостановке контрнаступления. Точные даты не указаны, но пресса полагает, что речь может идти о конце следующего месяца. Многое будет зависеть от погодных условий, а также от успехов украинской армии, о чём мы писали выше. СМИ полагают, что есть и другие причины. Например, в Киеве опасаются, что могут не успеть подготовить оборонительные позиции перед приходом холодов, а российская армия быстро вернёт территории, потерянные в ходе контрнаступления. Залужный обеспокоен тем, что даже незначительные успехи, которыми всё лето удавалось бравировать перед зарубежными спонсорами, будут утрачены, а в итоге можно будет констатировать полный провал наступательной операции.

Известно, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, а  информация носит предварительный характер. Фактически, всё будет зависеть от решения Зеленского. Кроме того, на Киев давят из Вашингтона, а совсем недавно стало известно, что в США поставили перед ВСУ задачу занять Токмак к ноябрю. В рамках своего разговора с Зеленским, Залужный подчеркнул важность подготовки оборонительных позиций, но пока президент Украины отнёсся к предложению скептически. Похоже, Зеленский слишком близко к сердцу принимает рассказы местной прессы и до сих пор верит в чудо. На данный момент ВСУ продолжают наступление на линии Работино – Вербовое, но давление ощутимо меньше, чем было неделю назад. Военкоры полагают, что идёт накопление ресурсов, ну а слухи о том, что резервы украинской армии иссякают, стоит пропускать мимо ушей. На балансе ВСУ числится не меньше 300 тысяч человек, поэтому все пессимистичные прогнозы не соответствуют реальности. 

Что любопытно, даже в США полагают, что украинская армия способна выполнить требования Пентагона. Рассказы о взятии Токмака к концу осени воспринимаются как фантастические, поскольку за первые три месяца ВСУ не смогли выйти даже из серой зоны. За оставшиеся полтора месяца совершить прорыв крайне трудно, а аналитики полагают, что в конце текущего года может повториться Харьковский сценарий 2022 года с точностью до наоборот. Напомним, тогда российская армия спешно отступала, опасаясь окружения, ну а сегодня всё складывается таким образом, что покидать город за городом придётся уже украинской стороне. 

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#украина #сво #всу
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