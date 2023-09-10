Не факт, что на таможне отнимут ваш личный смартфон, но теперь в чиновников есть вполне законные основания для подобных действий

Многие эксперты констатируют, что политика действующих властей Европы не имеет ничего общего с благоразумием, поскольку вредит экономике большей части стран ЕС. Например, вместо того, чтобы создавать привлекательные условия для китайских инвесторов, власти Евросоюза предпринимают усилия, препятствующие бизнесу из Поднебесной закрепиться в Европе. Вводятся искусственные ограничения, пишутся новые законы, а в результате миллиарды долларов уходят на восток, тогда как Старый свет теряет свою привлекательность в инвестиционном плане. Было бы логично, если бы политики ЕС могли рассчитывать на деньги из других регионов, но там успели поссориться и с Россией. Власти арестовали имущество российских компаний и отдельных бизнесменов на миллиарды евро, а в итоге заметно смешение инвестиций в другие сферы. Например, жители РФ открывают предприятия в Таиланде, предпочитая хранить яхты там, куда не доберутся цепкие лапы европейских чиновников.

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При этом напряжённость между РФ и Европой становится всё более явной, а чиновники делают всё, чтобы жители России перестали тратить свои деньги в ЕС. Известно, что летом некоторые россияне, прибывшие в Германию на своих автомобилях, столкнулись с арестом транспортных средств на таможне. В начале июля было подтверждено, что ввоз пассажирских автомобилей из России запрещён в соответствии с Регламентом 833/2014, который устанавливает эмбарго и означает запрет перемещения товаров даже в личных целях, никак не связанных с ведением коммерческой деятельности. Проще говоря, если вы едете на своём авто, то у вас его просто отберут на вполне законных основаниях, поскольку Европейская комиссия подтвердила трактовку санкционного законодательства, согласно которой ввоз пассажирских автомобилей, зарегистрированных в России, в страны Европейского союза рассматривается как запрещённый импорт.

В ходе новых разъяснений становится ясно, что теперь там не будут принимать в учёт цели использования транспортного средства. Даже если вы обычный турист и едите с семьёй, то шанс потерять личный автомобиль крайне высок, поскольку ваша машина подпадает под таможенные коды, включая 8703 и считается ввезённой нелегально, а значит конфисковывается на законных основаниях. Первоначально интерпретация санкций со стороны ЕС вызвала вопросы у юристов, поскольку статья 3i запрещает импорт товаров, приносящих существенный доход России. Российские юристы утверждали, что такие случаи являются результатом неправомерных действий сотрудников таможенных служб или неверной интерпретации таможенного законодательства Германии. К сожалению, Еврокомиссия дала исчерпывающие комментарии и утверждает, что теперь не имеет значения, на какой срок ввозится автомобиль с российскими номерами и какая таможенная процедура используется (например, временный ввоз или ввоз с выпуском в свободное обращение).

Как уже было сказано выше, использовать личный автомобиль в туристических целях также воспрещено. Кроме того, жителям РФ рекомендуется воздержаться от ввоза целого спектра товаров, включая косметику, чемоданы, ноутбуки, мобильные телефоны и другие товары, перечисленные в приложении XXI к статье 3i. В этом же приложении упоминаются изделия из кожи и меха, драгоценные камни, яхты, фотокамеры и другие товары. Эксперты отмечают, что в большинстве случаем вам оставят личный смартфон, но многое зависит от настроения таможенника и страны, через которую осуществляется транзит. Теоретически, у европейских чиновников есть все основания забрать ваш смартфон, отнять крем для кожи и потребовать вытряхнуть вещи из чемодана. Нет никаких сомнений, что туристический поток из России в Европу на этом фоне снизится до минимума, а вести бизнес в таких условиях невозможно. ЕС потеряет деньги, но пока оголтелое русофобство даёт ястребам Вашингтона уверенность в правомерности своих действий. Скорее всего, всё встанет на свои места, когда экономика содружества начнёт стремительно терять позиции. Увы, но только нужда может заставить Европу признать свои ошибки и начать договариваться с Россией.