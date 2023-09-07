Местный бизнес уже бьёт тревогу, но сделать ничего не может, ведь русские поднимают экономику Таиланда и острова Пхукет

Ещё несколько лет назад состоятельные жители России предпочитали отдыхать на лазурном побережье, покупать недвижимость в Испании и Италии, баловать себя дорогими яхтами и автомобилями, проводя летний и зимний отдых в комфорте и достатке. Спрос на дома в Лондоне был огромен, но после объявления санкций многие граждане РФ столкнулись с тем, что не могут получить доступ к своей собственности. Вводятся визовые ограничения, а инвесторов из РФ в Европе больше не ждут. Очевидно, что в долгосрочной перспективе Старый свет потеряет огромные деньги, но привычку красиво жить не запретишь, поэтому жители РФ нашли себе новое пристанище. Похоже, особенно популярным становится Таиланд, где фиксируют настоящий бум российских туристов и засилье бизнесменов.

реклама

По информации агентства Al Jazeera, за первую половину 2023 года на остров Пхукет прибыло более 400 тысяч граждан России. Это число вдвое превышает количество приезжих за тот же период 2021 года, а происходящее уже вызвало недовольство у местных жителей. Основные жалобы связаны с интенсивным расширением российского бизнеса, охватывающего различные сферы, начиная от парикмахерских и заканчивая такси. После переезда в Таиланд многие россияне приобрели здесь недвижимость и запустили собственные предприятия, что только увеличивает конкуренцию. При этом особенно высоким стал спрос после того, как министр иностранных дел РФ посетил Пхукет в июле этого года, где торжественно открыл новое консульство. Цены на недвижимость стремительно растут, в результате чего повышается арендная плата, а на острове появилось огромное количество компаний, использующих только русский язык и полагающихся на нелегальных мигрантов.

Всё это лишает местных жителей доступа к работе, а особенно недовольны представительницы сферы эскорта. Как оказалось, вместе с бизнесменами в Таиланд прибыли и русские девушки, которые обслуживают исключительно российских клиентов. Протестуют и таксисты, ведь русские ворвались в туристический бизнес со своими законами. Оказывается, граждане РФ и не думают регистрировать такси в качестве служебных в транспортном департаменте Таиланда. Вместо этого бизнесмены предпочитают экономить и предлагают цены на 20% ниже рыночных. Всё это публикуется на русском языке, а значит рассчитано именно на русских клиентов. Местные жители выражают свою обеспокоенность, опасаясь, что тысячи рабочих мест находятся под угрозой, а тайцы оказываются всего лишь марионетками в руках российских инвесторов в сфере туризма. Также активно распространяются фотографии, на которых запечатлены русские таксисты и те, кого местные жители принимают за российских рабочих.

Высказываются опасения, что вместе с огромным притоком русских денег, может резко вырасти криминогенный фон, сопровождающийся конкурентной борьбой и увеличением уровня преступности. Например, в июне иммиграционные власти острова арестовали гражданина Казахстана по подозрению в нападении на россиянина, который находился в машине рядом с оживлённым кафе. На этой неделе на курортном острове Самуи был арестован россиянин по подозрению в связях с преступниками из Камбоджи. Несколько российских преступников были задержаны, когда они скрывались на других тайских курортах, в основном в Паттайе, получившей известность как убежище для членов русской мафии. Власти Пхукета подчёркивают, что большинство российских гостей соблюдает закон и ведёт себя ответственно. Одновременно с этим растёт беспокойство среди русских, которые проживают на острове, поскольку тайцы не различают русских, узбеков, украинцев или грузин, считая всех иностранцами.

Россиянин, проживающий на острове уже более 25 лет, объяснил, что многие его соотечественники вынуждены работать нелегально из-за жёстких ограничений в Таиланде по найму иностранных работников. А это тут же делает людей преступниками, поскольку у них нет законной возможности работать в Таиланде, таким образом не нарушать закон в данной ситуации невозможно. В целом, эксперты фиксируют положительный эффект от активного прихода русских в Таиланд, поскольку экономика только начала восстанавливаться после пандемии коронавируса. Продавец роскошных яхт Simpsonmarine Phuket подтвердил, что основные клиенты – это русские, приобретающие яхты стоимостью не менее одного миллиона долларов. С начала конфликта в Украине количество таких покупателей увеличилось на 10-20%. Многие граждане РФ проявляют интерес к покупке недвижимости на острове, что существенно подняло цены. Ну а поскольку Пхукет не очень большой, то и цены на землю и недвижимость ползут вверх.