ЕС тратит намного больше, чем может себе позволить

Ещё недавно Европейский союз считался настоящим гигантом, превосходя по уровню жизни и ВВП даже США. Финансовая подушка казалась значительной, но после пережитой пандемии коронавируса и отказа от российских энергоносителей положение ЕС уже не кажется таким стабильным. Аналитики отмечают, что за последние три года Европейский союз значительно увеличил свои затраты, пытаясь выступать финансовым гигантом, тогда как реальные возможности содружества уже давно не соответствуют его амбициям. По мнению журналистов The Daily Telegraph, сегодня никто не знает, кто будет платить по счетам, ведь Германия стремительно теряет вес, а большая часть стран содружества представляет собой балласт. Проще говоря, эти государства больше тратят, чем зарабатывают, полагаясь на помощь нескольких крупных держав, включая США.

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По данным британских журналистов, на прошлой неделе между членами Евросоюза вспыхнули ожесточённые споры относительно сокращения бюджета, ведь финансы стремительно сокращаются, а крупные инвесторы покидают Европу. Политика местных элит сделала Старый свет непривлекательным для китайских денег, а всё это будет иметь далекоидущие последствия. Известно, что за последние два года ЕС выделил огромные средства на различные цели, такие как создание Фонда восстановления для помощи в преодолении последствий пандемии Коронавируса в размере 750 миллиардов евро. Кроме того, есть ещё огромные инвестиции в область возобновляемых источников энергии, что должно помочь в конкуренции с США. Миллиарды евро были выделены Украине, а немалая часть средств ушла на повышение заработных плат европейским чиновникам, что позволило преодолеть наступающую инфляцию.

Аналитики отмечают, что у денег есть одно неприятное свойство – рано или поздно они заканчиваются. Вот только всё это не смущает правящие элиты, ведь в июне Европейская комиссия представила план увеличения бюджета на 66 миллиардов евро, а также упомянула о выделении ещё 20 миллиардов для поддержки Украины. Что любопытно, планы опубликованы, но ни одна из 27 стран-членов ЕС не выразила готовности выделять дополнительные деньги на осуществление поставленных задач. По мнению британского издания, все ведущие страны ЕС находятся в сложной финансовой ситуации. Например, Франция недавно получила снижение своего кредитного рейтинга и активно работает над балансировкой бюджета. Германия испытывает экономические трудности и демонстрирует один из худших результатов среди членов содружества. Италия столкнулась с экономической стагнацией впервые с 1999 года, а единственной страной, способной дополнительно выделить средства, является Польша, чей экономический рост составил 4,9% в прошлом году. Беда в том, что всё это деньги немецких, французских и итальянских налогоплательщиков. Дело в том, что именно Польша стала перевалочных хабом, получая миллиарды евро за ремонт, модернизацию и многие другие услуги из фонда ЕС.

The Daily Telegraph утверждает, что восстановление экономических показателей будет крайне сложным, а любые попытки правящих элит улучшить финансовое положение с помощью новых налогов или повышения старых сталкиваются с ожесточённым сопротивлением. Эксперты подчёркивают: если лидеры ЕС не смогут найти дополнительные источники финансирования, то уже скоро придётся резко сократить расходы, уменьшить помощь Украине и отказаться от следования по пути чистой энергетики. Аналитики пишут, что ЕС уже много десятилетий полагается на чужие деньги, но по мере роста расходов и стремления к расширению влияния на международной арене, денег становится всё меньше.