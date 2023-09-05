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В командовании ВСУ рассказали о сложных лабиринтах второй линии обороны РФ Запорожского направления
Украинские власти в своих фантазиях уже прошли первую линию обороны и готовы ворваться в лабиринты минных полей второй линии фортификационных сооружений

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Сегодня модно иметь свой собственный взгляд на окружающую действительность. И всё бы ничего, если бы речь шла о музыкальных вкусах, мыслях о существовании инопланетян или смысле бытия. Всё это сложные дискуссионные вопросы, над разрешением которых люди будут спорить даже спустя тысячу лет. Проблема в том, что в последнее время толерантную часть нашей планеты интересуют совсем не вкусовые качества пиццы или сыра, а вопросы переписывания тех или иных глав истории. Допустим, есть в истории факты, которые вас не удовлетворяют – берём учёного, а лучше нескольких, доверяем ему написание диссертации, и у вас уже есть новая история, созданная при строгом соблюдении интересов элит США. 

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Япония старательно пытается забыть о том, кто сбросил на неё ядерные бомбы. Польша пытается представить себя жертвой Германии и России, хотя виновата в своих проблемах сама, ну а особенно активно работают в Украине. Там сносят памятники, отказываются от традиционной церкви, сжигают храмы и даже умудрились перейти на католический календарь христианских праздников. Не сидят без дела и политики, регулярно потчующие народ всё более невероятными небылицами. Порой, рассказы становятся настолько невероятными, что вызывают оскомину даже у Западных кураторов. Например, украинские власти упрямо заявляют, что прорвали первую линию обороны РФ, тогда как в американской прессе безуспешно пытались понять, где же находится прорыв. В итоге там констатируют, что до первой линии обороны РФ осталось несколько километров, а все 3 месяца ВСУ топтались в серой зоне. Похоже, новая байка будет ещё забористее предыдущей, ведь сегодня любопытное заявление сделал официальный представитель Сил Обороны Таврического направления Вооружённых Сил Украины. 

Александр Штупун даже не стал говорить о таких мелочах, как первая линия обороны, и сразу же перешёл к обсуждению более глубоких оборонительных позиций. Чиновник полагает, что за год Россия смогла укрепить вторую линию обороны на Запорожском направлении. За это время была создана разветвлённая система лабиринтов, включающую минные поля, траншеи и окопы. Штупун полагает, что вторая линия обороны будет сложной и призвал не недооценивать возведённые фортификационные сооружения.  При этом чиновник утверждает, что плотность минных полей здесь намного меньше, а украинская армия намного быстрее прорвёт линию окопов. Каким образом всё это будет реализовано, не указывается. По данным иностранных аналитиков, Украина истощена, население устало от продолжающегося конфликта, а Россия готов к противостоянию на истощение. При этом на носу осенняя распутица, а выборы президента США и вовсе могут поставить точку. 

Напомним, сегодня Шойгу отметил, что за 3 месяца ВСУ потеряли 66 тысяч человек убитыми и тяжело ранеными, а также лишившись 7600 единиц техники и различного оружия, включая артиллерийские системы, танки и броневики. Аналитики признают, что мобилизация продолжается, но реального потенциала для усиления резерва армии у Зеленского уже нет. Похоже, весной или летом 2024 США дадут Украине ещё один шанс, но пока всё это находится в области теории, поскольку точных данных ни одна сторона не предоставляет. 

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#аналитика #сво
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